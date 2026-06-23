استهدفت المبادرة دعم 300 أسرة في مختلف أنحاء الكويت

جميع المواد الغذائية تم توفيرها عبر "طلبات مارت"

الكويت:في إطار التزامها الراسخ بدعم مختلف فئات المجتمع في الكويت، أعلنت شركة "طلبات"، تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق مبادرة لتوزيع السلال الغذائية بالتعاون مع لويـاك (LOYAC). وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية "طلبات" للمسؤولية الاجتماعية، وتهدف إلى دعم 300 أسرة متعففة في الكويت من خلال توزيع سلال غذائية تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية الضرورية بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ أمل بوخمسين، مدير الشؤون المؤسسية في شركة طلبات الكويت: "بصفتنا شركة تضع الإنسان على رأس أولوياتها، نواصل العمل على دعم رفاه المجتمع وتعزيز أثر مبادراتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية. ومن خلال هذه المبادرة وتعاوننا مع لويـاك، نسعى إلى دعم الأسر المتعففة في مختلف أنحاء البلاد عبر المساهمة في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، بما يواكب الجهود الرامية إلى تعزيز جودة حياة المجتمع والارتقاء بها."

من جانبها، قالت لولوة الشراح، أخصائية قسم التمكين المجتمعي في لويـاك: "فخورون بشراكتنا المستمرة مع "طلبات"، والتي تعكس التزاماً حقيقياً بالمبادرات المجتمعية الهادفة لتحقيق أثر إيجابي مستدام. ويسعدنا المساهمة في مبادرة تساعد على إيصال الدعم الغذائي الأساسي إلى الأسر المتعففة في الكويت، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وقدرة على مواجهة التحديات."

وشارك متطوعون وممثلون من "طلبات" ولوياك في عمليات تجهيز وتوزيع السلال الغذائية، حيث تم توفير جميع المواد الغذائية عبر "طلبات مارت". وتضمنت محتويات السلال مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات هذه الأسر.

تجدر الإشارة إلى أن "طلبات" تواصل إطلاق وتنفيذ مبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، والقائمة على مبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات الموثوقة، بما يسهم في ترسيخ أثرها الإيجابي والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع. ومن خلال هذه الشراكات، تسعى الشركة إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية الملحة وتعزيز رفاه الأفراد والأسر في مختلف أنحاء الكويت.

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نبذة عن "طلبات"

تُعدّ "طلبات" تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفّر للمستخدمين تجربة مريحة ومخصّصة لطلب الطعام، والبقالة، ومختلف الاحتياجات اليوميّة من مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسّست الشركة في الكويت عام 2004، قبل أن توسّع عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من سبعة ملايين مستخدم نشط شهرياً اعتباراً من ديسمبر 2025. وتتخذ "طلبات" من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها، وقد نجحت في ديسمبر 2024 من إتمام طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي (DFM). وبصفتها شركة تابعة لـديليفري هيرو إس إي، تستفيد "طلبات" من الخبرات العالمية لتعزيز منصتها باستمرار، وتوسيع منظومتها، ودفع وتيرة الابتكار. ومن خلال شبكة قوية من الشركاء وسائقي التوصيل، تربط "طلبات" عملاءها باحتياجاتهم في الوقت المناسب، بما يدعم تجربة حياة يومية سلسة في مختلف أنحاء المنطقة.