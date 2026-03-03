مسقط: في إطار التزامه الراسخ بتقديم قيمة مضافة تتجاوز المعاملات المصرفية التقليدية، أعلن صحار الدولي، ونافذته للصيرفة الإسلامية صحار الإسلامي، عن إطلاق حملة ترويجية للبطاقات الائتمانية، والتي تستمر حتى 30 أبريل 2026. وتهدف الحملة إلى تحويل الإنفاق عبر استخدام البطاقات الائتمانية إلى فرص للمكافأة، حيث تتيح لحاملي البطاقات الائتمانية فرصة الفوز بسبائك ذهب من خلال سحوبات شهرية على كل عملية شراء مؤهلة بقيمة 50 ريالًا عمانيًا أو أكثر.

وقد صُممت الحملة وفق آلية مكافأة محددة، إذ سيتم اختيار 24 فائزًا من صحار الدولي و6 فائزين من صحار الإسلامي على مدار فترة الحملة. ويُجرى السحب شهريًا في المقر الرئيسي لصحار الدولي ، على أن يتم إخطار الفائزين رسميًا ودعوتهم لاستلام جوائزهم مباشرة من البنك. ولضمان توسيع نطاق المشاركة، سيحصل كل حامل للبطاقات الائتمانية على فرصة واحدة للفوز في السحوبات.

وفي تعليقه حول الحملة الترويجية، صرّح عبدالقادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي، قائلاً:" ترتكز استراتيجيتنا في قطاع الخدمات المصرفية لفئة الأفراد على تحقيق قيمة بعيدة المدى قائمة على الاتزان في النمو وتعزيز العائد المستدام. ولا نطرح هذه المبادرة بوصفها حملة ترويجية فحسب، بل كآلية تفاعلية منظمة تهدف إلى مواءمة سلوك الإنفاق لدى الزبائن مع الوضع الاقتصادي وواقع السوق الحالي. ومع مواصلة سلطنة عُمان مسارها في التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على النقد، تتحمل المؤسسات المالية دورًا محوريًا في ترسيخ منظومات دفع مسؤولة ومتطورة. ومن خلال ربط المعاملات الاستهلاكية اليومية بمكافآت مدعومة بأصول ذات قيمة عالية كالذهب، فإننا نرسّخ مفاهيم الرشد المالي ضمن النشاط المصرفي اليومي. كما يعكس توقيت إطلاق المبادرة مواءمة مدروسة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك استمرار قوة أسواق الذهب وأنماط الاستهلاك. والأهم من ذلك، أنها تعزز دورنا في تعميق استخدام وسائل الدفع غير النقدية، وتنشيط محافظ البطاقات الائتمانية، وترسيخ نموذج مصرفي للأفراد يوازن بين النمو والحوكمة والانسجام مع الأولويات الاقتصادية الوطنية. وفي صحار الدولي، نواصل تصميم حلول تتجاوز الطابع المعاملاتي الاعتيادي للزبائن، لتسهم بصورة فاعلة في تعزيز الشمول المالي، وترسيخ سلوكيات استخدام مستدامة، ودعم زخم اقتصادي بعيدة المدى في السلطنة."

وقد تم وضع معايير التأهل للحملة بما يضمن الشفافية والوضوح والاتساق التشغيلي. فكل عملية شراء فردية ببطاقات الائتمان للأفراد بقيمة 50 ريالًا عمانيًا أو أكثر خلال الشهر الميلادي تُحتسب كمشاركة واحدة في السحب الشهري المقابل. وتُعامل العمليات التي تتجاوز 50 ريالًا عمانيًا — بما في ذلك العمليات بقيمة 100 ريال عماني أو أكثر — كمشاركة واحدة لكل عملية. ولا تُحتسب العمليات المتفرقة التي يصل مجموعها إلى 50 ريالًا عمانيًا كمشاركة مؤهلة. كما يُستبعد السحب النقدي ومعاملات بطاقات الشركات، بما يعكس تركيز الحملة على الإنفاق الاستهلاكي الفردي وتعزيز استخدام أدوات الدفع غير النقدية.

وبالتوازي مع هذه الحملة، يواصل البنك تنفيذ حملة أخرى بالتعاون مع شركة فيزا، مرتبطة بكأس العالم 2026، حيث تتيح لحاملي البطاقات الائتمانية المؤهلين فرصة الفوز بباقات سفر متكاملة تشمل تذاكر المباريات، وتذاكر السفر، والإقامة الفندقية. وتعكس هاتان المبادرتان استراتيجية شاملة لتعزيز التفاعل مع منظومة البطاقات الائتمانية، من خلال الجمع بين مكافآت ملموسة فورية وتجارب عالمية نوعية، بما يعزز ولاء الزبائن ويُسرّع وتيرة تبنّي وسائل الدفع غير النقدية.

ومن خلال هذه المبادرات، يواصل صحار الدولي وصحار الإسلامي تعزيز نموهما المتزن في قطاع التجزئة المصرفية، مع تعميق التفاعل ضمن منصة البطاقات الائتمانية. ومن خلال آليات تحفيز منظمة، ومعايير تأهل واضحة، ونموذج توزيع مدروس، يعزز البنك استراتيجية متوازنة تشجع على الاستخدام الصحيح، وتوسّع قاعدة المشاركة، وتدعم نموًا مستدامًا عبر منصاته التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

