مسقط،: في إطار سعيه نحو تمكين الأفراد والأسر والمؤسسات من تحقيق استقرارهم المالي، وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع شركة متلايف الخليج، الرائدة في حلول التأمين والتخطيط المالي، لإطلاق باقة مبتكرة من منتجات الأمان المالي والادخار في مختلف أنحاء السلطنة. وتجسّد هذه الشراكة توجه البنك نحو ترسيخ مفهوم التمكين المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بفضل الخبرة العالمية لمتلايف الخليج في مجال التأمين، والمكانة الريادية لصحار الدولي وفهمه العميق لاحتياجات السوق المحلي. وبموجب هذه المذكرة سيتمكن الزبائن من الحصول على حلول مخصصة تعزز التوازن المالي لديهم، وتشجعهم على ممارسات ادخارية أكثر ذكاءً، كما ستمكنهم من اكتساب مهارات التخطيط المالي الاستراتيجي بعيد المدى.

وخلال حفل التوقيع، صرّح عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي:

في صحار الدولي، نحرص على بناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة مستدامة لزبائننا والمجتمع ككل، حيث تجسّد شراكتنا مع متلايف الخليج طموحنا في تطوير منظومة مالية أكثر مرونة تُمكّن الأفراد من تأمين مستقبلهم بثقة. ومن خلال التعاون مع مؤسسة عالمية موثوقة، أصبح بإمكاننا تقديم حلول تعزز الاستقرار المالي وتشجع على تبني سلوكيات ادخارية مدروسة، مساهمين بذلك في بناء اقتصاد وطني أكثر استدامة وتطورًا. وتمثل هذه الشراكة إضافة نوعية ضمن جهودنا لتشكيل مشهد مالي مواكب للتطورات المستقبلية ومتوافق مع طموحات رؤية عُمان 2040."

من جانبها أضافت ماريان أميزكوا، المديرة العامة لشركة متلايف الخليج: "تمثل شراكتنا مع صحار الدولي خطوة مهمة ضمن جهودنا لحماية مستقبل الأفراد من الناحية المالية وكذلك الصحية. ومن خلال رؤيتنا المشتركة، نعمل معًا على توفير مظلة حماية شاملة لزبائن صحار الدولي عبر تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتنوعة."

ومن خلال شبكة فروع صحار الدولي المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، سيتيح لزبائنه قريبًا سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من منتجات التأمين وخطط الادخار الجديدة التي صُممت لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار النفسي والمادي، بما يمكّن كل من الأفراد والعائلات والشركات من بلوغ أهدافهم بثقة أكبر.

تعزز هذه الشراكة مكانة صحار الدولي في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي وابتكار حلول استراتيجية ذات قيمة مضافة تتجاوز نطاق الصيرفة الاعتيادية، وتجسّد هذه المبادرات التزام البنك ببناء منظومة مالية ديناميكية تسهم في الارتقاء بطموحات الوطن وتحقيق ازدهاره.

