تقام فعاليات الحملة في أربع وجهات رئيسية هي "شاطئ الحيرة"، و"شاطئ خورفكان"، و"واجهة المجاز المائية"، و"القصباء"

تدعو هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) المقيمين والزوار إلى خوض تجارب صيفية مميزة في أبرز وجهاتها المائية، ضمن حملة موسمية تستمر حتى 28 سبتمبر المقبل تحت شعار "حيث نتشارك أجواء الصيف الرائعة". وتتضمن الحملة فعاليات تفاعلية، وثقافة رقمية، وعروضاً خاصة، وخصومات موسمية في أربع وجهات رئيسية، هي؛ "شاطئ الحيرة"، و"شاطئ خورفكان"، و"واجهة المجاز المائية"، و"القصباء".

وتزخر الحملة الموسمية التابعة لـ"شروق" بعناصر إبداعية تمنح المساحات العامة طابعاً متجدّداً، منها تركيبات فنية بتصاميم معاصرة، وزوايا تصوير مهيأة لوسائل التواصل الاجتماعي، وتجارب تفاعلية متنوعة. وتتكلل هذه الفعاليات ببرنامج "اصرف واربح" الذي يمنح المشاركين فرص الفوز بجوائز خاصة، ليضفي مزيداً من التفاعل على الموسم الصيفي.

مساحات للتواصل اليومي

وحول الإعلان عن إطلاق حملة الصيف، قالت شيخة محمد الشامسي، مدير أول قسم التسويق والاتصال المؤسسي في "شروق": "يعكس الإقبال الكبير على أبرز وجهاتنا المائية نجاح نهجنا في تطوير المشاريع، وهو نهج طويل الأمد يقوم على تعزيز التجارب الثقافية، وتسهيل الوصول، وإثراء القيمة المجتمعية، لتصبح وجهات إمارة الشارقة مساحات للتواصل اليومي والنزهات الموسمية".

وأضافت: "من خلال الحملة الصيفية التابعة لـ(شروق)، نؤكد أن الوجهات المتميزة لا تبقى على حالها، بل تتطور باستمرار لتثري تجربة الزوار. وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجيتنا لتقديم منظور متجدد للمقيمين والزوار حول وجهاتهم المفضلة، والمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية وعائلية على مدار العام".

"شاطئ الحيرة".. مساحة شبابية وعائلية

ويتحول "شاطئ الحيرة"، الممتد على طول 3.5 كيلومترات، إلى مساحة شبابية تتيح لهم صناعة المحتوى، وتتزين بأضواء LED متحركة، وأرضيات تفاعلية بفن البكسل، وأكشاك مؤقتة لعرض المحتوى والتفاعل معه. وتستفيد الحملة من المساحات المفتوحة ومسارات الدراجات الهوائية، ووجود 13 مطعماً ومقهى، لتعزيز مكانة "شاطئ الحيرة" كمركز اجتماعي يعزز جودة حياة أفراد المجتمع، ويحظى بشعبية خاصة بين الشباب والمجتمعات الإبداعية.

"شاطئ خورفكان".. تجارب المغامرة والترفيه

ويوفر "شاطئ خورفكان"، المحاط بجبال الحجر والمطل على خليج عمان، خلفية طبيعية تفاعلية للحملة الصيفية، مع أكثر من 21 مطعماً ومقهى، ومحطات الرياضات المائية، ومناطق مظللة، ومسارات التنزه، حيث تم تعزيز الوجهة من خلال لافتات بصرية، وتركيبات ومجسمات فنية، ومناطق مخصصة لالتقاط الصور التذكارية. وتعزز الحملة حضور "شاطئ خورفكان" كوجهة عائلية تجمع بين الأنشطة الشاطئية والمغامرات والتجارب الترفيهية.

"واجهة المجاز المائية".. تجارب الطعام والثقافة

وتمثل "واجهة المجاز المائية"، التي تقع على ضفاف بحيرة خالد، وجهة مجتمعية مخصصة للعائلات ومستكشفي معالم المدن الحضرية. تُعرف الواجهة بحدائقها الخضراء الواسعة، وإطلالاتها على النافورة الموسيقية، وتتضمن 19 مطعماً ومقهى. وأضافت الحملة إلى الوجهة تركيبات مستوحاة من فن البكسل لتشجيع العائلات على التواصل والمشاركة وتوثيق تجاربهم، حيث يعزز الأسلوب البصري للحملة هوية الواجهة المائية كمساحة عامة شاملة تلتقي فيها تجارب الطعام والثقافة والترفيه.

"القصباء".. وجهة التنزه اليومي

وتشكل "القصباء"، المعروفة بسحر ضفاف قناتها وروحها الفنية، اللوحة الثقافية الأغنى والأكثر تنوعاً في الحملة، حيث يضفي مسرحها وعناصرها المعمارية المميزة بعداً طبيعياً للأنشطة الإبداعية. وتماشياً مع الحملة، تحولت "القصباء" إلى مساحة تفاعلية عبر جدران الرموز التعبيرية "الإيموجي"، وعروض الوسوم "الهاشتاغ"، ونقاط التصوير الذاتي "السِّلْفي" المجهزة بتكنولجيا الواقع المعزز، مما يمنح الزوار طرقاً جديدة للتفاعل مع المساحات وتحويل النزهات اليومية إلى لحظات اجتماعية.

وتأتي الحملة ضمن استراتيجية "شروق" الرامية إلى تعزيز التفاعل مع الوجهات على مدار العام، وتنويع البرامج الموسمية، وتفعيل المساحات متعددة الاستخدامات لتحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية مضافة.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: https://summercampaign.shurooq.gov.ae/ar.

