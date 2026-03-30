أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن استئناف رحلاتها من الكويت إلى جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر مطار القيصومة (AQI)، ضمن نموذج عملياتها الحالي الذي يعتمد عبى التشغيل من مطارين في المملكة.

ويعكس استئناف خط جدة التزام طيران الجزيرة بالحفاظ على الربط الحيوي بين الكويت والوجهات الرئيسية في المنطقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، حيث سيدعم هذا الخط حركة المسافرين واستمرارية نقل السلع الأساسية، بما يضمن استمرار الروابط بين البلدين دون انقطاع.

ومن خلال عملياتها عبر مطاري الدمام والقيصومة، اعتمدت طيران الجزيرة نموذج سفر متكامل يجمع بين النقل الجوي والبري، مما يتيح للمسافرين التنقل بسلاسة من وإلى الكويت، مع الحفاظ على تدفق الشحنات ودعم سلاسل الإمداد.

وتُعد جدة بوابة رئيسية إلى المملكة العربية السعودية، حيث تخدم شريحة واسعة من المسافرين الذين تربطهم علاقات ثقافية واقتصادية ودينية وثيقة مع الكويت. ويوفر استئناف هذا الخط رابطاً مهماً للمسافرين لأغراض السفر الضروري، بما في ذلك زيارة العائلة أو العودة إلى العمل أو أداء مناسك العمرة.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة:"يمثل استئناف الرحلات إلى جدة خطوة مهمة إضافية في الحفاظ على الربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية، لا سيما في هذه المرحلة التي تزداد فيها أهمية التواصل. وتُعد جدة وجهة محورية لحركة المسافرين والشحن على حد سواء، خصوصاً للمسافرين لأغراض دينية أو لدعم حركة التجارة عبر الحدود.

ومن خلال عملياتنا من مطاري الدمام والقيصومة، تمكّنا من بناء شبكة مرنة وقادرة على التكيّف، تتيح لنا الاستمرار في خدمة عملائنا رغم التحديات الحالية. ويظل تركيزنا منصباً على الحفاظ على ربط الكويت، ودعم المجتمعات، وضمان حركة موثوقة للأفراد والسلع."

مع إضافة جدة، تواصل طيران الجزيرة توسيع شبكتها التي تشغلها عبر المملكة العربية السعودية، حيث تخدم أكثر من 25 وجهة بأكثر من 1,000 رحلة وبما يزيد عن 200,000 مقعد، إلى جانب سعة كبيرة للشحن وذلك حتى نهاية شهر أبريل.

ويُنصح المسافرون بالاطلاع على أحدث متطلبات السفر والتأكد من استيفاء جميع الوثائق اللازمة، بما في ذلك تأشيرات العبور عبر المملكة العربية السعودية، قبل موعد السفر.

ويمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الشركة.

