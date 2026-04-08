نيوم، المملكة العربية السعودية – أعلنت طيران أديل، الناقل الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق رحلات مجدولة جديدة تربط العاصمة الرياض بمنطقة نيوم في شمال غرب المملكة.

وسيتم تشغيل الرحلات بواقع أربع رحلات أسبوعياً بين الرياض ومطار خليج نيوم، لتلبية الطلب المتزايد على السفر، لا سيما من قبل العاملين و الموظفين في مشاريع البنية التحيتة الضخمة التي تشهدها منطقة تبوك.

ويُعد هذا المسار ثاني وجهات طيران أديل إلى نيوم، إلى جانب رحلاتها الحالية التي تُشغَّل مرتين أسبوعياً من الدمام في المنطقة الشرقية.

وافتُتح مطار خليج نيوم في عام 2019، ليكون رابع مطارات منطقة تبوك ،وقد صُمّم لتسهيل حركة السفر من وإلى منطقة ترتكز على قطاعات السياحة والمعيشة المستدامة والتصنيع والخدمات اللوجستية، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.

قال لويد ميسكويتا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران أديل: "تعكس الرحلات الجديدة بين الرياض ونيوم التزام طيران أديل بتعزيز شبكة مساراتها الجوية بما يدعم جهود المملكة في تطوير بنية تحتية اقتصادية متقدمة على مستوى مختلف المناطق.

تُعد نيوم مثالاً بارزاً على مناطق التنمية الرئيسية، حيث تقع في قلب عدد من المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية. وتُعد هذه الوجهة امتداداً لجهود طيران أديل نحو توسيع شبكتها المحلية وزيادة عدد الرحلات، في سوقها المحلي الذي يمثل حالياً نحو 70 في المائة من إجمالي طاقتها التشغيلية."

وتُشغّل طيران أديل رحلاتها إلى نيوم باستخدام طائرات من عائلة إيرباص A320، بسعة 186 مقعداً جميعها على الدرجة الاقتصادية.

وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق طيران أديل على الأجهزة الذكية، والموقع الإلكتروني www.flyadeal.com ، إضافة إلى وكلاء السفر.

نبذة عن طيران أديل:

تواصل طيران أديل ترسيخ مكانتها كأسرع شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط، من خلال تشغيل أسطولها الحديث المكوّن من 45 طائرة من عائلة إيرباص A320، انطلاقاً من قواعدها في جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام، إلى أكثر من 40 وجهة موسمية ودائمة داخل المملكة وخارجها، تشمل الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ومع التقدم نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتطلع طيران أديل إلى توسيع شبكتها وأسطولها بشكل كبير، لتتجاوز 100 وجهة وأكثر من 100 طائرة خلال السنوات المقبلة.

