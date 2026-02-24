أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "شوري" (Shory)، التابعة لـ"First.tech"، وإحدى أسرع شركات التأمين الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي نمواً في المنطقة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "إي في إس لخدمات المركبات الكهربائية" (EVS)، وشركة "فيديليتي يونايتد" للتأمين، لإطلاق حلّ تأميني حصري مصمّم خصيصاً للمركبات الكهربائية الصينية.

وتجمع هذه الشراكة بين منصة "شوري" الرقمية المتكاملة للتأمين، والتغطيات المصمّمة خصيصاً لتأمين المركبات لدى "فيديليتي يونايتد"، إلى جانب شبكة "إي في إس" الرائدة والمعتمَدة لإصلاح المركبات الكهربائية، ما يسهم في سدّ فجوة متنامية في السوق بالتزامن مع تزايد انتشار العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويهدف المنتج الجديد إلى معالجة أهمّ التحديات التي يواجهها مالكو المركبات الصينية، والتي تشمل قبول التأمين، وتكاليف الأقساط، وتوفّر مراكز إصلاح مؤهّلة للمركبات الكهربائية. وتسعى الشراكة إلى إزالة هذه العوائق عبر تقديم تغطيات متخصصة، ومنظومة إصلاح متكاملة تراعي طبيعة ومتطلبات ملكية السيارات الكهربائية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال عون الصمادي، الرئيس التنفيذي لشركة "شوري" في الإمارات: "تُحدث المركبات الكهربائية تحوّلاً جذرياً في مفهوم القيادة والصيانة والإصلاح، ولم يعد من المنطقي التعامل معها بالأدوات والحلول التقليدية ذاتها. ومن هنا، رأينا في "شوري" ضرورة ابتكار حلّ تأميني ينطلق من فهمٍ عميق لخصوصية هذه المركبات ومتطلبات مالكيها، سواء من حيث خدمات الإصلاح المتخصصة أو التجربة الرقمية السلسة. وتُتيح لنا شراكتنا مع "إي في إس" و"فيديليتي يونايتد" وضع احتياجات العملاء في مقدّمة أولوياتنا، ودعم سوق المركبات الكهربائية المتنامي، وتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات إصلاح متخصصة للمركبات الكهربائية مدعومة بضمانات تأمينية موثوقة".

من جانبه، قال أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي لشركة "فيديليتي يونايتد": "لا يقتصر التحوّل نحو التنقّل بالمركبات الكهربائية على تغيير طريقة تشغيل المركبات فحسب، بل يعيد صياغة معايير المخاطر والصيانة وتوقّعات العملاء. ونحن في "فيديليتي يونايتد" ندرك أن وراء هذا التحول أفراداً وعائلات يضعون ثقتهم في التكنولوجيا الحديثة، ويستحقّون حلولاً تأمينية موثوقة ومتطوّرة. ويتمثّل دورنا في مواكبة هذا التحول من خلال دعم الابتكار عبر اكتتاب قوي، وشبكات إصلاح معتمدة، وتغطيات مصمّمة لتلبية الاحتياجات الحقيقية لمالكي المركبات الكهربائية. وشراكتنا مع "شوري" و"إي في إس" تشكّل خطوة استراتيجية لتعزيز هذه الثقة ودعم مستقبل التنقل في دولة الإمارات".

بدوره، قال سعيد الجنيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إي في إس لخدمات المركبات الكهربائية": "تسهم شراكتنا مع "شوري" و"فيديليتي" في جعل تجربة امتلاك المركبات الكهربائية أكثر سهولة وأماناً للعملاء. فبفضل التكامل السلس مع خدمات التأمين، وخبرات الصيانة الاحترافية التي تقدّمها "إي في إس"، وأكبر مخزون لقطع غيار المركبات الكهربائية في الإمارات، نضمن سرعة إنجاز الصيانة وتوافر قطع الغيار. معاً، نقدّم تجربة ملكية سلسة وموثوقة تمنح سائقي المركبات الكهربائية راحة وأماناً وثقة كبيرة".

ويشمل الحلّ التأميني مجموعة محدّدة من طرازات المركبات الكهربائية التي تدعمها قدرات الإصلاح المعتمدة لدى "إي في إس"، بما في ذلك طرازات محدّدة من شركات مثل "بي واي دي" و"آر أو إكس" و"جيتور" و"أفاتر"، بالإضافة إلى "زيكر" و"شيري" و"فولكس واجن"، ما يضمن تنفيذ أعمال الإصلاح ضمن منظومة مجهزة للتعامل مع المتطلبات التقنية ومعايير السلامة الخاصة بالمركبات الكهربائية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية "شوري" للتوسّع في قطاعات تأمين المركبات المتخصصة والتي لا تحظى بالخدمات الكافية، إلى جانب دعم تبنّي المركبات الكهربائية عبر حلول تأمينية مبسّطة وشفافة ومعتمدة على التكنولوجيا.

نبذة عن "شوري":

تُعدّ "شوري" إحدى شركات First.tech، وعلامة تجارية رائدة في مجال تكنولوجيا التأمين الرقمي القائمة على الذكاء الاصطناعي، صمّمت لتحويل التأمين إلى تجربة بسيطة وسريعة ورقمية بالكامل، ما يوفر للأفراد والشركات على حد سواء، خدمات وساطة رقمية متميزة، تتيح السهولة والشفافية.

وبدعم استراتيجي وانتشار عالمي واسع، تقدّم "شوري" مجموعة من الحلول التأمينية المبتكرة التي تركز على احتياجات العملاء، في مجالات تأمين السفر، والمركبات، والمنازل، والحيوانات الأليفة، والصحة. كما تلعب "شوري" دوراً فاعلاً في دعم جهود التحول الرقمي، عبر التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والخاصة.

-انتهى-

#بياناتشركات