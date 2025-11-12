القاهرة: أعلنت شركة هيتاشي للسكك الحديدية "Hitachi Rail" عن فوزها بعقد من التحالف المشترك بين شركتي "حسن علام للإنشاءات" و"المقاولون العرب" المصريتين، لتنفيذ أعمال تحديث وتطوير ترام الرمل في مدينة الإسكندرية، وتحويله إلى نظام نقل عصري وموثوق، يتميّز بالكفاءة، والاعتمادية، ومُعزّز بالحلول الرقمية الحديثة.

ولتعزيز الموثوقية والكفاءة التشغيلية، ستقوم شركة هيتاشي للسكك الحديدية "Hitachi Rail" بتنفيذ وتسليم أنظمة إشارات واتصالات متطوّرة (سلكية ولاسلكية)، ومركز للتحكم التشغيلي، ونظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات (SCADA)، وأنظمة الأمن والمراقبة بكاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة(CCTV) ، إضافةً إلى أنظمة التحكم بالدخول، وأنظمة معلومات الركاب والمعدات الموجودة على متن العربات.

وستُسهم حلول شركة هيتاشي للسكك الحديدية "Hitachi Rail" في تحسين عمليات تشغيل الترام بشكل كبير، بما يضمن توفير نظام نقل عام وآمن وفعّال، يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويُعد ترام الرمل في الإسكندرية أقدم خط ترام في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعود تاريخه إلى عام 1863، ويعمل على بنية تحتية قديمة، خضعت لآخر تحديث في ستينيات القرن الماضي. ومن اللافت أنّه لا يزال من بين خطوط الترام القليلة في العالم التي تُشغّل عربات ترام بطابقين ضمن الخدمة اليومية المنتظمة.

وتشمل نطاق أعمال المشروع إعادة بناء وتأهيل 24 محطة و13.2 كم من مسار الترام. وتهدف هذه التحسينات إلى تعزيز كفاءة الخدمة بشكل كبير من خلال تقليل زمن الرحلة من 60 إلى 35 دقيقة، ومضاعفة سرعة التشغيل من 11 كم/ساعة إلى 21 كم/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق فقط. وبمجرد اكتماله، من المتوقع أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية للترام ثلاث مرات لترتفع من 4,700 إلى 13,800 راكب في الساعة لكل اتجاه، مما يسهم في تحسين حركة النقل، وتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء المدينة.

ويمثل عقد إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية إنجازاً مهماً في تعزيز حضور شركة هيتاشي للسكك الحديدية "Hitachi Rail" في مجال أنظمة المترو والسكك الحديدية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أبرم التحالف المشترك بين شركتي "حسن علام للإنشاءات" و"المقاولون العرب" عقداً لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، الذي منحته الهيئة القومية للأنفاق.

الاستثمار في الكفاءات المحلية والابتكار الرقمي

تواصل شركة هيتاشي للسكك الحديدية "Hitachi Rail" تعزيز استثماراتها في مصر عبر استراتيجية التوطين والابتكار الرقمي. وقد تم تشكيل فرق محلية متميّزة في المجالات الهندسية والمالية والقانون وغيرها من التخصصات لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية ودعم العملاء. وتشمل أنظمة التحكم في القطارات القائمة على الاتصالات (CBTC) الآن أنشطة الدمج والتحقق والتصديق والتأهيل (IVVQ) المحلية، فيما تسهم مبادرات نظام التحصيل الآلي للأجور ( AFC ) في توفير وظائف وفرص عمل متطوّرة تقنياً وتعزيز التنوع المهني. وتتماشى هذه الجهود مع الاستراتيجية الوطنية لجمهورية مصر، مع رؤية واضحة للتوسّع والنمو خارج البلاد.

