99.5% من التحديات البصرية مرتبطة بحالات مرضية وليس بإصابات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أكدت الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، التزامها بمنهجية وقائية تعزز تحقيق نتائج صحية طويلة الأمد، حيث تُشير البيانات إلى أهمية الكشف المبكر والإدارة الاستباقية في إحداث تأثير ملموس في مجال صحة العيون.

ويُظهر تحليل بيانات المطالبات التابع للشركة أن صحة العيون تحظى بجزءٍ مهمٍ من خدمات الرعاية الصحية المقدمة، حيث تُشير البيانات إلى أن ما يصل إلى 7 من كل 10 أشخاص قد يعانون من أمراض غير مشخصة في العيون، لا سيما مرضى السكري. ويرتبط حوالي 99.5% من التحديات البصرية بحالات مرضية وليس بإصابات، وفي مقدمتها أمراض السكري وإعتام عدسة العين وجفاف العين، مما يؤكد أهمية المتابعة الدورية والكشف المبكر والإدارة الاستباقية في الوقاية من المضاعفات ودعم صحة العين على المدى الطويل.

وبهذا الصدد، قال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان: "تتجاوز جهودنا ومساعينا في مجال التأمين الصحي إلى تعزيز الحياة الصحية على المدى الطويل. فمن خلال استخدام البيانات لتحديد المخاطر الصحية المتوقعة، والمجالات التي يتيح فيها التدخل المبكر إحداث فارق ملموس، يمكننا تقديم رعاية صحية أكثر فعالية واستباقية، مما يساعد الأعضاء على الحفاظ على جودة حياتهم وتجنب المشاكل الصحية المعقدة".

وتتوافق هذه النتائج التابعة إلى "ضمان" مع الرؤى الصحية العالمية؛ فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى إمكانية الوقاية من نسبة كبيرة من أمراض ضعف البصر أو علاجها عند تشخيصها في وقت مبكر. ويُعد الفحص الدوري للعين بالغ الأهمية للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، إذ يمكن أن يساعد الكشف المبكر على تقليل خطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد. كما يلعب تصوير الشبكية وفحوصات العين الروتينية دوراً مهماً في تحديد التغيرات مبكراً ودعم صحة العين على المدى الطويل.

وتُسلط هذه النتائج الضوء أيضاً على مراحل عمرية رئيسية يُمكن أن تُحدث فيها الرعاية الوقائية أثراً بالغاً، إذ يُمثل المتعاملين في "ضمان" الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و65 عاماً ما يقرب من نصف المطالبات المتعلقة بصحة العين، بينما يُسهم من تتراوح أعمارهم بين 46 و50 عاماً وحدهم بنسبة 9% من إجمالي المطالبات ضمن هذه الفئة، مما يُعزز أهمية الفحص المبكر والإدارة الاستباقية خلال هذه السنوات. كما تُبرز البيانات العلاقة الوثيقة بين صحة العين والأمراض المزمنة.

وبدوره، قال عبدالقادر الشاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون الصحية بالإنابة في الشركة الوطنية للتأمين – ضمان: "تلعب الفحوصات الدورية للعين دوراً مهماً في حماية البصر على المدى الطويل. فالفحص المبكر يُتيح للأطباء اكتشاف الحالات المرضية ومعالجتها قبل تفاقمها، لا سيما لدى الأشخاص المُصابين بأمراض مزمنة، حيث يُمكن للتدخل في الوقت المناسب أن يُقلل بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات".

وتحرص ضمان على ترجمة هذه النتائج إلى إجراءات هادفة، فهي تدعم الكشف المُبكر والتوعية من خلال مبادراتها الصحية، وبرامج إدارة الأمراض، وجهود التثقيف الصحي. وفي هذا السياق، استضافت الشركة مؤخراً ندوة رقمية للتوعية حول المخاطر والعلامات المُبكرة لأمراض العين وأهمية إجراء الفحوصات الدورية للعين.

وتجدر الإشارة إلى أن "ضمان"، بصفتها المؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين الصحي التخصصي في دولة الإمارات، تواصل دعم الأولويات الوطنية المتعلقة بالرعاية الصحية الوقائية من خلال إطلاق مبادرات تشجع على التدخل المبكر، وتعزيز الوعي الصحي، والإدارة الاستباقية للأمراض المزمنة، مما يُسهم في تحسين النتائج الصحية طويلة الأمد لدى أفراد المجتمع.

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لمحة حول الشركة الوطنية للتأمين - ضمان:

الشركة الوطنية للتأمين - ضمان هي مقدم خدمات ضمان شامل ضمن قطاعات متعددة، والمؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين الصحي التخصصي؛ حيث تقدم حلولها التأمينية الصحية الرائدة لأكثر من 3 مليون مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم إنشاء شركة ضمان عام 2005، لتبدأ عملياتها التشغيلية في عام 2006 كأول شركة تأمين متخصصة في القطاع الصحي على مستوى الدولة.

في عام 2025، اعتمدت "ضمان" اسماً قانونياً جديداً وهو الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، والذي يعكس اتساع نطاق حلولها التأمينية ليتجاوز قطاع التأمين الصحي، ويشمل خدمات تأمين أوسع، بدءاً بخدمات تأمين الممتلكات والمسؤوليات. ويأتي ذلك في أعقاب توسع محفظة منتجات الشركة عبر إطلاق الشركة لصندوق المستحقات ومكافآت نهاية خدمة الموظفين في عام 2024.

وتعد "ضمان" جزءاً من مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، التي توفر منظومة مبتكرة لإطالة العمر وإعادة تصور مفهوم الحياة الصحية المديدة. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات وأكثر من 316 عيادة والعديد من مراكز التشخيص وحلول الضمان الصحي والصيدليات والتقنيات الصحية وخدمات المشتريات والاستثمارات وغيرها.

وتحرص "ضمان" على تحفيز وتشجيع الابتكار بالاعتماد على أحدث التقنيات والخبرات في قطاع التأمين، مستندة إلى طواقمها التي تتمتع بسوية عالية من الكفاءات والمهارات والمعرفة. كما تدير ضمان مركزاً لاتصالات العملاء يعمل على مدار الساعة، ويعمل لديها فريق متخصص في إدارة الخدمات الطبية يتعاون بشكل مباشر مع شبكة الشركة من مزودي الرعاية الصحية، والتي تزخر بأكثر من 3 آلاف منشأة طبية. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم الشركة باقة متنوعة من الخدمات الرقمية التي قل نظيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلتزم الشركة بأعلى المعايير في قطاع التأمين، وقد حازت على العديد من الجوائز وشهادات الجودة العالمية المرموقة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

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- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

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