مسقط، برهن صحار الدولي مجدداً على ريادته في القطاع المصرفي العُماني، إذ توّج بجائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز. وللعام الثاني على التوالي، حصد البنك جائزة "أفضل شركة أداءً" عن فئة الشركات ذات رأس المال الكبير، كما نال جائزة "الريادة في تمكين المبادرات والتقدم الوطني”، جاء ذلك خلال حفل أقيم تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبحضور مسؤولين حكوميين وصنّاع قرار وقادة أعمال وخبراء اقتصاديين.

وبهذه المناسبة، علق خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي: "إن حصد هاتين الجائزتين يجدد إيماننا بأن التميز المالي والمسؤولية الاجتماعية هما مساران متكاملان لتحقيق رؤيتنا الشاملة. فهذا الإنجاز يعكس دقة تنفيذ استراتيجيتنا، وكفاءة الحوكمة التي نعتمدها، وتفاني كوادرنا. وبينما نواصل تحقيق التميز عبر مختلف مؤشرات الأداء، فإننا نؤكد التزامنا بدعم الأولويات الوطنية للسلطنة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، والإسهام في تسريع برامجها واستراتيجياتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. إن النمو المستدام بالنسبة لنا يتمحور حول إيجاد قيمة بعيدة المدى لكافة الأطراف ذات الصلة، والمساهمة في نمو مجتمعاتنا، وتمكين مسيرة التنمية، عليه فإن هذا التتويج يعد حافز لمساهمات أكثر طموحًا في السنوات المقبلة."

واستندت عملية التقييم التي أجرتها شركة يونايتد للأوراق المالية إلى سبعة معايير مالية رئيسية شملت نمو الإيرادات، ونمو صافي الأرباح، والعائد على متوسط الأصول، والعائد على متوسط حقوق الملكية، وهامش صافي الربح، ونمو الأرباح التشغيلية، وهامش الربح التشغيلي، وقد تم تكريم عدد من الشركات ذات رأس المال الكبير والمتوسط والصغير لتميزها المالي ومساهمتها الفاعلة في النمو الاقتصادي للسلطنة، وتفوّق صحار الدولي بين منافسيه ليحظى بالصدارة في جميع معايير التقييم.

ويواصل صحار الدولي مواءمة عملياته مع أهداف التنمية الوطنية، واضعًا التقدم الوطني ركيزة أساسية في مسيرة نموه. إذ يتبنى البنك نهجًا داعمًا للتنويع الاقتصادي، والشمول المالي، والابتكار الرقمي، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات العُمانية والممارسات المستدامة. ومن خلال دمج هذه الأولويات في صلب استراتيجيته، يؤكد صحار الدولي أن التميّز المصرفي يشكّل داعماً أساسياً للتقدم الوطني، مؤكداً مكانته المصرفية الرائدة وشراكته الموثوقة في بناء مستقبل البلاد.

نبذة عن صحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

-انتهى-

#بياناتشركات