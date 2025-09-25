مسقط: انطلاقًا من التزامه الراسخ بتعزيز منظومة التمويل الإسلامي ودعم الحوار البنّاء والشراكات الواعدة، أعلن صحار الإسلامي – نفذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي، عن رعايته الرئيسية ومشاركته في مؤتمر ومعرض الزكاة الثالث الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، خلال الفترة ما بين 23 إلى 25 سبتمبر 2025، في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة بمحافظة ظفار. وقد تم افتتاح الحدث يوم الأربعاء 24 سبتمبر، تحت رعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني، المستشار بديوان البلاط السلطاني، وبحضور معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية. للعام الثالث على التوالي، يؤكد صحار الإسلامي مكانته كشريك موثوق في الصيرفة الإسلامية المحلية ودعم النقاشات المثرية حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وقد سلّط المؤتمر الضوء على الدور الحيوي للجان الزكاة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما في مجالات تعزيز الهوية والمواطنة والتكافل الاجتماعي. كما شملت النقاشات أهمية بناء شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير كفاءة موظفي اللجان، إضافةً إلى تبادل التجارب الناجحة على المستويين المحلي والدولي. وفي هذا الإطار،أكّد صحار الإسلامي انسجام جهوده مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تحقق الرفاه المجتمعي المستدام في السلطنة.

وفي هذا الصدد، صرّح فهد أكبر الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي، قائلاً: "يمثل مؤتمر الزكاة السنوي أكثر من مجرد ملتقى لروّاد الفكر والمعرفة، فهو يعكس الدور المحوري الذي تؤديه المالية الإسلامية في بناء مجتمعات متكافئة. وتشكّل هذه المنصات فرصة قيّمة للمؤسسات المالية التي توفر صيرفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل صحار الإسلامي لنشر الوعي والثقافة المالية الإسلامية، ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتمكين الابتكار في مختلف جوانب القطاع، إلى جانب تشجيع تبادل المعرفة، وضمان توفير الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي من شأنها تدعم الخطط التنموية. كما أن دعمنا للمؤتمر يجسّد قناعتنا بأن دور البنوك الإسلامية يتجاوز حدود المعاملات التقليدية ليكون ركيزة أساسية في مسيرة التقدّم والنمو."

كما شارك صحار الإسلامي صُنّاع القرار والعلماء والممارسين في مناقشة التطورات المتسارعة في مجالي الزكاة والتمويل الإسلامي. واستعرض البنك محفظته المتنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، المصممة لتلبية الاحتياجات المالية العصرية. وعبر تواصله مع مشاركين من خلفيات متنوعة، أكّد صحار الإسلامي الدور الحيوي للزكاة في اقتصادات اليوم، والإسهام الإيجابي للتمويل الإسلامي في الارتقاء بمستوى المجتمع. وتقديرًا لمساهمته القيّمة، قدّم المنظمون لصحار الإسلامي درع تكريم، مما يعكس أهمية رعايته وشراكته المتواصلة مع هذا المنبر الحيوي.

بدوره يواصل صحار الإسلامي ترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في السلطنة عبر نشر الوعي بالحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتقديم منتجات وخدمات تواكب تطلعات الزبائن وتُحسّن من تجربتهم المصرفية. ومن خلال تبني الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية، يسهم البنك في دفع مسيرة التمويل الإسلامي في السلطنة، بما يدعم متانة ومرونة وحيوية المنظومة المالية بشكل عام.

نبذة عن صحار الدولي

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز حضوره عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن ترسيخ حضوره في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

-انتهى-

#بياناتشركات