أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة "ويلفارما" التابعة لمبادلة بايو في الحصول على اعتماد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، في خطوة تُعزِّز مكانتها كمُصنِّع دوائي موثوق على مستوى المنطقة، وتدعم جهود مبادلة بايو في تعزيز مرونة منظومة الرعاية الصحية والأمن الدوائي إقليمياً.

وبصفتها من الشركات الإقليمية المتخصِّصة في تصنيع المحاليل الوريدية، ومحاليل غسيل الكلى، تواصل "ويلفارما" دعم دور دولة الإمارات في بناء منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً واعتماداً على القدرات المحلية، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها على المدى الطويل.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن الإطار التنظيمي الموحَّد لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عقب عملية تقييم دقيقة شملت معايير التصنيع في "ويلفارما"، وأنظمة إدارة الجودة، وبروتوكولات ثبات وسلامة المنتجات، وآليات التتبع، والضوابط التشغيلية. كما شمل التقييم قدرات الشركة في التحكم بالتلوث، والإنتاج المعقم، والتعقيم النهائي للمستحضرات السائلة القابلة للحقن ذات الأحجام الكبيرة والصغيرة، إضافة إلى عمليات التغليف الثانوية وإجراءات ضمان الجودة.

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة بايو: "يعكس هذا الاعتماد قوة أنظمة الجودة والمعايير التصنيعية والممارسات التنظيمية التي نعتمدها، بما يُعزِّز مكانة "ويلفارما" كمُصنِّع دوائي موثوق يدعم مقدِّمي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المنطقة."

من جانبه، أكَّد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "يُعزِّز هذا الإنجاز قدرتنا على دعم الأمن الدوائي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية في أسواق دول الخليج، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والإنتاج الدوائي."

ويُسهم اعتماد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في تعزيز التعاون مع الجهات الصحية والتنظيمية في دول الخليج، كما يدعم ثقة الجهات التنظيمية والشركاء ومقدِّمي خدمات الرعاية الصحية بمنتجات الشركة وقدراتها التصنيعية. ويساعد الاعتماد أيضاً على تسهيل إجراءات تسجيل المنتجات، ودعم عمليات التصدير، وتعزيز فرص الوصول إلى برامج المشتريات الإقليمية ومناقصات الرعاية الصحية.

وبصفتها جزءاً من منصة مبادلة بايو المتكاملة للصناعات الدوائية، تُعد "ويلفارما"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من الشركات الرائدة في تصنيع المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى ومجموعة واسعة من المنتجات العلاجية، وتدير الشركة منشأة مؤتمتة بالكامل ومزوَّدة بأحدث تقنيات الإنتاج الدوائي، مع التزامها بأعلى معايير الجودة العالمية. وتبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للشركة نحو 11 مليون عبوة بمختلف الأشكال والأحجام، ما يجعلها شريكاً محورياً في دعم منظومات الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات والأسواق الدولية.

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نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تُساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

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