القاهرة : أعلنت تروكولر، المنصة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات، اليوم عن شراكة استراتيجية مع نايل، الشركة الرائدة في تقديم حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بهدف توسيع نطاق حلول تجربة العملاء (CX) لدى شركة نايل على مستوى الجمهورية. فمع تزايد حذر المستهلكين من المكالمات الواردة لهم من أرقام غير معروفة، ستتيح هذه الشراكة لمؤسسات الأعمال والشركات تأكيد سلامة وشرعية اتصالاتهم بصورة لا تحتمل اللبس، وهو ما سيساهم في حماية العملاء من الاتصالات والمكالمات الاحتيالية، مع الحد من مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن مثل هذا النوع من المكالمات في السوق المصري.​

فالآن تم تزويد شركة نايل بحلول تروكولر التي ستتيح لها تقديم تجربة عملاء معتمدة واستثنائية. تتضمن هذه الحلول مجموعة من الخصائص الجديدة مثل مُعرّف المتصل التجاري المعتمد(Verified Business Caller ID)، وتحديد سبب المكالمة (Call Reason)، واتصل بي لاحقًا (Call Me Back)، و«معرفة المتصل بالفيديو (Video Caller ID)، وملاحظات المستخدمين (User Feedbackحيث يستفيد من هذه الحلول عملاء «نايل» في قطاعات البنوك وتجارة التجزئة والسيارات وغيرها من القطاعات الأخرى، بما يمكّنهم من التعرّف بصورة فورية على المكالمات الصادرة من شركات وجهات أعمال موثوقة، إلى جانب الحصول على سياق واضح حول سبب الاتصال. تساهم منصة تروكولر أيضًا في تعزيز التواصل في اتجاهين، وتقليل المكالمات الفائتة، وتعزيز الحماية من عمليات الاحتيال والخداع المرتبطة بالمكالمات.​

وتعليقًا على هذا التعاون، قال بريام بوس، الرئيس العالمي لدخول الأسواق (GTM) ومنتجات المطورين في تروكولر: «إنّ إطلاق شراكتنا في مجال تجربة العملاء في مصر بالتعاون مع شركة نايل يشكل نقلة نوعية ومحطة محورية في إطار خطة توسعنا العالمية. ففي الأسواق التي تمثل الثقة عنصرًا بالغ الأهمية لها، ومن بينها السوق المصري، وبفضل تعاوننا مع شركة نايل، ستتمكن مؤسسات الأعمال والشركات والبنوك المصرية من امتلاك أدوات تواصل أكثر شفافية وثقة واعتمادية. هذه الشراكة ستساهم أيضًا في تعزيز سمعة العلامات التجارية، وزيادة تفاعل العملاء معها، وحماية المستهلكين. إننا ننظر لشركة نايل باعتبارها شريكنا المثالي لتسريع وتيرة هذا التحول، نتيجة خبرتها العميقة في حلول الاتصالات والمؤسسات".

ومن جانبه، قال كريم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «نايل»: «تعزز شراكتنا مع تروكولر التزامنا بتقوية ثقة العملاء ودعم الاتصالات الآمنة في جميع أنحاء مصر. فمن خلال حلول تجربة العملاء من تروكولر واتاحتها لعملائنا من الشركات والمؤسسات، ستتمكن الشركات من التواصل مع عملائها بصورة أكثر شفافية، وتقليل مخاطر الاحتيال، وتوفير اتصالات أكثر قيمة وفائدة".

نبذة عن شركة نايل

تُعد نايل (NILE.COM) من الشركات الرائدة في تقديم حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. تأسست الشركة عام 1999وتقدم حلولًا تكنولوجية متكاملة وخدمات احترافية للشركات وقطاع الاتصالات، بما يدعم نشر الأنظمة الحيوية وإدارتها وتشغيلها بكفاءة. وبالاعتماد على خبرتها العميقة بالسوق المحلي وتركيزها على منهج يضع العميل في مقدمة أولوياتها، تتيح «نايل» للشركات تعظيم العائد من استثماراتها التكنولوجية. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على www.nilecom.com.eg

نبذة عن تروكولر

يعد تروكولر جزءًا أساسيًا من التواصل اليومي لأكثر من 450 مليون مستخدم نشط حول العالم، مع أكثر من مليار تحميل للتطبيق منذ الإطلاق وتحديد وحظر قرابة 68 مليار مكالمة غير مرغوب فيها في عام 2025 فقط. يقع المقر الرئيسي في مدينة ستوكهولم. تروكولر مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم منذ أكتوبر 2021. يرجى زيارتنا على www.truecaller.com للاطلاع على مزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

إنجي عماد

رئيس العلاقات الإعلامية

تراكس للعلاقات العامة- مصر

بريد إلكتروني: engy.emad@traccs.net

-انتهى-

#بياناتشركات