"أفيفا"، شركة البرمجيات الصناعية المملوكة لشنايدر إلكتريك، وإنفيديا تطوران هندسة التوأمة الرقمية لدورة الحياة الكاملة لمصانع الذكاء الاصطناعي الضخمة لزيادة عائدات كل ميجاوات

اختبار شنايدر إلكتريك لنموذج "نيموترون" من إنفيديا للذكاء الاصطناعي الوكيل يمثل خطوة مهمة نحو الجيل المقبل من العمليات المستقلة المعرّفة بالبرمجيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "شنايدر إلكتريك" اليوم، بالتعاون مع "إنفيديا" وشركة البرمجيات الصناعية الرائدة "أفيفا"، عن تطورات عملية مهمة في قدراتها لتصميم ومحاكاة وبناء وتشغيل وصيانة الجيل المقبل من البنى التحتية الخاصة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمصانع العملاقة العاملة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمر إنفيديا السنوي، المقام في سان هوزيه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتتضمن التطورات الجديدة تصميماً مرجعياً جديداً لمنصة "فيرا روبن" لتدقيق استخدام الطاقة والتبريد في أحدث البُنى الهندسية المتكاملة العمودية من إنفيديا، بالإضافة إلى دمج قدرات التوأمة الرقمية المتقدمة ضمن مخطط "أومنيفيرس دي إس إكس" من إنفيديا والمنظومة المرتبطة به، والاختبار المبكر للذكاء الاصطناعي الوكيل لخدمات إدارة الإنذارات في مراكز البيانات باستخدام نماذج "نيموترون" المفتوحة من إنفيديا.

وترسخ هذه الشراكات التعاون القائم بين شنايدر إلكتريك وإنفيديا وترسي أساساً متيناً متكاملاً لتطوير مصانع ذكاء اصطناعي عملاقة ذات كفاءة عالية في استهلاك كميات هائلة من الطاقة تقاس بالجيجاواط.

التصميم المرجعي الجديد "فيرا روبن"

بتكامله مع التصاميم المرجعية لأنظمة التحكم المتقدمة من شنايدر إلكتريك، يعدّ التصميم المرجعي للذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه إنفيديا مؤخراً من أوائل التصاميم المخصصة لرفوف "فيرا روبن إن في إل 72". ويغطي التصميم المرجعي الموثوق الطاقة والتبريد، كما يلبي متطلبات البنية التحتية المهمة لأحدث الأنظمة المتكاملة العمودية من إنفيديا. وهو:

يتيح توزيعاً جديداً للطاقة مع جهد إمداد متزايد قدره 480 فولت من التيار المتردد

يسمح بدرجة حرارة إمداد أعلى لحلقة نظام التبريد السائل عند 45 درجة مئوية لتعزيز الكفاءة

يدعم هندسة جديدة لغرفة تكنولوجيا المعلومات مع تجمعات من رفوف الذكاء الاصطناعي التي تشترك في شبكات مركزية ووحدات معالجة وتخزين ورفوف دعم. يتيح ذلك لكل نظام مدمج على مستوى الرفوف العمودية من إنفيديا تحقيق تكامل فعلي، بينما يسمح بجهد أعلى منفصل لرفوف وحدات معالجة الرسوميات لتمكين تجمعات أكبر وتحسين توصيل الطاقة

يزيد أداء الرموز الحسابية إلى الحد الأقصى عبر تصميم مراكز البيانات لاستيعاب مستويات تشغيل متنوعة لرفوف وحدات معالجة الرسوميات؛ بما في ذلك وضع الأداء الأقصى ووضع الكفاءة القصوى. يمكن للتشغيل ضمن وضع الكفاءة القصوى تحقيق رموز حسابية أكثر لكل واط والتغلب على أي قيود للطاقة وتحسين أداء الحوسبة بشكل متكرر. وبالمجمل، يتيح التصميم المرجعي من إنفيديا معالجة رموز حسابية أكثر لكل واط لدى دمج نقاط التشغيل مع وضع الكفاءة القصوى.

وتم تدقيق التصميم المرجعي بنماذج "إيتاب" لتصميم النظم الكهربائية والنماذج الحسابية من برنامج "آي تي دي" لاقتراح التصميم الأمثل وضمان كفاءة تدفق الهواء لأغراض التبريد.

