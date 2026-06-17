القاهرة، مصر : أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر من خلال مشروع الابتكار في القطاع الخاص التابع للوكالة ونيابة عن الحكومة الألمانية؛ وذلك بهدف التعاون في تنفيذ برنامج ClimAccelerator العالمي في مصر، والذي يتم تشغيله محلياً من خلال مسرّعة الاعمال "أثر" بالتعاون مع منظمة Climate-KIC الدولية. وتأتي هذه الخطوة، في إطار توجه شنايدر إلكتريك لقيادة جهود التحول الكهربائي، والتحكم الآلي، والتحول الرقمي في مختلف الصناعات، وقطاعات الأعمال، والمنازل، بما يضمن صياغة حلول عملية تعزز معايير الكفاءة والاستدامة للجميع.

ستشارك شنايدر إلكتريك في هذه الاتفاقية بصفتها شريك الاستدامة والتكنولوجيا لبرنامج ClimAccelerator، حيث ستقدم الدعم الفني والإرشاد المتخصص للشركات الناشئة المشاركة، وذلك وفقًا لاحتياجاتها ومدى ارتباطها بمجالات خبرة الشركة في مجالات الاستدامة وإدارة الطاقة والتحول الرقمي.

وفي الوقت نفسه، ستتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي اي زد من خلال مشروع الابتكار في القطاع الخاص، وبالتعاون مع CKIC الإشراف على تنفيذ برنامج ClimAccelerator والذي يهدف إلى دعم خمس شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ من خلال برنامج تدريبي يركز على قضايا المناخ، وتقديم الدعم الفني لتقييم الأثر المناخي، إلى جانب توفير تمويل قائم على مراحل التطور لدعم تطوير وتوسيع حلولهم المناخية المبتكرة.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، صرحت أسماء الشيمي، مدير الاستدامة لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة إفريقيا: أن التزام الشركه بمواصلة تعزيز أثرنا الإيجابي في مصر يرتكز على دورنا كشريك موثوق لتكنولوجيا الطاقة والاستدامة لدعم منظومة الابتكار المناخي، وإيماننا بأن دعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ والطاقة النظيفه يمثل عنصراً أساسياً لبناء اقتصاد مرن ومستدام. مشيرة الى إن مواجهة التحديات البيئية الراهنة تتطلب تكامل الجهود وترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ورواد الأعمال بما يسهم في تسريع وتبني الحلول المناخية المبتكرة ودعم مسارات تحول الطاقه المستدام”

وأضافت: " يسعدنا التعاون مع مؤسسة دولية بحجم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المناخ. من خلال هذه الشراكة، سنعمل على تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة التقنية والحلول المتقدمة التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات أثر بيئي واقتصادي ملموس، بما يسهم بشكل مباشر في دعم توجه الدولة المصرية نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030".

وصرحت سفنجيا براخمان، مديرة مشروع الابتكار في القطاع الخاص في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي اي زد، "إن مواجهة التغير المناخي لم تعد تحتمل الجهود الفردية؛ بل تتطلب شراكات استراتيجية حاشدة ومؤثرة. ومن هذا المنطلق، يأتي تعاوننا مع 'شنايدر إلكتريك' من خلال برنامج ClimAccelerator ليطلق شراكة حيوية تجمع بين مرونة الشركات الناشئة وإمكانات الشركات الكبرى، بهدف تسريع وتيرة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول المناخية المستدامة، التي تحتاجها مصر أكثر من أي وقت مضى."

ويهدف برنامج ClimAccelerator إلى تسريع تبني الحلول المناخية المبتكرة في السوق المصري عبر توفير برامج تدريبية تخصصية متطورة، وأدوات متقدمة لتقييم الأثر المناخي للمشروعات، إلى جانب تقديم الدعم المالي المرحلي اللازم لنمو هذه الشركات وتوسيع نطاق أعمالها؛ وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم توجه الدولة المصرية نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتسريع تبني الحلول منخفضة الانبعاثات والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والموارد كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام.

وتعكس هذه الاتفاقية الرؤية الشاملة لشركة شنايدر إلكتريك في ربط التقدم التكنولوجي بالمسؤولية البيئية، مبرزة الأهمية الحتمية للحلول الرقمية وإدارة البيانات في بناء مدن ومجتمعات ذكية خضراء، والتزامها ببناء قدرات الشباب المصري من رواد الأعمال ومسئولي الشركات الناشئة في مجال إدارة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة. كما يعكس هذا التعاون التزام الشركة طويل الأمد بتوظيف قدراتها التقنية لتمكين مختلف القطاعات من تحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة، وبناء نماذج أعمال أكثر استدامة ومرونة.

عن شنايدر إلكتريك

شنايدر إلكتريك هي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا الطاقة، تقود جهود الكفاءة والاستدامة من خلال التحول الكهربائي والتحكم الآلي والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، وقطاعات الأعمال، والمنازل، حيث تمكّن تقنياتها المباني ومراكز البيانات والمصانع والبنية التحتية وشبكات الطاقة من العمل كنظم بيئية مترابطة ومفتوحة، مما يعزز الأداء والمرونة والاستدامة. تشمل محفظتها أجهزة ذكية، وهياكل معتمدة على البرمجيات، وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات رقمية، واستشارات متخصصة. تضم الشركة 160000 زميل ومليون شريك في أكثر من 100 دولة، وتُصنف باستمرار ضمن أكثر الشركات استدامة في العالم.

www.se.com/eg

عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)

تعتبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مؤسسة منفذة تابعة للحكومة الألمانية تعمل في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. توفر جي اي زد الخبرة الفنية وتقوم بتطوير القدرات والمهارات الإدارية وتقدم حلولاً فعالة ومبتكرة وتدعم عمليات التطوير في المؤسسات الشريكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية. تدعم جي اي زد مصر في جهودها لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من أجل خلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل للشعب المصري. زور الموقع على الرابط التالي

https://www.giz.de/en/regions/africa/egypt

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