حصلت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، على شهادة "®Great Place to Work" (ديسمبر 2025 – 2026) وذلك على مستوى خمس أسواق رئيسية شملت مقرها الرئيسي في الكويت، إلى جانب مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وذلك تقديراً لالتزامها المستمر ببناء ثقافة مؤسسية تضع الموظفين في قلب أولوياتها وترتكز على الثقة والعمل الجماعي والتميّز في الأداء.

وتعتمد هذه الشهادة على التقييمات الإيجابية التي تقدّم بها موظفو الشركة من مختلف الإدارات بما فيها إدارة عمليات الطيران والهندسة والصيانة والعمليات الأرضية والسلامة والجودة والقطاع التجاري والتسويق والتحول الرقمي والتكنولوجيا والشؤون المالية وتجربة العملاء والوظائف المؤسسية الداعمة. كما تسلط هذه الشهادة الضوء على استثمار طيران الجزيرة في مبادرات تهدف تحفيز الموظفين ودعم تطورهم المهني ورفاهيتهم، علاوة عن ترسيخ ثقافة "السلامة أولاً".

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة براثان باسوپاثي: "إن تصنيف طيران الجزيرة ضمن أفضل أماكن للعمل وبالتزامن مع احتفالنا بمرور 20 عاماً على انطلاق أولى رحلاتنا، يضفي على هذا الإنجاز قيمة خاصة ويجعله أكثر تميزاً، خصوصاً وأن نيل هذه الشهادة ليس على مستوى مقرنا في الكويت فقط، بل عبر عدة أسواق ضمن شبكتنا، يُعد دليلاً على الثقافة المؤسسية القوية التي قمنا ببنائها على مر السنوات. وليس هنالك شك لدينا في طيران الجزيرة أن موظفينا هو المحرك الأساسي لكل ما نقوم به، بدءاً من تقديم عمليات آمنة وموثوقة وصولاً إلى توفير تجربة سفر مميزة لملايين العملاء. هذا التكريم هو ثمرة جهود كل فرد في فريقنا ممن يجسدون الشغف والمسؤولية والتميّز في عملهم يومياً."

وخلال العام الماضي، واصلت طيران الجزيرة الاستثمار في تطوير الموظفين وإطلاق مبادرات تعزز بيئة عمل قائمة على الشمولية والتعاون والنمو. وشملت هذه المبادرات برامج تدريبية منظمة، وفرص تطوير قيادي، ومنصات لتكريم الموظفين، ومبادرات تعنى بالصحة والرفاه، بما يضمن توفير بيئة يشعر فيها الجميع بالأمان والتقدير والدعم.

ومن جانبها، قالت رئيس القطاع البشري في طيران الجزيرة، جيني سيثي: "يعمل في طيران الجزيرة اليوم أكثر من 1,600 موظف عبر شبكة وجهاتنا التي تشمل 78 وجهة. وتتمحور استراتيجيتنا للموارد البشرية حول الاستماع المستمر والتطوير وخلق مسيرة مهنية ذات قيمة لهم أينما كانوا. وحصولنا على شهادة أفضل مكان عمل في الكويت ومصر والسعودية والإمارات والهند يعكس الجهود الجماعية لفرقنا وقياداتنا الذين يجسدون قيمنا يومياً. كما ويؤكد هذا التكريم أن الثقافة المؤسسية القوية والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة، تمثل جميعها الركائز الأساسية للنمو المستدام والأداء طويل الأمد."

تربط طيران الجزيرة الكويت اليوم بشبكة متنامية تضم أكثر من 78 وجهة في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تخدم أكثر من 5 ملايين مسافراً سنوياً. وتشغّل الشركة أسطولاً حديثاً وذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo، فيما من المتوقع استلام ثلاث طائرات هذا العام من إجمالي طلبية تضم 26 طائرة جديدة، دعماً لاستراتيجيتها للنمو على المدى الطويل.

ومع استمرار طيران الجزيرة في توسيع شبكتها وتعزيز قدراتها الرقمية وتطوير أدائها التشغيلي، تؤكد الشركة التزامها بترسيخ ثقافة مؤسسية تمكّن موظفيها من الازدهار والمساهمة الفاعلة في نموها المستدام على المدى الطويل.