هندسة التوأمة الرقمية الجديدة لدورة الحياة من "أفيفا" لمصانع ذكاء اصطناعي بمستوى جيجاواط

كما أعلنت "أفيفا"، الشركة الرائدة عالمياً في البرمجيات الصناعية المملوكة لشنايدر إلكتريك، بالتعاون مع إنفيديا، عن هندسة توأمة رقمية جديدة لدورة حياة متكاملة للمصانع العاملة بالذكاء الاصطناعي، تسرّع اعتمادها وتزيد كفاءة وحدات المعالجة فيها إلى الحد الأقصى على نطاق واسع. وتلتزم شنايدر إلكتريك بمحاكاة أصول جاهزة وإنشاء توائم رقمية عبر منصة "أومنيفيرس" من إنفيديا، مدعومة ببرمجيات "أفيفا" المتقدمة. كما تم الآن دمج برمجيات الهندسة والعمليات من "أفيفا" ضمن مخطط "أومنيفيرس دي إس إكس" من إنفيديا والمنظومة بأكملها. وهو ما يسرّع توليد الرموز الحسابية عبر عمليات محاكاة مخصصة وتصورات رقمية مدروسة وأدوات تصميم تعاونية تعزز التحسين الهندسي الملموس.

كما تنفذ "أفيفا"، وبعد تجميع هندسة النظام في بيئة "أومنيفيرس" من إنفيديا، عمليات محاكاة متعددة المجالات لاختبار الأداء التشغيلي في ظروف واقعية. يشمل ذلك نماذج حسابية لتوزيع الطاقة والعوامل الحرارية وأداء تدفق الهواء وأنظمة التحكم. وتتيح عمليات المحاكاة التحسين المستمر للتصميم والتقييم السريع لسيناريوهات متعددة عبر مختلف ظروف التحميل والبيئة، وصولاً إلى التحقق النهائي من النظام قبل بناء البيئة الفعلية. ويثمر ذلك عن تصميم مدقق بالكامل ومحسّن للأداء يقلل المجهود الهندسي المطلوب ويحسّن دقة الاعتماد.

وقال مانيش كومار، نائب الرئيس التنفيذي للطاقة الآمنة ومراكز البيانات في شنايدر إلكتريك: "مع تزايد أحمال عمل الذكاء الاصطناعي من حيث الحجم والتعقيد، يجب أن يكون هامش الخطأ في تصميم مراكز البيانات صغيراً جداً. ويتطلب تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هندسة كهربائية متقنة وحلول تبريد ورقمنة متكاملة ومُحكمة؛ يمكنها دعم متطلبات أداء غير مسبوقة والحفاظ على كفاءة الطاقة القصوى. ومن خلال الجمع بين البرمجيات المتقدمة والتوائم الرقمية والتصاميم المرجعية المدققة، يستطيع المشغلون محاكاة البنية التحتية وتحسينها قبل اعتماد رف عمودي واحد. وهو ما يقلل المخاطر ويسرّع الاعتماد ويضمن الكفاءة والمرونة لتشغيل الجيل المقبل من المصانع العاملة بالذكاء الاصطناعي".

بدوره، قال فلاديمير تروي، نائب الرئيس للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في إنفيديا: "تتطلب المصانع العاملة بالذكاء الاصطناعي التي تستهلك الطاقة بالجيجاواط فئة جديدة تماماً من البنية التحتية الموفرة للطاقة والقابلة للتنبؤ بدرجة عالية. وتقدّم إنفيديا وشنايدر إلكتريك معاً هندسة الطاقة والتبريد والتوأمة الرقمية المطلوبة لتسريع الأداء وتوليد الرموز الحسابية لعملائنا حول العالم".

