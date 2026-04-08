(عمّان، الأردن): في خطوة تعكس حرصهما على تعزيز الثقافة المرورية المجتمعية، جددت "طلبات" الأردن ومديرية الأمن العام – المعهد المروري الأردني مذكرة التفاهم متعددة المحاور التي جمعتهما منذ العام 2022، في امتداد للتعاون الاستراتيجي بينهما لرفع مستوى السلامة على الطرق.

وتجسد مذكرة التفاهم، التزام شركة "طلبات" الأردن، بالدعم المستدام للمؤسسات الوطنية المعنية بالحد من حوادث السير التي تعد مشكلة رئيسية في المملكة، ومساندتها في مكافحة هذه الظاهرة بأسلوب مؤثر من خلال إرساء ثقافة وممارسات قيادة مسؤولة وآمنة، وذلك في إطار مسؤوليتها المؤسسية المجتمعية.

وتكتسب مذكرة التفاهم أهميتها كونها تتزامن مع إقرار نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026 من قبل مجلس الوزراء للتحفيز على الالتزام بقانون السير، كما تأتي في ضوء المخرجات الإيجابية للعمل المشترك بين الطرفين، متمثلاً في زيادة نسب التزام سائقي أسطول الشركة بالقواعد المرورية، وتفعيل دور مشرفي "طلبات باترول" في تعزيز ثقافة القيادة الآمنة ضمن أسطول "طلبات" إثر تحقيق جاهزيتهم المطلوبة، فضلاً عن زيادة الوعي المعرفي المروري الوقائي على مستوى عملائها ومستخدمي تطبيقها.

وكانت الشركة قد نفذت خلال فترة التعاون السابق سلسلة من النشاطات التوعوية والتدريبية والإرشادية المخصصة لسائقي السيارات والسكوتر ومشرفي "طلبات باترول"، بما فيها ورش العمل المشتركة مع المعهد المروري، والتدريبات على الإسعافات الأولية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، والجلسات التدريبية التي عقدت في إطار برنامج الشركة ربع السنوي "أسبوع السلامة المرورية"، إلى جانب العديد من الحملات التوعوية المرورية المختلفة الموجهة لأبناء المجتمع.

وبموجب التعاون الجديد، سيواصل الطرفان جهودهما في تنفيذ برامج ومبادرات ونشاطات ترتقي ببيئة السلامة المرورية في المملكة، كما تنسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في محور تعزيز السلامة والصحة وتحسين جودة الحياة.

