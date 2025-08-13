(عمّان، الأردن): نفذت شركة "طلبات" الأردن مؤخراً يوماً تدريبياً تفاعلياً مكثفاً ومتخصصاً في تعزيز مفاهيم وسلوكيات القيادة الآمنة بمختلف جوانبها لدى سائقيها، وذلك بالتعاون مع المعهد المروري الأردني، ضمن فعاليات أسبوع السلامة المرورية الذي تنظمه الشركة بشكل ربع سنوي.

وشهد اليوم التدريبي سلسلة من الجلسات التوعوية والتطبيقات العملية التي هدفت إلى ترسيخ المهارات والسلوكيات المهنية المسؤولة على الطريق، والتي من شأنها تعزيز السلامة، بدءاً بمحاضرة قدمها المعهد المروري الأردني حول القوانين والقواعد المرورية والإجراءات الوقائية من الحوادث، مروراً بنشاطات تفاعلية لتقييم مهارات السائقين من خلال نماذج محاكاة لفحص المركبات ودراجات السكوتر، ووصولاً إلى مسابقات تعليمية واختبارات معرفية بأسلوب الألعاب، غطت لعديد من المواضيع المرتبطة بالسلامة المرورية ومنها تمييز المخاطر والالتزام بالشواخص.

هذا وتطرق اليوم التدريبي إلى محاور مكملة، أبرزها أهمية تجربة العميل وقياس جودتها، وأسس التعامل اليومي المهني، وذلك بما يرتقي بالأداء المتميز.

وفي تعليق له على هذا الشأن، أكد المدير العام لشركة "طلبات" الأردن، سليم حمّاد، أن تنظيم اليوم التدريبي يجسد التزام الشركة المتواصل بتمكين سائقيها بالمعرفة والمهارة التي تضمن أداءً استثنائياً، مشدداً على أن الاستثمار في تطوير كفاءات السائقين هو استثمار مباشر في جودة الخدمة التي تمثل بدورها ركيزة أساسية في تطوير قطاع التوصيل واستدامته وتعزيز ثقة العملاء.

ويشار إلى أن برنامج "أسبوع السلامة المرورية" يعد أحد المبادرات التي تنفذها الشركة في إطار استراتيجيتها الخاصة بسلامة كافة مستخدمي تطبيق "طلبات"، بما في ذلك السلامة المرورية التي تتعاون لتحقيقها مع مديرية الأمن العام والمعهد المروري الأردني بموجب شراكة استراتيجية.