اختبار نموذج الذكاء الاصطناعي الوكيل "نيموترون" من إنفيديا لخدمات إدارة الإنذارات

كذلك، أعلنت شنايدر إلكتريك خلال المؤتمر أنها اختبرت بنجاح نموذج "نيموترون" من إنفيديا لتشغيل ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل في إدارة الإنذارات. وتتغلب تلك الخدمة على تحدٍ لطالما واجه قطاع مراكز البيانات؛ وهو تفسير الإنذارات على مستوى النظام لتحديد الأسباب الجذرية والإجراءات التصحيحية المناسبة. ويعمل الذكاء الاصطناعي الوكيل من شنايدر إلكتريك، بالاستفادة من بيانات إنترنت الأشياء المتدفقة فورياً عبر الأنظمة المتعددة، على تحليل وتشخيص المعطيات بشكل مستقل، ثم يوصي بإجراءات تستخدم مجموعة متكاملة من الأدوات. وتقدّم تلك التكنولوجيا، عبر العمل إلى جانب الخبراء التقنيين، حلولاً أسرع وأكفأ للمشكلات، وتقلل الإشعارات غير الضرورية، وتعزز المرونة التشغيلية. وتعيد شنايدر إلكتريك من خلال هذا الإنجاز تعريف إدارة أداء الأصول عبر ابتكار متطور في الذكاء الاصطناعي.

وتضاف هذه الإعلانات الأحدث إلى إرث ممتد من التعاون في الابتكار بين شنايدر إلكتريك وإنفيديا فيما:

ساهمت شنايدر إلكتريك، بالشراكة مع "سويتش" وإنفيديا، بخبرتها في أتمتة منصة نظام التشغيل "إل دي سي إيفو" من "سويتش". عند استخدامها بالتوازي مع مكتبات "أومنيفيرس" من إنفيديا ومعيار "أوبن يو إس دي" في منشآت مراكز البيانات من "سويتش" بصورة آنية، ما يتيح للشركة متابعة ومراقبة النمذجة الحرارية والمحاكاة الكهربائية ورصد الواقع وإدارة دورة حياة البناء وأكثر.

دمجت "إيتاب" نمذجتها الكهربائية الرائدة في القطاع ضمن منصة "أومنيفيرس" من إنفيديا، لتنشئ بيئة توأمة رقمية موحدة للتصميم والتحقق السريع من أنظمة الطاقة المعقدة. يتيح ذلك لمشغلي الشبكات ومالكي مراكز البيانات التوسع بسرعة وأمان دون المساس باستقرار النظام.

في نوفمبر 2025، أعلنت شنايدر إلكتريك، عبر "إيتاب" و"أفيفا"، انضمامها لتحالف "أوبن يو إس دي"، وأبرزت بذلك التزامها بالتوافق مع منصة "أومنيفيرس" من إنفيديا لتشكيل مستقبل التوائم الرقمية القابلة للتشغيل البيني والمحاكاة ثلاثية الأبعاد للأصول الجاهزة.

في أكتوبر 2025، أعلنت شنايدر إلكتريك دعمها للانتقال الذي تقوده إنفيديا نحو هندسة الطاقة بقدرات 800 فولت من التيار المستمر، والتي تعدّ متطلباً أساسياً لأنظمة الرفوف العمودية عالية الكثافة التي يجري اعتمادها في الجيل المقبل من مراكز البيانات.

في سبتمبر 2025، أعلنت شنايدر إلكتريك عن تصميم مرجعي جديد يدعم "ميشن كونترول" من إنفيديا ومنصة "جي بي 300 إن في إل 72"، ويتضمن نماذج "إيتاب" الرائدة في القطاع والنماذج الحسابية من برنامج "إيكو ستركشر آي تي ديزاين" من شنايدر إلكتريك، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من التوائم الرقمية لمحاكاة سيناريوهات محددة للطاقة والتبريد بهدف تحسين التصاميم عبر تطبيقات فريدة.

نبذة عن شنايدر إلكتريك

شنايدر إلكتريك شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة، تقوم بدور ريادي في تعزيز الكفاءة والاستدامة عبر التحول الكهربي والأتمتة ورقمنة الصناعات وقطاعات الأعمال والمنازل. وتعمل الشركة من خلال تقنياتها المتطورة على تحويل المباني ومراكز البيانات والمصانع والبنى التحتية والشبكات إلى أنظمة مفتوحة ومترابطة، بما يعزز أداءها ومرونتها ويضمن استدامتها. وتشمل محفظة أعمالها الأجهزة الذكية، والبنى المعرّفة بالبرمجيات، والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والاستشارات المتخصصة. لدى شنايدر إلكتريك 160 ألف موظف ومليون شريك أعمال في أكثر من 100 دولة، وتصنف بشكل مستمر ضمن أكثر الشركات استدامة في العالم.

