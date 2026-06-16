)اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ، ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن( – ﻓﻲ ظل ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ، أﻋﻠﻧت طﻠﺑﺎت، اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﯾوﻣﻲ اﻟراﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻋن إطﻼق ﺣﻣﻠﺗﮭﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ "اﻟﺻﯾف ﯾﺟﻣﻌﻧﺎ"، وھﻲ ﻣﺑﺎدرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟدﻋم ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺗوﺻﯾل وراﺣﺗﮭم طوال أﺷﮭر اﻟﺻﯾف. وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺑﺣرﯾن، ﺗﺗﻌﺎون طﻠﺑﺎت ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﺗطﻠق ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎً ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻟﻠﺳﺎﺋﻘﯾن ﻣُﺻ ﱠﻣﻣﺎً ﺧﺻﯾﺻﺎً ﻟﻣواﺟﮭﺔ ظروف اﻟﺻﯾف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﮫ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ.

وﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣﺑﺎدرة ﺳﺑﻊ ﻣﻧﺎطق اﺳﺗراﺣﺔ داﺋﻣﺔ وزﻋت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎً ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أرﺑﻊ ﺣﺎﻓﻼت اﺳﺗراﺣﺔ ﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻣﺟﮭّزة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن وﺻول اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن إﻟﻰ ﻣراﻓق اﻟﺗﺑرﯾد ﺧﻼل ﻧﺣو ﻋﺷر دﻗﺎﺋق ﺗﻘرﯾﺑﺎً. واﻓﺗﺗﺢ ﺳﻣو اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن ﺳﻠﻣﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد آل ﺧﻠﯾﻔﺔ، وﻛﯾل وزارة اﻟﻌﻣل، أﺣد اﻻﺳﺗراﺣﺎت اﻟداﺋﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻣﺛﻠﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﺑﺣرﯾن. وﺗﺄﺗﻲ ھذه اﻟزﯾﺎرة اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻌزﯾزاً ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﺑﯾن وزارة اﻟﻌﻣل وطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺣرﯾن .

وﺗﻌﻠﯾﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﻠﺔ، ﺻرّح اﻟﺳﯾد ﻣؤﯾد ﻋﻘل، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺣرﯾن، ﻗﺎﺋﻼً: "ﯾﺳﻌدﻧﺎ اﻹﻋﻼن ﻋن إطﻼق ﺣﻣﻠﺔ 'اﻟﺻﯾف ﯾﺟﻣﻌﻧﺎ' ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﻣل، وذﻟك ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﮫ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ. وﺗﻌود اﻟﺣﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر وأﺷﻣل ھذا اﻟﻌﺎم، إذ ﺗُﻣﺛّل ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن ورﻓﺎھﯾﺗﮭم أوﻟوﯾﺔً ﻗﺻوى ﻟدى طﻠﺑﺎت اﻟﺑﺣرﯾن. وﺗﮭدف ﻣﺑﺎدراﺗﻧﺎ إﻟﻰ دﻋﻣﮭم واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﮭم ﺧﻼل ھذه اﻷﺷﮭر اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺎرة".

وﺻرح ﺳﻣو اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺑن ﺳﻠﻣﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد آل ﺧﻠﯾﻔﺔ، وﻛﯾل وزارة اﻟﻌﻣل، ﻗﺎﺋﻼ: " ﯾﺳﻌدﻧﺎ أن ﻧﻛون ﺷرﻛﺎء ﻟﮭذه اﻟﻣﺑﺎدرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺗوﺻﯾل وﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺳﺑل اﻟراﺣﺔ ﻟﮭم ﺧﻼل أﺷﮭر اﻟﺻﯾف اﻟﺣﺎرة. وﺗﺣرص وزارة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل وﺻون ﺳﻼﻣﺗﮭم وﻣﺻﻠﺣﺗﮭم، إﯾﻣﺎﻧﻧﺎ ﻣﻧﺎ ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻟﻧﺟﺎح أي ﻣﺷروع و ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻟوطن."

وﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺎطق اﺟﮭزة ﺗﻛﯾﯾف، وﻣﺑرّدات ﻣﯾﺎه، وﻣﺣطﺎت ﺷﺣن، ودورات ﻣﯾﺎه، وﻣراﻓق ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ، ﻟﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻣرﯾﺣﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟذروة اﻟﺣرارﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ 15,000 ﻣﺷروب إﻟﻛﺗروﻟﯾت طوال ﻣوﺳم اﻟﺻﯾف ﻟدﻋم اﻟﺗرطﯾب، ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗواﺟد ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗراﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم ﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن ﺑﺷﺄن اﻹﺟﮭﺎد اﻟﺣراري وطرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮫ.

