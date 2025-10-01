برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، يُنظّم صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاع السياحي- فعالية "اكتشف بُعد المدينة المنورة" بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة، وذلك يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025م في مقر أمانة منطقة المدينة المنورة.

وتُعد هذه الجولة محطة جديدة ضمن سلسلة "اكتشف بُعدًا" التي تهدف إلى إبراز المقومات السياحية الفريدة في المنطقة، وطرح فرص نوعية للاستثمار السياحي، إلى جانب استعراض الحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة لتمكين المستثمرين وتحفيز المشاريع السياحية المستدامة، كما تتناول الجولة البرامج غير التمويلية التي يقدّمها الصندوق لروّاد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة في القطاع، عبر "مركز نمو السياحة" الذراع التمكيني غير التمويلي للصندوق.

وتتضمن الفعالية، التي تُقام بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ومنظومة السياحة والقطاع الخاص، بحضور نخبة من المسؤولين والمستثمرين وروّاد الأعمال، برنامجًا متنوعًا يشمل جلسات حوارية، وعروضًا مرئية حول إستراتيجية منظومة السياحة وأهداف وبرامج الصندوق، إلى جانب قصص ملهمة لمستثمرين استفادوا من "برامج تمكين السياحة" وروّاد أعمال حوّلوا طموحاتهم إلى مشاريع واقعية عبر برامج مركز نمو السياحة.

كما يقدّم المعرض المصاحب مساحة تفاعلية للتعريف بالحلول التمويلية المصمّمة لتلبية احتياجات المستثمرين وروّاد الأعمال في القطاع، بالإضافة إلى جلسات إرشادية مع خبراء الصندوق ومركز نمو السياحة.

ويأتي تنظيم "اكتشف بُعد المدينة" امتدادًا لجولات سابقة في عدد من مناطق المملكة، ضمن جهود الصندوق لدعم الاستثمار السياحي وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنوّع الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030، الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية للتجارب السياحية الغنية والمستدامة.

