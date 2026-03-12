دبي، أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، اليوم عن تعاونها مع "تريدلينج"، أكبر منظومة رقمية لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدعومة من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، في اتفاقية تعاون تفتح من مكتب شنايدر إلكتريك بدبي "ذا نست"، أفقاً جديداً للتجارة الرقمية للشركات في قطاعي الأتمتة الكهربائية والصناعية.

وبموجب الاتفاقية، حصلت شركة "تريدلينج" على ترخيص لتوزيع مجموعة شاملة من المنتجات الكهربائية التي تحمل علامة "لوريتز كنودسن"، إلى جانب مجموعة مختارة من حلول الأتمتة الصناعية من "شنايدر إلكتريك"، وذلك عبر منصتها الرقمية الموحدة وشبكة متاجرها المتعددة. وتقدّم الشراكة نموذجاً مبتكراً للتسويق الهجين، يجمع بين سهولة الوصول إلى المنتجات عبر الإنترنت وأهمية التفاعل المباشر.

وقالت أمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج: "تعكس هذه الشراكة مع "تريدلينج" التزام "شنايدر إلكتريك" بتلبية احتياجات عملائنا أينما كانوا، لا سيما تعزيز التركيز على الحلول الرقمية أولًا. وكشريك موثوق في مجال تكنولوجيا الطاقة، نجمع بين محفظتنا عالمية المستوى من منتجات "لوريتز كنودسن" وحلول الأتمتة الصناعية، وبين منظومة تريدلينج القوية في مجال معاملات الشركات، لإطلاق قناة تجارية جديدة، وتسهيل وصول الشركات في دولة الإمارات إلى التقنيات التي تحتاجها لتشغيل عملياتها بشكل مستدام وفعّال. هذا التعاون خطوة مهمة نحو إتاحة حلول إدارة الطاقة والأتمتة في جميع أنحاء المنطقة، ونتطلع إلى الأثر الإيجابي الذي سيحدثه على عملائنا المشتركين وعلى اقتصاد دولة الإمارات ككل".

وبحسب تقرير "موردور إنتليجنس" حول سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا ونموه وحجمه وتوقعاته، من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بين الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل سنوي مركب يقارب 16% بين عامي 2026 و2031، متجاوزةً بذلك العديد من القنوات التقليدية، وذلك مع اعتماد تجار الجملة على منصات الشراء والتسويق الإلكتروني. ويعزى هذا التوجه إلى ارتفاع الدخل في منطقة الخليج، وتسارع وتيرة تحديث الهواتف الذكية، والاستثمارات الجديدة في الخدمات اللوجستية التي تسهم في توسيع قاعدة بيانات العملاء.

وبالنسبة لـ "شنايدر إلكتريك"، تشكل هذه الاتجاهات للسوق فرصة قوية لتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين والموزعين من خلال دمج إمكانيات التجارة الرقمية في منظومة قنوات التوزيع الخاصة بها؛ بما في ذلك لوائح الأسعار الفورية، والكتيّبات الترويجية الرقمية، والحلول المستندة إلى البيانات الذكية، وأنظمة الطلب الذاتي. وتمكّن هذه الحلول شركاء "شنايدر إلكتريك" من تحسين الكفاءة، وتعزيز النمو، وتوطيد علاقاتهم مع العملاء في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا سريعة النمو.

وقال أليستر كروكر، الرئيس التنفيذي في تريدلينج: "تعكس شراكتنا مع شنايدر إلكتريك الزخم المتواصل لنمو "تريدلينج" كمنصة متكاملة للتجارة والتوزيع بين الشركات في المنطقة. كما أن دخولنا قطاع الأتمتة الكهربائية والصناعية يمكّننا من ربط الشركات في دولة الإمارات بتقنيات عالمية المستوى، مع دعم الموردين بأدوات رقمية، وخدمات لوجستية متكاملة، وحلول تجارية مرنة. ومعاً، نتيح وصولاً أسرع وأكثر كفاءة إلى منتجات البنية التحتية الأساسية في السوق."

ويستفيد هذا التعاون من سلسلة التوريد الفعالة التي توفرها "تريدلينج"، وخدماتها اللوجستية القريبة، وحلولها الائتمانية المرنة، مما يربط آلاف المورّدين والمشترين في جميع أنحاء المنطقة عبر منصة واحدة. وستوسّع "تريدلينج" نطاق منتجاتها بشكل عملي استجابةً للطلب المتزايد من الشركات في دولة الإمارات على حلول كهربائية وأتمتة موثوقة وعالية الجودة تتوفر عبر قنوات رقمية متطورة.

نبذة عن شنايدر إلكتريك

شنايدر إلكتريك شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة، تقوم بدور ريادي في تعزيز الكفاءة والاستدامة عبر التحول الكهربي والأتمتة ورقمنة الصناعات وقطاعات الأعمال والمنازل. وتعمل الشركة من خلال تقنياتها المتطورة على تحويل المباني ومراكز البيانات والمصانع والبنى التحتية والشبكات إلى أنظمة مفتوحة ومترابطة، بما يعزز أداءها ومرونتها ويضمن استدامتها. وتشمل محفظة أعمالها الأجهزة الذكية، والبنى المعرّفة بالبرمجيات، والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والاستشارات المتخصصة. لدى شنايدر إلكتريك 160 ألف موظف ومليون شريك أعمال في أكثر من 100 دولة، وتصنف بشكل مستمر ضمن أكثر الشركات استدامة في العالم.

