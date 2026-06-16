مسقط، : في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجيتهما الرامية إلى إثراء تجربة زبائنهما، أعلن صحار الدولي ونافذته للصيرفة الإسلامية –صحار الإسلامي- عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الطيران العُماني تهدف إلى تقديم مزايا حصرية للسفر، وتمهد الطريق لتعاونات أوسع في مجالات السفر لتعزيز تجربة الزبائن. وقد وقع الاتفاقية كل من عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، وكون كورفياتس، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني.

وتتضمن الشراكة حملة ترويجية توفر استرداد نقدي على حجوزات السفر لمدة أسبوعين، والتي ستستمر خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو 2026؛ حيث تتيح لحاملي بطاقات الائتمان من صحار الدولي وصحار الإسلامي الذين ينفقون 100 ريال عُماني كحد أدنى لحجوزات الطيران العُماني، الدخول تلقائياً في سحب للفوز باسترداد نقدي يصل إلى 50% من قيمة الإنفاق. وستكافئ الحملة 600 زبون من صحار الدولي و196 زبوناً من صحار الإسلامي، مما يوّفر قيمة مضافة للراغبين في السفر خلال موسم الصيف. كما سيحظى الزبائن الذين يستفيدون من العرض العالمي للطيران العُماني خلال فترة الحملة – والذي يقدّم خصومات تصل إلى 25% على أسعار التذاكر إلى وجهات مختارة، وخصومات تصل إلى 50% على الأمتعة – بفرصة الدخول في السحب.

وحول هذه الشراكة، صرّح عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي ، قائلاً: "تجسّد هذه الشراكة توجهنا نحو بناء منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التي تضيف قيمة حقيقية لزبائننا وتتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية. ففي ظل التحولات المتسارعة في تطلعات الزبائن وأنماط حياتهم، أصبح من الضروري أن تلعب المؤسسات المالية دورًا أوسع يمتد إلى تمكين التجارب التي تهمهم وتعزيز جودة حياتهم، ويأتي السفر في مقدمة هذه التجارب باعتباره رافدًا مهمًا للأعمال والسياحة والتواصل الثقافي. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع الطيران العُماني لتوفير مزايا وتجارب أكثر تكاملاً تربط بين الخدمات المالية واحتياجات الزبائن اليومية بصورة أكثر سلاسة وملاءمة. كما تعكس هذه الاتفاقية إيماننا بأهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنويع، وفي مقدمتها قطاعا الطيران والسياحة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات نوعية تعزز ولاء الزبائن، وتوفر قيمة مضافة مستدامة، وتسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز متنامٍ للأعمال والسفر والخدمات المتكاملة."

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للطيران العُماني: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع صحار الدولي وصحار الإسلامي في هذه الحملة الحصرية، ولا سيما في ظل استمرار نمو الطلب على السفر خلال موسم الصيف. إن مثل هذه المبادرات توفر قيمة مضافة للزبائن ممن يخططون للسفر خلال الفترة المقبلة. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكات القيّمة مع من يشاركوننا نهجنا المتمحور حول الزبون، ويدعمون طموحنا في جعل كل رحلة تجربة استثنائية."

صُممت بطاقات صحار الدولي الائتمانية لتوفير تجربة دفع مجزية وآمنة ومريحة للزبائن. ويمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من عروض وخصومات ومزايا حصرية عبر برنامج مكافآت صحار، مع إمكانية كسب المكافآت على نفقاتهم اليومية. ولتعزيز المرونة المالية، يمكن للزبائن تحويل المشتريات المؤهلة إلى أقساط شهرية ميسّرة من خلال خطة دفع ميّسرة، مع فترات سداد تصل إلى 24 شهرًا بنسبة فائدة 0%. كما تدعم البطاقات إجراء المعاملات المحلية والدولية بسلاسة، ما يجعلها الخيار الأنسب للتسوق والسفر والمطاعم والنفقات اليومية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، توفر البطاقات المميزة مزايا متقدمة لأسلوب الحياة وخدمات مصرفية حصرية صُممت خصيصًا للزبائن المميزين وزبائن إدارة الثروات. ومن خلال ما تقدمه من تجارب قيّمة، وخيارات سداد مرنة، وامتيازات حصرية، تُمكّن بطاقات صحار الدولي الائتمانية الزبائن من تحقيق قيمة أكبر من إنفاقهم، مع الاستمتاع بمزيد من الراحة والمرونة المالية.

وتضع مذكرة التفاهم هذه حجر الأساس لاستكشاف فرص مستقبلية لطرح منتجات مشتركة ومبادرات استراتيجية تجمع مكامن القوة لكلا المؤسستين. إذ يعكس إطلاق هذه المبادرة طموحات مستقبلية قادمة لابتكار تجارب خدمية أكثر تكاملاً وتميزاً، مع المساهمة في دفع عجلة نمو قطاعي الصيرفة والطيران في سلطنة عُمان.

يمكن للزبائن زيارة SIB.om للاطلاع على تفاصيل البطاقات الائتمانية المؤهلة للاستفادة من عرض الاسترداد النقدي. ولمزيد من المعلومات حول العرض وإجراء حجوزات السفر، يُرجى زيارة omanair.com. ويخضع العرض للشروط والأحكام المعمول بها لدى كل من صحار الدولي والطيران العُماني.

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نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om