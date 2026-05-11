الكويت، بحضور وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن، استضافت شركة طيران الجزيرة النسخة الأولى من منتدى الكويت للسياحة 2026، بمشاركة نخبة من الجهات المعنية بالقطاع السياحي وقادة الصناعة وممثلين عن الجهات الحكومية وشركاء قطاع الضيافة وخبراء الطيران، وذلك لتسليط الضوء على الإمكانات السياحية التي تتمتع بها الكويت، واستكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز السياحة القادمة إلى الكويت ودعم أهداف رؤية الكويت 2035.

وبدعم من فندق كراون بلازا الثريا سيتي، شكّل المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف أطراف المنظومة السياحية تحت شعار استكشاف الإمكانات السياحية للكويت وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

وتخلل المنتدى كلمات رئيسية وعروضاً من قيادات تمثل قطاعات الطيران والسياحة والضيافة والأبحاث الاقتصادية، من بينهم السيد/ سليمان الغريب من "Visit Kuwait"، والسيد/ محمد أنيس ناجيا ممثلاً لاتحاد أصحاب الفنادق الكويتية، والسيد/ دومينيك إكسمان من مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس"، حيث ركزت النقاشات على الفرص السياحية المتاحة في الكويت وأهمية الربط الجوي والبنية التحتية وتحفيز الطلب والتأكيد على جاهزية قطاع الضيافة والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الطيران في دعم التنويع الاقتصادي وزيادة أعداد الزوار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباثي:"تمتلك الكويت مقومات سياحية هائلة غير مستغلة، فهي تقع في موقع استراتيجي في قلب المنطقة وتتمتع بربط جوي قوي وهوية ثقافية غنية وبنية ضيافة متنامية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى شريحة سكانية تضم مليارات الأشخاص على بُعد ساعات طيران قليلة فقط. إن الفرصة أمامنا كبيرة. ويهدف هذا المنتدى إلى جمع مختلف الجهات المعنية ليس فقط لبدء حوارات هادفة وتوحيد الأولويات، بل أيضاً للمساهمة بشكل جماعي في رسم مستقبل السياحة في الكويت."

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في طيران الجزيرة، السيد/ ناصر العبيد، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تمكين نمو القطاع السياحي وبناء اقتصاد أقوى قائم على السياحة القادمة إلى الكويت، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

كما استعرض رئيس القطاع التجاري في طيران الجزيرة، السيد/ بول كارول، موضوع "الفرصة الكبرى وكيف يمكن لشركات الطيران دعمها"، مسلطاً الضوء على أهمية الربط الجوي وشبكات الطيران في دعم نمو القطاع السياحي.

كما شهد المنتدى جلسة نقاشية بعنوان "الإمكانات السياحية للكويت وكيفية تفعيلها"، أدارتها السيدة/ سارة البكر من تلفزيون الكويت القناة الثانية، حيث ناقش المشاركون الفرص والتحديات والخطوات العملية المطلوبة لتحفيز السياحة الوافدة وتعزيز جاذبية الكويت كوجهة سياحية.

وعلى هامش المنتدى، وقّعت طيران الجزيرة مع اتحاد أصحاب الفنادق الكويتية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين قطاعي الطيران والضيافة لدعم المبادرات السياحية في الكويت.

ويعكس منتدى الكويت للسياحة 2026 التزام طيران الجزيرة المستمر بدعم التنمية الاقتصادية في الكويت وتعزيز الربط الجوي والمساهمة في نمو المنظومة السياحية في الدولة.

