مشروع يمتد على 38 مليون قدم مربع يقدم نموذجاً منخفض الكثافة يجسد مفهوم “العيش – التواصل – التوازن ”

يقع في منطقة الباهية ويجمع بين الترابط، والاستدامة، وجاذبية الاستثمار طويل الأمد

أبوظبي، أعلنت شوبا العقارية، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير العقارات الفاخرة، عن دخولها إلى سوق أبوظبي من خلال إطلاق مشروع "شوبا سيتي"، وهو مجتمع سكني متكامل يعكس نهجاً هادئاً ومدروساً للحياة الحضرية في العاصمة الإماراتية.

ويمثل هذا المشروع أول تطوير سكني واسع النطاق للمجموعة في أبوظبي، ويشكل محطة مهمة تستند إلى إرث يمتد لأكثر من 50 عاماً من الحرفية، والتزام طويل الأمد بتطوير بيئات معيشية ترتكز على جودة التصميم، والرفاهية، والقيمة المستدامة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الحضور القوي لشوبا في دبي وأم القيوين، بما يتماشى مع مكانة أبوظبي كوجهة عالمية تجمع بين الاستقرار والعمق الثقافي وجودة الحياة.

يقع المشروع في منطقة الباهية على امتداد محوري E10 وE12، بالقرب من مطار زايد الدولي وجزيرة ياس، ويأتي بتصميم منخفض الكثافة مستوحى من الطبيعة، حيث يعتمد على المساحات المفتوحة، والضوء، وانسيابية الحركة. ويمتد المشروع على مساحة تقارب 38 مليون قدم مربع، مع مرحلة أولى تبلغ نحو 8 ملايين قدم مربع، ليقدم نموذج “مدينة داخل مدينة” تتطور إلى منظومة متكاملة ومستدامة.

وقد تم تصميم المخطط العام ليخدم نمط الحياة العائلي، ضمن مجتمع مسوّر يوازن بين الخصوصية والترابط والرفاهية، مع التركيز على توفير بيئة متكاملة تلبي متطلبات الحياة اليومية.

ويضع المشروع الطبيعة في صميم تصميمه، حيث تم تخصيص نحو 60% من المساحة للمناطق المفتوحة والخضراء، مع زراعة أكثر من 50,000 شجرة، إلى جانب مساحات طبيعية مستوحاة من الغابات ومسارات مظللة تعزز الشعور بالهدوء والاستمرارية. كما يمتد مسار العافية لأكثر من 18 كيلومتراً، ليشجع على نمط حياة أكثر توازناً، مدعوماً بممرات مخصصة للمشاة تعزز الحركة والصحة.

وقال السيد رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "تتمتع أبوظبي بمكانة فريدة تجمع بين الأصالة الثقافية والطموح المستقبلي، ويعكس دخولنا إلى هذا السوق إيماننا طويل الأمد بإمكاناته، ليس فقط كسوق عقاري قوي، بل كبيئة تنمو فيها المجتمعات العائلية بشكل مستدام. لقد تم تصور “شوبا سيتي” كبيئة معيشية تجمع بين الهدوء والاستمرارية والارتباط العميق بالمحيط، مع جاهزية للمستقبل".

ويُعد ممشى الواجهة المائية الممتد على طول كيلومترين، إلى جانب المرسى المتكامل، من أبرز معالم المشروع، حيث يجمع بين الأنشطة الترفيهية والتجارية والاجتماعية ضمن بيئة متوازنة. كما يضم المشروع مدارس، ومرافق صحية، ومساجد، وملعب جولف تنفيذي (Par-3) تم تصميمه بالتعاون مع شركة Greg Norman Golf Course Design، وجميعها مدمجة ضمن المخطط العام لتلبية احتياجات الحياة اليومية بسهولة.

ويستمد تصميم المشروع إلهامه من البيئة الساحلية والطبيعية لأبوظبي، حيث تتكامل المياه والمساحات الخضراء مع العمارة الحديثة لخلق بيئة متوازنة تجمع بين الحداثة والهوية المحلية. ويقدم المشروع منظومة “العيش – التواصل – التوازن”، التي تعكس أسلوب حياة هادئ ومترابط ومهيأ للمستقبل.

وسيضم "شوبا سيتي" مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الشقق المطلة على الواجهة المائية، والفلل، والمنازل الفاخرة، لتلبية احتياجات مختلف الفئات، سواء العائلات الباحثة عن الاستقرار أو المستثمرين الراغبين في تحقيق قيمة طويلة الأمد.

وتعكس جميع الوحدات فلسفة شوبا المتمثلة في «فن التفاصيل»، من خلال التشطيبات عالية الجودة، والتصاميم المفتوحة، والحلول التقنية التي تعزز الراحة والكفاءة والاستدامة. كما تعتمد شوبا على نموذجها المتكامل (Backward Integration)، الذي يضمن التحكم الكامل في جميع مراحل التطوير، مما ينعكس على جودة التنفيذ وأداء المشاريع.

وقال السيد فرانسيس ألفريد، العضو المنتدب لشركة شوبا العقارية: "يمثل توسعنا إلى أبوظبي خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتقديم مشاريع عالية الجودة ومستدامة، حيث يجسد “شوبا سيتي” نهجنا المتكامل في التطوير، بما يضمن قيمة طويلة الأمد ومرونة مستقبلية، في ظل الطلب المتزايد على المجتمعات المتكاملة ونمو عدد السكان".

ويعزز هذا الإطلاق حضور شوبا في دولة الإمارات، إلى جانب مشاريعها في دبي وأم القيوين، بما في ذلك جزيرة شوبا السينية وداون تاون أم القيوين | شوبا العقارية. كما يتماشى المشروع مع رؤية أبوظبي 2030، التي تهدف إلى تطوير اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، مدعوم بمجتمعات متكاملة عالية الجودة.

ومع استمرار أبوظبي في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية، يعكس إطلاق "شوبا سيتي" ثقة شوبا في مستقبل الإمارة، والتزامها بالمساهمة في المرحلة القادمة من نموها العمراني.

