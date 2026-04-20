دبي، أعلنت شركة "صن تك" لحلول الأعمال اليوم عن تعاونها مع بنك المشرق لتوسيع نطاق شراكتهما الاستراتيجية الراسخة في مجال الامتثال لتشمل الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار استعدادات البنك لتلبية المتطلبات الإلزامية للفواتير الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسبع سنوات من العمل المشترك في مجال الامتثال لضريبة القيمة المضافة، مما يعزز قدرة البنك على الوفاء بالمواعيد النهائية التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب للفوترة الإلكترونية.

وبموجب القرارين الوزاريين رقم (243) ورقم (244) لسنة 2025 بشأن منظومة الفوترة الإلكترونية في الإمارات، يتعين على الشركات إصدار فواتير بصيغة (XML) مهيكلة ومقروءة آلياً، يتم إرسالها فورياً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر مزوّد خدمة معتمد. ويجب على المؤسسات الكبرى التي تعادل إيراداتها السنوية أو تتجاوز 50 مليون درهم الالتزام بالتطبيق الفعلي بحلول 1 يناير 2027، على أن يتم تعيين مزود الخدمة المعتمد في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2026. وبالنسبة للبنوك العاملة في الدولة، والتي تدير آلاف المعاملات اليومية بين الشركات، وتتنوع بين رسوم خاضعة للنسبة الأساسية، وفوائد معفاة، ومعاملات خارج نطاق الضريبة، يمثل تحدي الامتثال أحد أكثر المهام تعقيداً من الناحية التقنية في أي قطاع.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال ناندا كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "صن تك" لحلول الأعمال: "على مدار سبع سنوات، كانت صن تك بمثابة الركيزة الأساسية لامتثال كبرى المؤسسات المالية في الإمارات لمواكبة المشهد الضريبي المتطور. واليوم، يأتي منتجنا للفوترة الإلكترونية كامتداد لتلك البنية التحتية المتطورة؛ فهو نظام مرن لا يتطلب تغيير الأنظمة الأساسية، وصُمم خصيصاً للتعامل مع التعقيدات الدقيقة للقطاع المصرفي. نحن فخورون بشراكتنا مع بنك المشرق في خطوتهم التالية نحو الجاهزية الضريبية الرقمية".

من جانبه، صرّح نسيم تانوتي، الرئيس العالمي لقسم الضرائب في بنك المشرق: "تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة جوهرية ضمن أجندة التحول الرقمي الشاملة في دولة الإمارات. وبصفتنا بنكاً يستثمر باستمرار في الابتكار الرقمي، ينصب تركيزنا في المشرق على ضمان الجاهزية المبكرة مع الحفاظ على كفاءة العمليات. إن الاستفادة من المنصات المجربة والشراكات القوية تتيح لنا تسريع هذا الانتقال مع الالتزام التام بالتوقعات التنظيمية المتغيرة".

ومع انتقال الدولة إلى نظام الفوترة الإلكترونية، ستحتاج البنوك للعمل في بيئة هجينة تدعم العملاء في مراحل متباينة من التبني، بدءاً من عمليات الفوترة التقليدية وصولاً إلى التبادل اللحظي عبر مزودي الخدمة المعتمدين. ويخلق هذا النظام "تأثيراً شبكياً" يربط البنوك والشركات ومزودي الخدمات في منظومة موحدة، مما يمنح البنوك فرصة لتجاوز مفهوم الامتثال المجرد إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مثل التمويل، والتسويات، ورؤى التدفق النقدي المدمجة مباشرة في تدفقات عمل الفواتير.

وقد صُمم نظام صن تك إكسيليريت للفوترة الإلكترونية ليتكامل مع الأنظمة المصرفية والمؤسسية القائمة، مما يسمح للمؤسسات بالمشاركة في التحقق من صحة الفواتير ونقلها لحظياً دون تعطيل بنيتها التحتية الأساسية. وبصفتها مزود خدمة معتمد ونقطة وصول معتمدة لشبكة بيبول (Peppol Access Point)، توفر صن تك اتصالاً ممتثلاً ضمن نموذج الرقابة والتبادل المستمر للمعاملات (DCTCE) اللامركزي في الإمارات، مما يدعم تدفقات فواتير آمنة وموحدة.

الجدير بالذكر أن شركة صن تك (إكسيليريت) لحلول الأعمال، المسجلة في دبي، قد حصلت على اعتماد وزارة المالية في الإمارات كمزود خدمة معتمد رسمي للفوترة الإلكترونية بعد استيفاء كافة المتطلبات التقنية والتنظيمية. وتتخذ الشركة من أبراج بحيرات جميرا في دبي مقراً إقليمياً لها، مع فرق عمل مخصصة للتنفيذ والدعم لخدمة المؤسسات المالية الإماراتية.

ووفقاً للجدول الزمني للتطبيق، يبدأ البرنامج التجريبي في 1 يوليو 2026 لمجموعة مختارة من المكلفين، مع إتاحة الاعتماد الطوعي لجميع الشركات في ذات التاريخ. وسيكون الامتثال إلزامياً لكبار المكلفين في 1 يناير 2027، بينما ستُطالب بقية الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بالامتثال بحلول 1 يوليو 2027. ويترتب على عدم الامتثال غرامات تصل إلى 5,000 درهم شهرياً، بالإضافة إلى غرامات عن كل وثيقة ورسوم يومية عن الأعطال البرمجية غير المبلغ عنها.

نبذة عن "صن تك" لحلول الأعمال

تساعد "صن تك" المؤسسات على تحديث وتحسين إدارة الإيرادات عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من سجل المنتجات وإدارة العروض وتكوين الصفقات، وصولاً إلى التسعير والفوترة والضرائب والفوترة الإلكترونية وبرامج الولاء. وتساعد مجموعة منتجاتنا "صن تك إكسليريت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي على سد ثغرات تسرب الإيرادات، وتسريع تحقيق العوائد، وضمان الامتثال من خلال ممارسات شفافة وقابلة للتدقيق. تحظى "صن تك" بثقة أكثر من 170 عميلاً في أكثر من 50 دولة، وتدير عمليات الإيرادات لبنوك وشركات اتصالات وسفر رائدة، وتدعم أكثر من 400 مليون عميل نهائي حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.suntecgroup.com.

نبذة عن "المشرق"

يُعد بنك المشرق مؤسسة مالية رائدة تتخذ من دبي مقراً لها، توفر الخدمات للأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات والأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية. وبإرث يمتد لقرابة ستة عقود، يجمع بنك المشرق بين الابتكار الرقمي والخدمات المصرفية القائمة على العلاقات العميقة. يلتزم البنك بتوفير تجارب آمنة ومتطورة محورها العميل، مع قيادة التحول نحو اقتصاد مستدام من خلال إطار عمل قوي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). كما يحظى المشرق بحضور دولي واسع يشمل عمان، وقطر، والكويت، والبحرين، ومصر، وباكستان، وتركيا، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.mashreq.com.

-انتهى-

