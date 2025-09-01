أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في الشرق الأوسط، عن توسيع نطاق تغطيتها عبر إطلاق برنامج "أمانك كروم" للتأمين الصحي، المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص في الإمارات الشمالية.

وينسجم هذا البرنامج مع توجيهات مجلس الوزراء بشأن استحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في دولة الإمارات التي لا تتوفر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة، بما يعكس التزام "ضمان" بتوفير خدمات التأمين الصحي للأفراد وللشركات وموظفيها، باعتبارها شركة التأمين الصحي الرائدة على مستوى الدولة.

وجرى تطوير برنامج "أمانك كروم" كخطة تأمين صحي للمقيمين في الإمارات الشمالية، بهدف تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي لا تقل القوى العاملة لديها عن 20 موظفاً مع إمكانية توفير التغطية لألفين مشترك، بما في ذلك الأزواج والأبناء المعالون من قبل الموظفين، حيث يتوفر البرنامج بأسعار تبدأ من 450 درهم إماراتي، ويغطي أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة.

ويتضمن البرنامج فئتين يمكن للشركات الاختيار من بينهما، وتشمل كل فئة تغطية شاملة تتضمن العلاج الاختياري والطارئ لخدمات المرضى الداخليين والخارجيين في الإمارات الشمالية، مع تغطية احتياجات الأمومة، والعلاج للمرضى الداخليين في البلد الأم للموظفين المغتربين، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ضمن الفئة الثانية.

وبهذا الصدد، قال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان: "يعكس تطوير برنامج "أمانك كروم" التزامنا بمواصلة جهودنا لتوسيع نطاق تغطيتنا لتشمل الإمارات الشمالية، وتعزيز خدمات التأمين الصحي عبر تقديم حلول تأمينية متطورة تواكب متغيرات السوق وتلبي احتياجات المؤسسات والأفراد، بما يتيح لهم الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، وبما يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتلبية تطلعاتهم.

وأضاف الظاهري: "نسعى من خلال إطلاق "أمانك كروم" إلى ترسيخ مكانتنا كمزود رائد لخدمات التأمين الصحي عالية المستوى وبأسعار تنافسية مناسبة لكافة المؤسسات في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة."

ويشار إلى أن البرنامج وتفاصيله متاحة على موقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المتحرك لـ"ضمان".

-انتهى-

#بياناتشركات