كراتشي، باكستان – دشنت طيران أديل أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى كراتشي في باكستان، ويأتي ذلك في إطار خطواتها التوسعية بالتشغيل إلى وجهات دولية جديدة وبالاستثمار الأمثل لأسطول طائراتها الذي يشهد خطة طموحة لمضاعفته، حيث تم جدولتها بواقع رحلتين أسبوعياً من الرياض وجدة.

وفور وصول الرحلة F3 661 من الرياض إلى مطار جناح الدولي في كراتشي، تم استقبال طائرة طيران أديل بتقليد رش المياه، ثم أقيم احتفال مبسط في صالة الوصول بحضور مسؤولي ومنسوبي الناقل الجوي والمطار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل ستيفن غرينوي: "تعتبر باكستان من الوجهات المستهدفة لطيران أديل، حيث تمكنا وبنجاح من تدشين هذا المسار الجوي والذي يعد إضافة هامة نتطلع من خلالها إلى زيادة الوصول إلى وجهات أخرى في باكستان لنساهم في تعزيز قطاع الطيران وتلبية رغبات المسافرين، مع التزامنا بتقديم أسعار منخفضة لتسهيل الوصول إلى المملكة سواء للعمل أو للأعمال أو لأداء مناسك الحج والعمرة".

من جانبه، أوضح رئيس قسم المبيعات في شركة طيران أديل فاروق أحمد قائلا: " توفر الرحلات المباشرة بدون توقف خيارًا مريحًا للغاية حيث أن العديد من المسافرين بين البلدين اعتادوا على السفر من خلال التوقف في أكثر من محطة، فيما يجري متابعة العمليات التشغيلية لإضافة مزيد من الرحلات والسعة المقعدية التي تفي بالمتطلبات".

وكانت طيران أديل قد شاركت في معرض باكستان للسياحة في مدينة كراتشي، حيث استتثمرت المناسبة للالتقاء بالعديد من الشركاء في الصناعة لبحث أطر التعاون بهدف تطوير الخدمات، كما حظي المشاركون والزوّار بفرصة التعرف على معلومات وافية واستعراض للعمليات الجديدة للشركة والخدمات المبتكرة.

وتشغل طيران أديل حاليًا رحلات داخلية ودولية من محطاتها في جدة والرياض والدمام إلى حوالي 30 وجهة على مدار العام ومنتظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، والآن جنوب آسيا. وبحلول عام 2030 تتطلع إلى مضاعفة شبكتها إلى أكثر من 100 وجهة وأسطولها إلى ما يزيد عن 100 طائرة.

حول طيران أديل

انطلقت رحلة طيران أديل التاريخية الأولى من جدة إلى الرياض في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر عام 2017. وكانت هذه أول رحلة إقليمية لشركة طيران اقتصادي تم إطلاقها عبر القنوات الرقمية فقط.

تأسست طيران أديل -إحدى شركات مجموعة السعودية- لتلبية احتياجات المسافرين الذين يتطلعون للحصول على أسعار اقتصادية ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة في سوق يبلغ فيه %80 من سكان السعودية أقل من 40 عامًا.

وفي ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تحولات جذرية لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر رؤيتها الطموحة 2030؛ يشهد قطاعا الطيران والسياحة نموًا واتساعًا غير مسبوقين لمواكبة برامج الرؤية واستراتيجيتها، ولتلبية ذلك تهدف شركة طيران أديل إلى التوسعِ في دعم أنشطة السفر والسياحة والتجارة، وتعزيزِ مكانتها الرائدة في عالم الطيران الاقتصادي على نطاق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط مع تميزها في الانضباط بمواعيد الرحلات.

تشغّل طيران أديل أسطولًا حديثًا مكوّنًا من 36 طائرة من طراز إيرباص A320، تحلّق من محاور رئيسة في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات داخل المملكة بالإضافة إلى شبكة دولية متنامية في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا. وخدمت أكثر من 30 مليون مسافر منذ انطلاقها، مما يجعلها واحدة من أحدث شركات الطيران الاقتصادي وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتخطط طيران أديل بحلول عام 2030 لتشغيل مئات المسارات بأسطول يضم أكثر من 100 طائرة.

توسُّعُ طيران أديل السريع ونموها المستمر جعلها محط أنظار الباحثين عن بيئة عمل واعدة وطموحة، وواحدة من أكثر الشركات استقطابًا للمهارات وجاذبية للعمل على مستوى المملكة العربية السعودية.

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