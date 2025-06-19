أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى مدينة أبها في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم 15 يوليو 2025، حيث ستُسيّر هذه الوجهة الموسمية بواقع ثلاث رحلات أسبوعية وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، لتوفر خيار سفر مريح للمسافرين من الكويت ومن مختلف أنحاء المنطقة إلى واحدة من أجمل وأغنى الوجهات الطبيعية والثقافية في المملكة.

وتُعرف أبها بلقب "عروس الجبل"، وتُعد وجهة مثالية بعيداً عن حرارة الصيف، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 25 و30 درجة مئوية، وتتميّز بتراث ثقافي غني، ومناظر طبيعية جبلية خلابة. وتقع في منطقة عسير في جنوب غرب المملكة على الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ما يجعلها في موقع ممتازة لاكتشاف الطبيعة الساحرة والمرتفعات الجبلية الخلابة في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباثي، قائلاً: "يسعدنا استئناف رحلاتنا الموسمية إلى مدينة أبها الجميلة، هذه الوجهة التي تجمع بين نسيم الجبال المنعش والجمال الطبيعي الخلاب والثقافة الثرية، مما يجعلها ملاذاً مثالياً للمسافرين الباحثين عن تجربة صيفية فريدة من نوعها. ويأتي هذا الخط كجزء من التزامنا المستمر بتقديم خيارات سفر ميسورة وتقديم قيمة حقيقية إلى وجهات غير تقليدية. نتوجه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، والهيئة السعودية للسياحة، وبرنامج الربط الجوي السعودي على تعاونهم الوثيق ودعمهم المتواصل الذي كان له الدور الكبير في جعل إطلاق هذه الرحلات ممكناً."

تُعد أبها الوجهة السابعة لطيران الجزيرة في المملكة العربية السعودية، لتدعم توسّع الشركة في السوق السعودي. إضافة إلى الرحلات المباشرة من الكويت، تُتيح طيران الجزيرة الربط مع وجهات عديدة عبر شبكتها الواسعة من خلال مركزها في الكويت.

بالنيابة عن الهيئة السعودية للسياحة، الشريك الدائم لطيران الجزيرة في المملكة، صرّح الأستاذ عبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "يسرّنا الإعلان عن تشغيل الخط المباشر من الكويت إلى أبها عبر خطوط طيران الجزيرة، بالتزامن مع ذروة موسم الصيف، إذ يُعد طيران الجزيرة شريكاً أساسياً في دعم الوجهات السعودية، فيما تُسهم استثماراتها المتواصلة في السوق السعودي في تعزيز استراتيجيتنا لتوسيع نطاق الربط الجوي. كما نتطلّع إلى فتح آفاق جديدة للمسافرين ورجال الأعمال، وتعزيز حضور الوجهات السعودية، لاسيما وأن حظيت حملة صيف السعودية "لوّن صيفك" بتفاعلٍ كبير، من السوق الكويتي."

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي، السيد/ ماجد خان: "أولويتنا هي تعزيز الربط الجوي بين منطقة عسير الجميلة والأسواق الدولية وهذا لتحقيق أهدافنا السياحية من أسواق رئيسية. نحن سعداء بإطلاق هذا الخط المباشر الجديد بين الكويت وأبها الذي سيوفّر منفذاً مباشراً للسياح الكويتيين بفضل شريكنا طيران الجزيرة. نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع طيران الجزيرة خلال السنوات القادمة لتطوير المزيد من الخطوط المباشرة إلى المملكة."

نبذة عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، تأسست في عام 2024 وتخدم اليوم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

برحلات تتبع أعلى معايير السلامة، وخدمة عملاء ذات جودة عالية وأسعارها التنافسية، تلبي طيران الجزيرة احتياجات جميع فئات المسافرين، سواء كانت رحلتهم للعمل أو السياحة أو للزيارات الدينية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتُشغّل طيران الجزيرة أسطولاً حديثاً ذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo والتي تمكّن الشركة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثيرها البيئي. ومن المجدول استلامها 26 طائرة جديدة ضمن طلبيتها ابتداءً من عام 2027 وما بعده، ومنها 18 طائرة من طراز A320neo وثمان طائرات من طراز A321neo.

كما تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصة الكويت، وقد صُنّفت ضمن قائمة فورتشن 500 العربية، وحصلت على لقب "أفضل مكان للعمل" في عام 2023.

وتنفرد طيران الجزيرة بريادتها في قطاع الطيران، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، فيما كانت من أوائل شركات الطيران التي صمّمت وبنت وتشغّل مبنى ركابها الخاص، مبنى ركاب الجزيرة T5، في مطار الكويت الدولي.

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