جدة، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة طيران أديل، الناقل الاقتصادي الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية، عن خطوة استراتيجية كبرى لتعزيز انتشارها عالميًا، وذلك بإطلاق شبكة رحلاتها وأسعارها بالكامل على منصة أماديوس (Amadeus) الرائدة للتوزيع العالمي (GDS).

وسيتم تفعيل الأداة بدايةً في السوق السعودية التي تضم أكثر من 4,000 وكيل سفر معتمد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، على أن تتوسع تدريجيًا لتشمل أسواقًا إقليمية ودولية خلال الأشهر المقبلة. وبذلك، سيظهر اسم طيران أديل عند بحث الوكلاء عن الوجهات المتاحة عبر نظام أماديوس العالمي للتوزيع (GDS).

منذ انطلاقتها في سبتمبر 2017، حرصت طيران أديل على ترسيخ مكانتها كشركة طيران رقمية، ويُعد انضمامها إلى نظام التوزيع العالمي خطوة محورية لتعزيز حضورها الاستراتيجي.

وتشغّل الشركة اليوم أكثر من 200 رحلة يوميًا من قواعدها في الرياض وجدة والدمام إلى أكثر من 30 وجهة محلية ودولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا، عبر أسطول حديث يضم 42 طائرة من طراز إيرباص A320.

وفي هذا الصدد، صرّح ستيفن جرينواي، الرئيس التنفيذي لطيران أديل، قائلاً: "يمثل التعاون مع أماديوس محطة تاريخية لطيران أديل. إذ يوسع انضمامنا إلى نظام التوزيع العالمي نطاق تواجدنا، ويمنح وكلاء السفر حول العالم وصولاً مباشرًا وسريعًا إلى رحلاتنا وأسعارنا، مما يسهل عليهم الحجز عبر منصاتهم المعتادة.

"في أعقاب التوسع المستمر لعملياتنا في السنوات الماضية، وتشييد شبكة محلية كبرى من الرحلات الجوية، والتحول المتزايد نحو العمليات الدولية، تطورت أعمالنا لتشمل المزيد من الشراكات الاستراتيجية. نحن نعتبر وكالات السفر جزءًا حيويًا من مسيرة نمونا، حيث تُكمل قنوات الحجز المباشر الخاصة بنا."

من جانبه، صرّح روجير فان إنك، رئيس القطاع التجاري وتجربة العملاء: "بعد إطلاق خدماتنا عبر أماديوس في السوق المحلية، سنبدأ خلال الأشهر القادمة في تفعيل التطبيق في أسواق أخرى سواء كنا نسيّر رحلات إليها أو لا.

ومع خططنا لعقد سلسلة من اتفاقيات التعاون بين شركات الطيران واتفاقيات الرمز المشترك خلال العام المقبل، يكتسب نظام التوزيع العالمي أهمية متزايدة في استراتيجيتنا التجارية، حيث يمكّن وكلاء السفر من خدمة عملائنا بشكل أفضل."

وبينما تعتمد معظم شركات الطيران منخفضة التكلفة على قنوات الحجز المباشر عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات ومراكز الاتصال، استثمرت طيران أديل خلال العامين الماضيين في تمكين وكلاء السفر من الوصول المباشر إلى موقعها الإلكتروني. إلا أن التكامل مع نظام التوزيع العالمي يمنحها نطاقًا أوسع عبر عشرات الآلاف من الوكلاء المعتمدين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) حول العالم.

الجدير بالذكر أن طيران أديل انضمت في وقت سابق من هذا العام إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بما يتيح لها الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 60,000 وكالة سفر معتمدة عالميًا، إضافة إلى الاستفادة من خطة الفوترة و تسوية المدفوعات للاتحاد، التي تضمن آلية دفع آمنة وفعالة.

نبذة عن طيران أديل

انطلقت طيران أديل في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، من خلال أولى رحلاتها بين جدة والرياض. وتُعتبر طيران أديل شركة رائدة ومبتكرة، حيث كانت أول شركة طيران اقتصادي إقليمية تُطلق خدماتها بالاعتماد كليًا على القنوات الرقمية للتوزيع. وبوصفها شركة الطيران الشقيقة للناقل الوطني "السعودية" – وكلاهما يعمل تحت مظلة مؤسسة الخطوط الجوية السعودية (مجموعة السعودية)، وقد أُنشئت خصيصًا لتلبية احتياجات المسافرين من الجيل الشاب المتمرس في استخدام التكنولوجيا، في سوق يتميز بأن 80% من سكانه دون سن الأربعين ويمتلك معظمهم أكثر من جهاز جوال.

تهدف طيران أديل إلى تنشيط حركة السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها التنافسية اليومية، وخدماتها التي توفّر قيمة متميزة مقابل التكلفة، لتلبية متطلبات المسافرين لأغراض الترفيه، والزيارة، والحج والعمرة، والعمل. وتُقدم الشركة تجربة سفر مبسطة مع مقصورة اقتصادية بالكامل على متن أسطول طائراتها ذات الممر الواحد. وفي ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، يُعد قطاعا الطيران والسياحة من المحركات الرئيسة للنمو، وقد رسّخت طيران أديل مكانتها كأسرع شركة طيران نموًا في المملكة والمنطقة، بفضل أدائها التشغيلي المتميز وخاصة في دقة مواعيد الرحلات، متفوقةً باستمرار على متوسط القطاع العالمي.

تشغّل طيران أديل أسطولًا حديثًا من طائرات إيرباص A320 ذات الممر الواحد (البدن الضيق)، وتُسيّر رحلاتها من قواعدها الرئيسية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات متعددة داخل المملكة، مع توسّع دولي ملحوظ يشمل أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا. وقد نقلت الشركة منذ انطلاق أولى رحلاتها أكثر من 40 مليون مسافر. وفي مايو 2024، أعلنت الشركة عن أكبر طلبية في تاريخها، تضمنت شراء 51 طائرة جديدة (12 من طراز A320neo و39 من طراز A321neo) على أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2027. كما تعتزم الشركة بدء تشغيل رحلات طويلة المدى مجدولة اعتبارًا من 2027، عبر 10 طائرات من طراز A330neo عريضة البدن، تم طلبها ضمن صفقة أبرمتها مجموعة السعودية في أبريل 2025.

وبحلول عام 2030، تخطط طيران أديل لتشغيل مئات الخطوط الجوية، مما يُضاعف حجم أسطولها وشبكة وجهاتها ثلاث مرات لتتجاوز 100 طائرة ووجهة. وهذا التوسع الطموح يجعل طيران أديل واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا والأكثر جاذبية للعمل بها في المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات