القاهرة: أعلنت شركة هاليون، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صحة المستهلك، اليوم عن إطلاق " نادي شركاء هاليون"، وهو برنامج على مستوى الجمهورية يهدف إلى بناء علاقة طويلة الأمد، قوية ومثمرة ومتبادلة المنفعة بين هاليون ومجتمع الصيادلة. ويدعم " نادي شركاء هاليون" مجتمع الصيادلة وطلاب الصيدلة لتعزيز دورهم كمستشارين موثوقين في مجال الرعاية الذاتية، ، وذلك بالتعاون مع شركة ACICT الذراع الفني و التجاري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتقديم مجموعة متنوعة من برامج بناء المهارات.



أصبحت الرعاية الذاتية ركيزة أساسية في أنظمة الرعاية الصحية الحديثة، ويلعب الصيادلة دورًا محوريًا في دعم المرضى و تقديم إرشادات حول خيارات مناسبة و آمنة وفعّالة، مما قد يسهم في تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية. ومن خلال " نادي شركاء هاليون"، سيحصل الصيادلة على إمكانية الوصول إلى تعليم علمي مستمر في مجالات الرعاية الذاتية و المنتجات المتاحة دون وصفة طبية, في اطار التوعية الصحية العامة ووفقا للوائح المحلية بما في ذلك إدارة الألم، والتغذية، وصحة الجهاز التنفسي، إلى جانب فرص للتطوير المهني، تعزيز مهارات التواصل، اتخاذ القرار، والقدرات التجارية.



كما تحظى المبادرة بدعم منصة رقمية مخصصة تتيح للصيادلة التسجيل والوصول إلى المحتوى والتفاعل بشكل نشط



وقد حظي البرنامج بترحيب واسع من قبل كبرى الهيئات الصيدلانية، بما في ذلك الاتحاد الدولي للصيادلة (FIP) والاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، حيث أعربت هذه الجهات عن دعمها لتعزيز دور الصيادلة في تحسين صحة المجتمع.



وصرح آصف علوي، المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا، بشركة هاليون:" يتمثل هدفنا في تقديم صحة يومية أفضل بروح إنسانية، وتُعد الرعاية الذاتية جوهر هذا الهدف. في مصر، غالبًا ما يكون الصيدلي هو نقطة الاتصال الأولى والأكثر ثقة لملايين الأشخاص الذين يتعاملون مع مشكلات صحية يومية. وعندما نستثمر في تزويد الصيادلة بالمعرفة والأدوات والدعم المناسب، فإننا لا نعزز مهنة الصيادلة فحسب، بل نُمكّن مجتمعات بأكملها من إدارة صحتها بشكل أفضل. وهذا هو ما صُمم " نادي شركاء هاليون" لتحقيقه."



وأشار المهندس أحمد شرف، العضو المنتدب لشركة ACICT " الذراع الفني و التجاري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عندما تواصلت معنا هاليون وطرحت رؤيتها لإطلاق نادي الشركاء، وجدنا توافقًا فوريًا، ليس فقط في أهداف البرنامج، بل أيضًا في نظرته إلى الصيدلي بوصفه قائدًا في قطاع الرعاية الصحية، ومهنيًا يسهم تطويره المستمر في خلق قيمة تتجاوز حدود الصيدلية نفسها . وتشارك الأكاديمية في هذه المبادرة من خلال تقديم برامج تدريبية تجارية ومهنية متخصصة تهدف إلى تطوير قدرات الصيادلة وتعزيز مهاراتهم العملية بما يواكب متطلبات سوق الرعاية الصحية. إنه برنامج نفخر بدعمه أكاديميًا، ونؤمن بأنه سيضع معيارًا مهمًا لكيفية تعاون المؤسسات الأكاديمية مع القطاع الصناعي من أجل تعزيز مهنة الرعاية الصحية في مصر».



واوضح ياسر عبد المنعم، رئيس الخبراء بشركة هاليون في شمال أفريقيا: " هدفنا هو الارتقاء بمستوى الصيادلة في جميع أنحاء مصر على الصعيد الطبي والتجاري والمهني، وتزويدهم بكل أداة ومورد ومعرفة يحتاجونها لتحقيق نتائج أفضل يوميًا لمرضاهم، ولأعمالهم، ولمسيرتهم المهنية. ومن خلال منصتنا الرقمية وشراكتنا مع مع شركة ACICT " الذراع الفني و التجاري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، نعمل على إعداد صيادلة قادرين على قيادة مفهوم الرعاية الذاتية، وسد فجوة الوعي الصحي، والعمل كشركاء حقيقيين داخل منظومة الرعاية الصحية".



ويتماشى " نادي شركاء هاليون" مع هدف هاليون العالمي لتعزيز الشمول الصحي، والذي يسعى إلى دعم أكثر من 300 مليون شخص لتحسين صحتهم اليومية بحلول عام 2030، وذلك من خلال نشر الثقافة الصحية وتمكين ممارسات الرعاية الذاتية المسؤولة على مستوى العالم.

