ستصبح هذه العلامة الفاخرة جزءاً من محفظة استثمارات "شمال" المتنوعة في تجسيد واضح لالتزام الشركة الراسخ برعاية العلامات المحلية المتميزة ودعم نموها

سيسهم استثمار "شمال" في تعزيز حضور علامة "ذا إسبريسو لاب" وتوسعها وزيادة قدرتها الإنتاجية في جميع أنحاء الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "شمال"، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة وتتخذ من دبي مقراً لها، استحواذها على حصة الأغلبية في "ذا إسبريسو لاب"، العلامة الحائزة على عدة جوائز، والمعروفة بتميزها في اختيار وتحميص أفخر أنواع حبوب البن من أفضل المصادر، لتقدم قهوة ذات مذاق عالي الجودة وتجربة استثنائية لمحبيها.

تأسست "ذا إسبريسو لاب" عام 2015 على يد رائد الأعمال الإماراتي إبراهيم الملوحي، وحظيت نكهاتها المميزة بشهرة واسعة، بما تقدمه من مجموعة فريدة من أجود أنواع حبوب البن التي يتم انتقاؤها بعناية فائقة من أفضل المزارعين والمنتجين في العالم.

تُباع هذه القهوة المتخصصة والفاخرة للعملاء مباشرة عبر المتاجر الخاصة بالعلامة أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو عبر عمليات البيع بالجملة. وتمتلك "ذا إسبريسو لاب" عدداً من منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بها بما في ذلك مقاه مميزة في منطقة القوز وحي دبي للتصميم وقصر الحصن في أبوظبي. وتحظى "ذا إسبريسو لاب" بمكانة مرموقة لدى الذواقة من عشاق القهوة، نظراً لغناها بألذ النكهات وجودتها العالية وعنايتها بأدق تفاصيل صناعة القهوة وتحضيرها.

وسيسهم استثمار شركة "شمال" في انتشار علامة "ذا إسبريسو لاب" الفاخرة وتوسعها، مع وجود خطط طموحة لتعزيز حضورها في قطاع التجزئة وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال: "نحرص على الاستثمار في العلامات التجارية الاستثنائية التي تعكس الطاقة الخلاقة والروح الطموحة والمبدعة التي تتميز بها دبي، وهذا ما تجسده "ذا إسبريسو لاب" من قيم، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستساهم في نمو وتوسع العلامة التجارية وتعزيز مكانتها في السوق."

وسيواصل رائد الأعمال الإماراتي إبراهيم الملوحي قيادة نمو "ذا إسبريسو لاب" وتوجيه أعمالها خلال مرحلتها التالية من النمو والتطور، حيث قال الملوحي في هذا الصدد: " تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع "شمال " نجاح علامتنا والسمعة الواسعة التي تحظى بها. ونحن سعداءٌ بالمضي قدماً في مسيرتنا لتقديم أرقى تجارب القهوة في العالم لعشاق النكهات الفاخرة والفريدة."

معلومات عن شمال

تأسست شمال في دبي، وهي شركة استثمارية تدير محفظة متنوعة من الاستثمارات والأصول والتجارب المتنوعة. تعتمد الشركة في اختيار استثماراتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي وتطلعاتها.

تمتد محفظتها العقارية لتشمل مجموعة واسعة من المجمعات السكنية الكبرى، والمشاريع الحيوية والوجهات الترفيهية، والأحياء السكنية والتجارية، حيث تسعى جاهدة لتطوير مشاريع ووجهات فريدة مثل "دبي هاربر" و"حدائق ند الشبا". تستثمر شمال في نخبة مختارة من العقارات والامتيازات والعلامات التجارية الاستثنائية في قطاع الضيافة، بدءًا من التجارب الفاخرة وحتى المتوسطة والاقتصادية، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء كـ "جميرا زعبيل سراي" و" فندق هارت شورديتش لندن، كوريو كوليكشن باي هيلتون" و" فندق ومساكن بكارات دبي"، ومطاعم "سوشي سامبا" و"فايف جايز". وباعتبارها الشركة المالكة لبعض من أبرز أماكن ووجهات التسلية والترفيه في دبي، تسعى شمال لخلق تجارب استثنائية كل يوم عبر التعاون مع الأفضل لإدارة محفظتها الاستثمارية المتنوعة عالميًا.

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة

www.shamalholding.com

-انتهى-

#بياناتشركات