أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت طلبات مارت، الذراع الخاص بالبقالة والتجزئة في شركة طلبات، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة إيليت أجرو القابضة، الجهة الرائدة في قطاع الأغذية والزراعة بدولة الإمارات، والتي تدعم الزراعة المحلية وتضمن توفير منتجات طازجة وعالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء الدولة.

وترسي هذه الشراكة قناة توريد مباشرة من المزرعة إلى المستهلك، مما يتيح لطلبات مارت توفير الفواكه والخضار والبيض الطازج من المزارع المحلية التابعة لمجموعة إيليت أجرو؛ كما تتيح اختصار سلسلة التوريد، مما يضمن توصيل المنتجات عالية الجودة بسرعة أكبر وتعزيز مرونة الإمدادات والحد من الاعتماد على المستوردات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أليكس دي زيليكورت، المديرة العامة لطلبات مارت: "تمكننا الشراكة مع إيليت أجرو من ترسيخ دورنا كجهة داعمة رئيسية ضمن المنظومة الغذائية في دولة الإمارات. كما يتيح لنا التوريد المباشر من المزارع المحلية تزويد عملائنا بمنتجات طازجة، ويدعم مسيرة النمو طويل الأمد للقطاع الزراعي في الدولة".

وتركز المذكرة على التخطيط الدقيق لعمليات الطلب، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وتوسيع تشكيلة المنتجات المحلية عبر شبكة متاجر الدارك ستور التابعة لطلبات مارت. وسيسهم ذلك في ضمان التوافر المستمر للمنتجات الطازجة، ودعم المزارعين المحليين عبر تأمين مستويات طلب مستقرة وتعزيز كفاءة قنوات الوصول إلى الأسواق.

ومن جانبه، قال حسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيليت أجرو القابضة: "تجمع الشراكة بين إيليت أجرو القابضة وطلبات مارت اثنتين من أبرز الشركات المحلية الرائدة في دولة الإمارات بهدف الارتقاء بكفاءة القنوات بين عمليات الإنتاج والاستهلاك، ودمج قطاع الزراعة والتكنولوجيا والخدمات الرقمية ضمن منظومة واحدة ومتكاملة. ولا يقتصر هذا التعاون على تزويد المستهلكين بمنتجات طازجة وفاخرة فحسب؛ بل يمتد ليشمل بناء نموذج غذائي أكثر ذكاءً ومرونة يحظى الإنتاج المحلي فيه بدعم البنية التحتية الرقمية، وتُصبح الكفاءة والشفافية وسهولة الوصول هي المعيار الجديد للقطاع. يسلط هذا التعاون الضوء على أهمية تضافر الابتكار والقدرات المحلية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والارتقاء بتجربة المستهلكين لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها سلاسل التوريد اليوم".

وتنسجم هذه المبادرة مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي والمستدام. وتهدف هذه الشراكة إلى دمج المزارع المحلية ضمن سلسلة توريد طلبات مارت، مما يدعم نمو قطاع الزراعة المحلي، ويقدم نموذج قابل للتوسع يضمن مستويات طلب مستقرة ويعزز قنوات وصول المنتجين في دولة الإمارات إلى الأسواق.

وتُرسّخ هذه الشراكة مكانة الشركتين في طليعة الجهود الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة وقائمة على الإنتاج المحلي في دولة الإمارات في ظل تنامي طلب المستهلكين على المنتجات المحلية الطازجة وعالية الجودة.

نبذة عن طلبات:

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الأردن، العراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

نبذة عن إيليت أجرو القابضة

إيليت أجرو القابضة هي شركة عالمية رائدة في قطاع الأغذية الزراعية، تقدم حلولاً متكاملة تغطي سلسلة القيمة الزراعية بأكملها، بدءاً من تطوير المزارع وتشغيلها، وصولاً إلى إنتاج الأغذية ومعالجتها وتوزيعها. وتتولى الشركة إدارة أصول ومشاريع زراعية استراتيجية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، وصربيا، والمغرب، وموريتانيا، وإثيوبيا من خلال إدارتها لمنصة أعمال متنوعة تجمع بين الزراعة واسعة النطاق، والتكنولوجيا الزراعية، وقدرات سلاسل التوريد. وتُنتج الشركة محفظة واسعة وشاملة من المحاصيل التي تشمل المنتجات الطازجة، والحبوب، والأعلاف، والمنتجات المتخصصة، وذلك بالاعتماد على أنظمة زراعية متطورة وعمليات تشغيل قائمة على البيانات. وانطلاقاً من تركيزها الدائم على تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق الأعمال ودفع عجلة الابتكار، تلعب إيليت أجرو القابضة دوراً استراتيجياً في تعزيز مرونة المنظومة الغذائية، ودعم نماذج إنتاج محلية ومستدامة.

