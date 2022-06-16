

م. أحمد الشاذلي: تعاقدنا مع عدد من كبرى الاستشاريين لتنفيذ المشروع بعد نجاحنا في الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملاء "أيڤوري بلازا" و"5بيزنس هاب"



محمد سرور: "مدار" يقدم أنظمة سداد مرنة ومتنوعة تناسب جميع العملاء وتصل إلى 10 سنوات بدون فوائد



باسم الشربيني: "مدار" يتمتع بمزايا تنافسية قوية لا تتكرر فى العاصمة وسيتحول إلى "لاند مارك" جاذبة لزوارها



أعلنت شركـة TAMAYOZ للتطويرالعقاري ،إحدى كبرى الشركات المصرية الرائدة في مجال التطويرالعقاري إطلاق مشروع " مدار" ثالث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة في مشروعيها "ايفورا بلازا" و"فايف بيزنس هب".



وكشفت الشركة عن تفاصيل المشروع الجديد فى حفل كبير تألق فيه النجم وائل جسار،وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمطورين والمسوقين العقاريين.



وقال المهندس أحمد الشاذلي الرئيس التنفيذي لشركة تميزللتطويرالعقاري، إن الشركة تحتفل بإطلاق ثالث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد النجاح فى مشروع الأول "ايفورا بلازا" والوفاء بوعودنا مع العملاء وتحقيق معدلات تنفيذ أعلى من المستهدف بالجدول الزمني للتنفيذ، والانتهاء من مبيعات 80% من المشروع الثاني " BUSINESS HUB5 "، مشيرا إلى إجمالي استثمارات الشركة بالعاصمة الإدارية تتجاوز الـمليار جنيه.



وأضاف أن المشروع الجديد على مساحة 2600 متر مربع بمنطقة الداون تاون، وهو الأول من نوعه في العاصمة الإدارية ويضم أول فود كورت دوار بالداون تاون، وهى عبارة عن كورت متحرك دوار 𝐃𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐖𝐡𝐞𝐞𝐥.



وأكد على تعاقد الشركة مع عدد من كبرى الشركات الاستشارية والمتخصصة لضمان خروج المشروع فى أبهى صوره،وإدارته وتشغيله بالشكل الأمثل وتحقيق أعلى عائد استثمارى للعملاء، وعلى رأسهم شركة " تكوين" استشاري هندسي، وشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية ،وشركة هيلثي كير التخصصية لإدارة النشاط الطبي للمشروع، وMRBلإدارة وتشغيل المشروعات.



فيما قال محمد سرور رئيس القطاع التجاري بالشركة، نسير بخطى ثابتة لزيادة وتعظيم استثماراتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن مشروع "مدار"يقدم منتج عقاري جديد يتمتع بالعديد من المميزات التى تمثل قيمة مضافة للسوق، وهى الموقع المتميز للمشروع ويتوسط الدوان تاون ويطل علىمحوررئيسيبعرض75متر، على بعد 3 دقائق من مسجد مصر ويطلعلى ٣ ڤيو "محوررئيسي – ممشي سياحي – جاردن ڤيو"، لافتا إلى أن الشركة تسعى دائما لتقديم منتج عقاري متميز يلبي احتياجات العملاء ويقدم أكبر قيمة وأفضل سعر.

وأشار إلى أن المشروع يضم 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬𝐌𝐞𝐞𝐭𝐮𝐩 لكل ملاك الوحدات الإدارية، مؤكدا على إتاحة الشركة لأنظمة سداد مرنة ومتنوعة لتناسب جميع العملاء تصل إلى 10سنوات بدون فوائد.



ومن جانبه، قال باسم الشربينى الرئيس التنفيذى لشركة إتقان الاستشارى المالي والتسويقي لـTAMAYOZ، إن سوق العاصمة الإدارية وخاصة منطقة الداون تاون تشهد منافسة شرسة بين الشركات، لافتا إلى طرح 160 مشروع بمنطقة الداون تاون بما يعكس حجم التنافسية بالسوق.



وأضاف حرصنا على طرح مشروع "مدار" بمزايا تنافسية قوية لا تتكرر في العاصمة الإدارية سواء على مستوى موقع المشروع أو أنظمة السداد أو التسعير المتميز، لافتا إلى أن هذه المزايا للمشروع تصنع خلطة سحرية تجعله "لاندمارك"بالعاصمة الإدارية.



وقال وائل المنزلاوي الرئيس التنفيذي لشركة تكوين للاستشارات الهندسية، إن مشروع "مدار" سيكون علامة مميزة بالعاصمة الإدارية، وحرصنا على تقديم منتج غير تقليدي يعتمد على التصميم المبهر القابل للتنفيذ ويتوافق مع كل شروط العاصمة الإدارية وأكواد البناء المصرية.



وأشار إلى التعاون مع شركة منسى العالمية لإعداد التصميم المعماري للمشروع، وحرصنا على الاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة للمشروع لضمان تنفيذه وفقا لأعلى معايير الجودة.



وأكد د. أحمد آدم الرئيس التنفيذي لشركة هيلثي كيرالطبية على أن شركته تعد أول مشغل طبي فى العاصمة الإدارية الجديدة، ولها سابقة أعمال قوية وناجحة مع شركة تميز، لافتا إلى تولي الشركة مسئولية إدارة وتشغيل الكيان الطبي بمشروع "مدار" لتحقيق أعلى استفادة استثمارية من المشروع.



وأضاف أن المشروع يضم 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚مجهزة بالكامل لاستقبال الحالات المرضية حيث تم تنفيذ الأرضيات والحوائط بخواص مضادة للبكترياوأسانسيرات خاصة بالجزء الطبي منفصلة عن بقية المبنى.



وشركة تميز تمتلك سابقة أعمال كبيرة فى مصر والمملكة العربية السعودية، بحجم استثمارات تصل لـ500 مليون ريال سعودي، وتأسست عام 2006 في المملكة وعلى مدار 14 عامًا حققت تطورًا مطردًا في مجال تطوير المباني الحكومية ومباني الخدمات التعليمية بالمملكة بالتعاون مع عدة وزارات وبالشراكة مع الحكومة السعودية، فضلًا عن إنشاء وتطوير عدد من المجتمعات السكنية المتكاملة بمدن مختلفة بالمملكة، بهدف ورؤية جديدة تسعى إلى تشييد مجتمعات عمرانية تلائم احتياجات العملاء وتحقق الجودة المنشودة، وبدأت الشركة نقل خبراتها في مجال الإنشاءات إلى مصر في عام 2008 وقامت بتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات بالقاهرة الجديدة والشروق والمقطم بتكلفة إنشائية تصل إلى 2 مليار جنيه.



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