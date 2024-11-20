وقعت شركة مسكان مع شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، اتفاقية تعاون استراتيجية في معرض سيتي سكيب العقاري 2024 لزيادة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، عبر تقديم حلول سكنية مبتكرة ترتقي إلى توقعات لسكان المملكة، كما تعكس هذه الخطوة التزام شركة وادي دجلة بخطوة التوسع والانتشار في خطتها الاستراتيجية العالمية لزيادة الاستثمار وتعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى نقل تجربة وادي دجلة الرائدة في بناء المجتمعات السكنية سيتم نقل تجربة وادي دجلة الرائدة في بناء التجمعات السكنية "الكومبوند" الملحق بالنوادي الرياضية والاجتماعية، حيث يتمثل ذلك في مشروع "CLUB TOWN". ويتيح هذا النموذج الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في النادي الرياضي التابع لوادي دجلة القابضة، دون أي تأثير على مساحة المشروع، مما يعزز فعاليته ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة لجميع سُكَّان المجتمع.

تعكس هذه الخطوة التزام شركة وادي دجلة بتقديم حلول سكنية مبتكرة ترتقي إلى توقعات المجتمع وتساهم في تعزيز جودة الحياة. ولخلق بيئة آمنة ومريحة للأسر، توفر الشركة لعملائها وحدات سكنية ذات مدخل خاص للكمبوند يتصل بالنادي الاجتماعي، مما يُعزز من تجربة السكن الترفيهي والاجتماعي، ويزيد من الشعور بالأمان لدى أولياء الأمور تجاه أطفالهم، مع توفير دعم شامل لكافة أفراد الأسرة.

كما أشار أ\ طلال هشام المطلق الرئيس التنفيذي لشركة مسكان الذراع التطويري العقاري لمجموعة الفنار، قائلاً: "نفخر في مسكان بشراكتنا مع شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، التي تُعتبر واحدة من أبرز الشركات في مجال تطوير المرافق للمجمعات السكنية؛ لما تتمتع به من خبرة رائدة وإبداع يلبي احتياجات العملاء. حيث تتوافق هذه الشراكة مع الخطط الاستثمارية الطموحة للمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد، مما يعكس أهمية هذا التعاون في تحقيق رؤية المملكة 2030. إضافة إلى ذلك، يمثل مشروع "CLUB TOWN" خطوة استراتيجية تساهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الرفاهية والأمان، وتعزز جودة الحياة للسكان. نحن متحمسون للشراكة مع وادي دجلة لتحقيق أهدافنا المشتركة وتقديم تجربة سكنية فريدة للمجتمع السعودي".

وأعرب د. ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، عن سعادته بهذا التعاون موضحا انها ثمره مجهود كبير من الدراسة و البحث في الأسواق الإقليمية لوضع خطوات قوية وواضحة في إطار سعي شركة وادي دجلة للتنمية العقارية لفتح الأسواق الخارجية وعلى رأسها الخليجية منها، وخاصة السوق السعودية التي تشهد طفرة عقارية وعمرانية كبيرة جدًا، في إطار رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن مشروع "CLUB TOWN" والذي تنفذه شركة وادي دجلة في قلب منطقة المعادي سيتم تطبيقه في مناطق عديدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع استعداد شركة وادي دجلة لتعميم نفس النموذج الناجح لهذا المشروع في كافة المحافظات المصرية التي يتواجد بها مقار لنادي وادي دجلة الرياضي.

ونوه د. ريمون عهدي على أن الخطوة الحالية تشمل دراسة المواقع الجغرافية المثلى وتصميمات المشروع، بالإضافة إلى تقييم التكاليف الاستثمارية وخطط العمل المتكاملة. سيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسات قريبًا، حيث نسعى لضمان تقديم مشروع يحقق أعلى معايير الجودة ويلبي احتياجات العملاء بشكل فعال. لما سيثمره هذا التعاون ونتطلع إلى تقديم تجربة سكنية فريدة لسكان المملكة.

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