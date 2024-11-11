جدة، المملكة العربية السعودية - بدأت طيران أديل تشغيل رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى مدينة سوهاج بجمهورية مصر العربية انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث جرى استقبال الطائرة عبر الرحلة F3 777 فور وصولها إلى مطار سوهاج الدولي بدءاً من تقليد رش المياه ثم إقامة مراسم احتفال رسمي بصالة الوصول بتنظيم هيئة المطار وحضور عدد من المسؤولين

ويأتي تدشين تشغيل المسار الجديد بين جدة وسوهاج قُبيل ساعات من تدشين تشغيل المسار الجديد الآخر الذي يربط المدينة المنورة بالقاهرة، وبذلك يرتفع عدد الرحلات الدولية المجدولة الأسبوعي لرحلات طيران أديل بين المملكة العربية السعودية ومصر إلى 44 رحلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل ستيفن غرينوي: " يعد إضافة سوهاج إلى قائمة وجهاتنا المميزة إحدى المراحل التطبيقية الرامية إلى توسيع شبكة رحلاتنا، حيث تعتبر مصر من أكثر الوجهات التي تشهد نمواً في الطلب على السفر جواً كما تساهم الحركة في خدمة شرائح عديدة من المسافرين من بينهم ضيوف الرحمن والزوّار والسياح".

وتغطي شبكة طيران أديل من محطاتها الرئيسية العديد من الوجهات الداخلية على مدار العام بالإضافة إلى وجهات موسمية مختارة في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا عبر أسطولها الحديث المؤلف من 36 طائرة من طراز إيرباص A320.

ويمكن للمسافرين إجراء الحجوزات وإنجاز كافة الإجراءات رقمياً حجز التذاكر عبر تطبيق طيران أديل وكذلك الموقع الإلكتروني www.flyadeal.com أو من خلال وكلاء السفر المحليين.

حول طيران أديل

انطلقت رحلة طيران أديل التاريخية الأولى من جدة إلى الرياض في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر عام 2017. وكانت هذه أول رحلة إقليمية لشركة طيران اقتصادي تم إطلاقها عبر القنوات الرقمية فقط.

تأسست طيران أديل -إحدى شركات مجموعة السعودية- لتلبية احتياجات المسافرين الذين يتطلعون للحصول على أسعار اقتصادية ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة في سوق يبلغ فيه %80 من سكان السعودية أقل من 40 عامًا.

وفي ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تحولات جذرية لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر رؤيتها الطموحة 2030؛ يشهد قطاعا الطيران والسياحة نموًا واتساعًا غير مسبوقين لمواكبة برامج الرؤية واستراتيجيتها، ولتلبية ذلك تهدف شركة طيران أديل إلى التوسعِ في دعم أنشطة السفر والسياحة والتجارة، وتعزيزِ مكانتها الرائدة في عالم الطيران الاقتصادي على نطاق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، كما تهدف إلى تنشيط السفر والسياحة والتجارة من خلال توفير رسوم سفر بأسعار تلبي رغبات واحتياجات المسافرين.

تشغّل طيران أديل أسطولًا حديثًا مكوّنًا من 36 طائرة من طراز إيرباص A320، تحلّق من محاور رئيسة في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات داخل المملكة بالإضافة إلى شبكة دولية متنامية في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا. وخدمت أكثر من 30 مليون مسافر منذ انطلاقها، مما يجعلها واحدة من أحدث شركات الطيران الاقتصادي وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتخطط طيران أديل بحلول عام 2030 لتشغيل مئات المسارات بأسطول يضم أكثر من 100 طائرة.

توسُّعُ طيران أديل السريع ونموها المستمر جعلها محط أنظار الباحثين عن بيئة عمل واعدة وطموحة، وواحدة من أكثر الشركات استقطابًا للمهارات وجاذبية للعمل على مستوى المملكة العربية السعودية.

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