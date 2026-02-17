الرياض – المملكة العربية السعودية: توسع "شي إن"، الشركة الرائدة عالمياً في التسوق الإلكتروني للأزياء والموضة وأسلوب الحياة، نطاق جهود المسؤولية الاجتماعية المؤسسية في السعودية عبر شراكتين بارزتين تدعمان الرعاية الصحية للأطفال والأطفال ذوي الإعاقة. تجسّد المبادرات الأخيرة مهمة "شي إن" المستمرة الرامية إلى ترسيخ جذورها في المملكة عبر شراكات قيّمة تمكّن الشباب والأطفال والنساء، ما يرعى مجتمعاً أكثر شمولية ودعماً. تتماشى تلك الجهود بصورة وثيقة مع الأولويات الوطنية، بما يشمل رؤية المملكة 2030، عبر تعزيز التنمية المجتمعية ودور القطاع الخاص في توليد تغيير إيجابي مستدام.

وفي ديسمبر 2025، عقدت "شي إن" اتفاقية تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، لدعم برامج الجمعية العلاجية والتأهيلية الأساسية. ودعمت تبرعات "شي إن" جلسات علاج طبيعي لأطفال ذوي إعاقة. يمكّن ذلك التعاون المزيد من الأطفال من النمو والتعلم وبناء مستقبل أفضل. وضمن إطار الشراكة، زارت "شي إن" مركز الملك فهد للتأهيل في الرياض لخوض تجربة مباشرة للرعاية الشاملة والخدمات التعليمية المقدّمة.

كما وقّعت "شي إن" مذكرة تفاهم في يناير 2026 مع جمعية وريف الخيرية، الذراع الخيرية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وتركز تلك الشراكة على الرعاية المتخصصة للأطفال، خصوصاً الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية صعبة. ودعمت تبرعات "شي إن" إنشاء وحدة زراعة الكبد للأطفال في الرياض. وتوفر الوحدة للمرضى الصغار وعائلاتهم وصولاً أكبر للخدمات الأساسية وأملاً متجدداً بالمستقبل.

وانطلاقاً من سجل "شي إن" الزاخر بالتأثير الاجتماعي الإيجابي عبر أنحاء العالم، يشكّل هذان المشروعان الأخيران جزءاً من المحفظة الشاملة لأنشطة المسؤولية الاجتماعية المؤسسية من "شي إن" في منطقة الشرق الأوسط. وتشمل الجهود السابقة حملة "خيوط السعادة"، المبادرة الصديقة للبيئة لإعادة تدوير الملابس بالتعاون مع "كسوة" التي استفاد منها 40 ألف شخص خلال شهر رمضان؛ وحملة "مدعومين بالحب"، المنصة الرائدة لشمولية ذوي التوحد التي تدعم جمع التبرعات، وإنشاء غرف حسية، والتفاعل مع الأسر، حيث تم بيع أكثر من 140 ألف وحدة وتقديم مساعدات مباشرة لعدد هائل من الأطفال والعائلات؛ وحملة "غلومود والقافلة الوردية"، الشراكة مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان لرعاية عيادات متنقلة لفحص سرطان الثدي خلال شهر التوعية، حيث قدّمت فحوصات مجانية، وتثقيفاً، وكشفاً مبكراً لـ 395 امرأة، متجاوزةً الأهداف ومعززةً صحة المرأة؛ إلى جانب حملة "السبت البنفسجي"، حيث تعاونت "شي إن" مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الجهة الحكومية السعودية المعنية بدعم ذوي الإعاقة. جرى تصميم تلك الحملة لتمكين المتسوقين ذوي الإعاقة عبر عروض شاملة وأنشطة توعوية.

وتظل "شي إن" ملتزمة بالتعاون مع المؤسسات المحلية الموثوقة عبر أنحاء السعودية والشرق الأوسط، مع استمرار التركيز على تمكين الأطفال والشباب والنساء للمساعدة على بناء مجتمعات أكثر عدلاً ومرونةً وتعاطفاً، مع تعزيز روح العمل الخيري وترسيخ مكانتها كشركة رائدة ومسؤولة في المنطقة.

