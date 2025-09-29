دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت طلبات عن تحديث المعايير التشغيلية الخاصة بجميع أساطيل التوصيل الشريكة لديها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى تعزيز سلامة سائقي التوصيل وعافيتهم في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويشترط إطار العمل الجديد على جميع الشركات التي ترغب بالتعاون مع طلبات وتشغيل سائقي التوصيل عبر منصة طلبات، الالتزام بمجموعة جديدة ومحددة من المعايير المتعلقة بالتأمين على السلامة وتكاليف العلاج الطبي الناجم عن الحوادث ومعايير التغطية التأمينية. وتؤكد هذه الخطوة على المنهجية الاستباقية التي تعتمدها طلبات بهدف دعم أساطيل التوصيل الشريكة، كما ترسي معايير جديدة في القطاع ترتقي بمستوى الاهتمام المُقدم لسائقي التوصيل في المنطقة.

ويوفر الإطار الجديد تغطية أوسع وأكثر تأثيراً، ما يضمن قيام أساطيل التوصيل الشريكة برفع مستوى إجراءات التأمين على السلامة للسائقين بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي تهدف إلى تأمين الحماية الضرورية للأشخاص الذين يشكلون الركيزة لعمليات الشركة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيمونيدا سوبوتش، نائب الرئيس والمدير العام لدى طلبات الإمارات: "ندرك أهمية الدور الذي يلعبه سائقو التوصيل في مجتمعاتنا، ونفخر بأن نكون المساهم الرئيسي في تعزيز المنظومة التي توفر الدعم لهم. إن تعزيز متطلبات التغطية الـتأمينية ضد الحوادث هو جزء من واجبنا بتوفير الرعاية لهم ما يضمن شعورهم بالحماية والدعم خلال ممارسة عملهم اليومي".

وفي إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى تعزيز سلامة سائقي التوصيل وعافيتهم، أعلنت طلبات عن تحديث المعايير التشغيلية لجميع أساطيل التوصيل الشريكة لديها. وبموجب هذا التعاون، يتبع شركاء طلبات عمليات أكثر شفافية وفعالية في المطالبات، ما يضمن حصول سائقي التوصيل على الرعاية والدعم في الوقت المناسب.

ويأتي ذلك في إطار جهود طلبات الأوسع الرامية إلى تعزيز السلامة والارتقاء بالمهارات ونشر الثقافة المالية والمشاركة الاجتماعية للسائقين في مختلف أنحاء المنطقة، ما يضع معياراً رائداً لكيفية عمل اقتصادات المنصات بشكل هادف.

نبذة عن طلبات

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الأردن، العراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

