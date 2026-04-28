مسقط: أعلن صحار الدولي عن عقد اتفاقية تعاون استراتيجية مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، ضمن برنامج "تعاون" الذي أطلقته الهيئة، والذي يستهدف تمكين هذا القطاع الحيوي عبر منظومة حلول تمويلية وغير تمويلية مبتكرة، تُسهم في تسريع وتيرة نمو وتوسع واستدامة المؤسسات. وتؤكد شراكة صحار الدولي مع القطاع الحكومي موثوقيته في دعم اللبنات الأساسية للاقتصاد الوطني في سعي مشترك نحو تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، إلى جانب مبادراته النوعية وخدماته الموجهة لتمكين رواد الأعمال العُمانيين وتعظيم أثرهم في المشهد الاقتصادي.

وقد تم توقيع الاتفاقية في فندق مندرين أورينتال بمحافظة مسقط بحضور معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، حيث وقّع الاتفاقية كل من سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، بحضور نخبة من رواد القطاع المصرفي العُماني وعدد من المسؤولين.

وحول هذه الشراكة، علق عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "بصفتنا أحد شركاء التمكين الاقتصادي، نواكب المسار التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تجاوز عددها 270 ألف مؤسسة، بما يرسّخ مكانتها المحورية ضمن نهج صحار الدولي. ولا يقتصر أثر هذه المؤسسات على توسيع القاعدة الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية تسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وتجسّد شراكتنا مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) نموذجًا تكامليًا يعزز منظومة التمكين، من خلال توفير محفزات النمو ضمن بيئة تشريعية داعمة. وتأتي هذه الجهود امتدادًا منهجيًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تركز على بناء قطاع خاص ممكن يقود اقتصادًا تنافسيًا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي، إلى جانب دوره في توليد فرص العمل، وتوطين الصناعات، ونقل المعرفة، بما يعزز مستويات القيمة المحلية المضافة. وفي هذا الإطار، نواصل في صحار الدولي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر منظومة متكاملة من الشراكات والمبادرات والمنتجات التمكينية، بما يسهم في تسريع نموها وتعزيز استدامتها."

وتتجسّد مخرجات هذا التعاون في إطلاق إطار متكامل لنقل المعرفة وتطوير القدرات، يرتكز على تنفيذ برامج نوعية تُعنى بنشر أفضل الممارسات في مجالات الائتمان، وإدارة المخاطر، وإدارة المحافظ التمويلية. كما يمتد هذا التكامل ليشمل مبادرات تدريبية مشتركة موجّهة لرواد الأعمال، تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع وتحقيق نمو مستدام. ويشمل التعاون كذلك تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات المصرفية، تتضمن رسوماً تفضيلية وخدمات مالية مهيكلة لحاملي بطاقة «ريادة»، بما يعزز كفاءة إدارة الأعمال ويرسّخ استقرارها واستدامتها.

ويولي صحار الدولي اهتمامًا تجاه تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار عملي يجمع بين التمويل وبناء المنصات الداعمة للنمو. فقد أسهم في تنشيط حضور هذه المؤسسات من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها الأسواق الموسمية، بما يتيح لها الوصول المباشر إلى شرائح أوسع من الزبائن وتعزيز قدراتها التسويقية. كما يواصل ترسيخ شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتوسيع نطاق الممكنات المقدّمة لهذا القطاع، بما يشمل تسهيل الوصول إلى الموارد، وتبادل الخبرات، وفتح قنوات جديدة للأعمال. وقد تُوّجت هذه الجهود بحصوله على جائزة «الريادة في تمكين المبادرات والتقدم الوطني» خلال العام المنصرم، تأكيدًا على ريادته في دعم مسيرة التنمية الوطنية. بدوره يواصل البنك، من خلال هذا النهج، الإسهام في تعزيز ممكنات النمو والاستدامة في الاقتصاد الوطني، وتوجيه أثر هذا القطاع نحو آفاق جديدة تدعم أولويات التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