وﺗُﻛﻣل ﺣﻣﻠﺔ "اﻟﺻﯾف ﯾﺟﻣﻌﻧﺎ" ﻣﺳﯾرة ﻣﺑﺎدرات دﻋم ﻟﻠﺳﺎﺋﻘﯾن وإطﻼق ﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗراﺣﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، إذ ﺳﺟّﻠت أﻛﺛر ﻣن 79,000 زﯾﺎرة ﺑﻣﻌدل 17 زﯾﺎرة ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل. وﺗﺗوﻗﻊ طﻠﺑﺎت اﻟﺑﺣرﯾن أن ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣوﺳّﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 106,000 زﯾﺎرة طوال ﻣوﺳم اﻟﺻﯾف. وﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗراﺣﺔ ﺗﻌﻣل ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﯾوﻣﯾﺎً اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﺈن إطﻼق ﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗراﺣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ أﺗﺎح اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾُوﺳّﻊ ﻧطﺎق اﻟدﻋم اﻟﻣﻘ ﱠدم ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗوﺳﯾﻌﺎً ﻣﻠﺣوظﺎً.

ﻛﻣﺎ ﺳﺗُﺟري طﻠﺑﺎت اﻟﺑﺣرﯾن زﯾﺎرات أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔﺣص اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻻﺳﺗراﺣﺔ، ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﮭﻼل ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻋزّزت طﻠﺑﺎت اﻟﺑﺣرﯾن ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾب اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن ﺑﺈدراج وﺣدات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺟﮭﺎد اﻟﺣراري وﺑراﻣﺞ ﺗوﻋﯾﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﺳﻼﻣﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺗوﺻﯾل وﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن وﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﮭم، ﺳﺗوزّع اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﻘﺎﺋب اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺗُطﻠق ﻣﺑﺎدرﺗﮭﺎ اﻟﺷﮭﯾرة "اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺳﻌﯾدة" ﺑﺗوزﯾﻊ ﻧﺣو 4,500 ﻣﺛﻠّﺟﺎت أﺳﺑوﻋﯾﺎً طوال ﻓﺻل اﻟﺻﯾف.

ﺗﻌﻛس ﺣﻣﻠﺔ "اﻟﺻﯾف ﯾﺟﻣﻌﻧﺎ" اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟطﻠﺑﺎت ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن، ورﺳﺎﻟﺗﮭﺎ اﻷﺷﻣل ﻓﻲ إﺣداث أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧدﻣﮭﺎ، وﺳﻌﯾﮭﺎ اﻟدؤوب ﻹﯾﻼء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن وﺳﻌﺎدﺗﮭم ورﻓﺎھﯾﺗﮭم.

اﻧﺗﮭﻰ ﻋن طﻠﺑﺎت

ﺗُﻌدّ طﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟراﺋد ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗوﻓّر ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺗﺟرﺑﺔ ﻣرﯾﺣﺔ وﻣﺧﺻّﺻﺔ ﻟطﻠب اﻟطﻌﺎم، واﻟﺑﻘﺎﻟﺔ، وﻣﺧﺗﻠف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﯾوﻣﯾّﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻋم وﻣﺗﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋﺔ. ﺗﺄﺳّﺳت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت ﻋﺎم 2004، ﻗﺑل أن ﺗوﺳّﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، وﺳﻠطﻧﺔ ﻋُﻣﺎن، وﻗطر، واﻟﺑﺣرﯾن، واﻷردن، واﻟﻌراق، وﻣﺻر، ﺣﯾث ﺗﺧدم أﻛﺛر ﻣن ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾﯾن ﻣﺳﺗﺧدم ﻧﺷط ﺷﮭرﯾﺎً اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن دﯾﺳﻣﺑر .2025 وﺗﺗﺧذ طﻠﺑﺎت ﻣن دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣﻘراً رﺋﯾﺳﯾﺎً ﻟﮭﺎ، وﻗد ﻧﺟﺣت ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 2024 ﻣن إﺗﻣﺎم طرﺣﮭﺎ اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ .(DFM) وﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـدﯾﻠﯾﻔري ھﯾرو إس إي، ﺗﺳﺗﻔﯾد طﻠﺑﺎت ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﻧﺻﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار، وﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻧظوﻣﺗﮭﺎ، ودﻓﻊ وﺗﯾرة اﻻﺑﺗﻛﺎر. وﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺗوﺻﯾل، ﺗرﺑط "طﻠﺑﺎت" ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﺑﻣﺎ ﯾدﻋم ﺗﺟرﺑﺔ ﺣﯾﺎة ﯾوﻣﯾﺔ ﺳﻠﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ

-انتهى-

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