تعزيز تجربة الركاب

تعمل الحلول الرقمية، مثل أنظمة المعلومات العامة المتكاملة ومنصات التحصيل الآلي للأجور ( (AFC، على تعزيز تجربة الركاب وتمكينهم من التنقّل السلس عبر شبكات المترو والقطار الخفيف وقطار المونوريل. وفي الإسكندرية، سيتم تزويد مترو أبو قير بتقنية TRANSCITY™ للتحصيل الآلي للأجور، التي توفر خيارات دفع متعددة تشمل رموز الاستجابة السريعة (QR) والبطاقات اللا تلامسية وبطاقات (EMV) البنكية والدفع عبر الهواتف المحمولة بتقنية (NFC).

وبهذه المناسبة، قال جواكيم سانتوس، مسؤول حلول الإشارات والسكك الحديدية في شركة هيتاشي للسكك الحديدية: "تتمتع شركة هيتاشي للسكك الحديدية بحضور راسخ في مصر، مبنيّ على الثقة والتعاون والطموح المشترك. ويتجاوز التزامنا مجرد تقديم التقنيات المتطورة؛ فنحن نستثمر بشكل مكثّف وحثيث في تطوير القدرات المحلية، ودعم الابتكار، والمساهمة في تحقيق أهداف جمهورية مصر في مجال التنقل المستدام".

من جهته، قال كارلو بياتشينزا، المدير الإقليمي لحلول الإشارات والسكك الحديدية في شركة هيتاشي للسكك الحديدية: "يُسعدنا ومن دواعي فخرنا الإعلان عن فوزنا بعقد من التحالف المشترك بين شركتي حسن علام والمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) لتحديث وتطوير أقدم نظام ترام كهربائي في إفريقيا، وتحويله إلى نظام نقل موثوق وفعّال ومعزز بأحدث التقنيات الرقمية. ويُمثّل هذا العقد علامة فارقة تُبرز قدرة تقنيات شركة هيتاشي للسكك الحديدية في إعادة تأهيل وتحديث أنظمة الترام بكفاءة وحرفية".

نبذة عن شركة هيتاشي للسكك الحديدية "Hitachi Rail"

تلتزم شركة هيتاشي للسكك الحديدية "Hitachi Rail" بقيادة التحوّل نحو التنقّل المستدام، مع تركيز واضح على التعاون مع عملائها لإعادة ابتكار مفهوم النقل. وتتمثل مهمتها في تمكين كل راكب وعميل ومجتمع من الاستفادة من مزايا أنظمة النقل الأكثر ترابطاً وسلاسة واستدامة.

ومع إيرادات تتجاوز 7 مليارات يورو وفريق يضم أكثر من 24 ألف موظف في أكثر من 50 دولة، تُعدّ شركة هيتاشي للسكك الحديدية "Hitachi Rail" شريكاً موثوقاً لأبرز مؤسسات النقل حول العالم. وعلى الرغم من انتشارها العالمي، فإن أعمالها تنبثق من حضور محلي قوي، يقوم على تنمية الكفاءات الوطنية والاستثمار في الأفراد والمجتمعات.

تمتد خبرات وقدرات الشركة الدولية لتغطي جميع جوانب منظومة السكك الحديدية الحضرية والرئيسية ونقل البضائع، بدءًا من التصنيع والصيانة عالية الجودة لعربات القطارات، وصولًا إلى أنظمة الإشارات الرقمية الآمنة، والتشغيل الذكي، وأنظمة الدفع المتطورة .

وبفضل مسيرتها الرائدة في تطوير وتصنيع قطار "الطلقة" الياباني فائق السرعة، تستمد شركة هيتاشي للسكك الحديدية "Hitachi Rail" خبراتها الرقمية والذكاء الاصطناعي من شركات مجموعة هيتاشي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير التقنيات الجديدة. وتتواجد مجموعة هيتاشي في 140 دولة، ويعمل بها أكثر من 270,000 موظف، مع إيرادات عالمية تبلغ 58.16 مليار يورو / 9.7 مليار ين ياباني.

