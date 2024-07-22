القاهرة: أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – ، واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع عقد تنمية وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بنظام اقتسام الإيرادات مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية بالمرحلة الرابعة بمحور الأمل بمدينة مستقبل سيتي على مساحة ما يقرب من مليون متر مربع. يعكس المشروع استراتيجية مدينة مصر في توسيع وتنمية محفظة أراضيها وإنشاء مجتمعات سكنية عصرية تلبي احتياجات السوق العقاري المتنامية، مما يتسق مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر.

يمتد المشروع على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع تقريبا) وتم تصميم المخطط الرئيسي للمشروع بأسلوب عصري متناسق مستوحى من الطبيعة والذي يقدم مزيج من الوحدات السكنية المتنوعة، بما في ذلك الشقق والفيلات بأنواعها المختلفة لتلبية جميع تطلعات العملاء، بالإضافة إلى مساحات تجارية مع إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق، التي يحيط بها مساحات خضراء واسعة، مما يخلق بيئة سكنية مريحة ومستدامة.

وتعليقا على هذه الشراكة، صرح المهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "استنادا إلى ريادتنا الممتدة لأكثر من 65 عام في القطاع العقاري، نبحث دائما عن شركاء استراتيجيين يتمتعون بالثقة والمصداقية، ويملكون الرؤية والطموح في خلق وبناء مجتمعات مستدامة تدعو للنمو والابتكار. سعداء بالتعاون مع شركة ميدار لتطوير مجتمع عمراني متعدد الاستخدامات يحقق القيمة المضافة لساكنيه بفضل موقعه المتميز وتصميماته المبتكرة، والذي سيجعله وجهة مثالية لمن يبحث عن نمط حياة عصري ومريح." وأضاف: "نحن ملتزمون بتنمية محفظة أراضينا والتوسع في مشروعات متكاملة تلبي احتياجات عملائنا وتعزز من تجربتهم المعيشية وفق أعلى معايير الجودة والتميز".

ومن جانبه، أعرب المهندس/ أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، عن سعادته بالشراكة الجديدة بين "ميدار" و"مدينة مصر"، والتي تم توقيعها لتنمية وتطوير أكثر قطع الأراضي تميزاً بمدينة "مستقبل سيتي"، مؤكدًا على التزام "ميدار" باختيار أفضل الشركاء من المطورين العقاريين لتقديم أفضل التجارب العمرانية المتكاملة، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لتنفيذ مشروعاتهم بمختلف مدن "ميدار"، ومشيرًا إلى أن شركة "مدينة مصر" تمتلك سمعة تاريخية وخبرات ممتدة في مجال التطوير العقاري، بما أهلها لتقديم أفضل العروض الفنية لتطوير المشروع الجديد بمدينة "مستقبل سيتي"، والتي أكد أنها أصبحت بمثابة الوجهة المتميزة للاستثمار أمام كبرى الشركات في ظل ما تتمتع به من موقع متميز ومرافق وبنية تحتية متطورة، كواحدة من مدن الجيل الرابع التي تشهد تطبيق مفاهيم مبتكرة لتطوير المدن العملاقة المتكاملة.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تمتلك مدينة مصر مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

عن شركة ميدار:

تأسست شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية عام 2006، وهي إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر، وهي من أوائل الشركات التي طبقت مفهوم المطور العام "مطور المدن" للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة في مصر، ويضم هيكل ملكية ميدار نخبة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مصر وهي (بنك مصر – بنك الاستثمار القومي –– البنك الأهلي المصري – شركة المقاولون العرب).

وتعتبر "ميدار" الشريك المفضل للكيانات الاستثمارية الكبرى سواء المصرية أو الأجنبية، وتمتلك "ميدار" محفظة أراضي تقدر بنحو 11 ألف فدان (ما يعادل 46 مليون متربع تقريباً) بمنطقة شرق القاهرة، وتعتبر "مستقبل سيتي" هي أول المدن التي أطلقتها "ميدار" وتمتد على مساحة 5200 فدان، ونجحت "ميدار" في جذب 28 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمختلف التخصصات لتنمية وتطوير 42 مشروعًا في "مستقبل سيتي"، كما أطلقت ميدار مؤخرا مدينة "مدى – MADA " والتي تقدر مساحتها 5800 فدان بواجهة تمتد بطول 3 كيلومترات على طريق القاهرة السويس، وتضم (مدينة ترفيهية - - Theme Park - مدينة للتسوق - مدينة تعليمية - مدينة طبية )، لتستوعب مدن "ميدار" مليون نسمة تقريباً بواقع 500 ألف نسمة بكل مدينة، وبجانب المدن التي أسستها "ميدار" أسست أيضا مجموعة من الشركات الخدمية لخدمة قاطني المدن المملوكة لشركة "ميدار" والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة "CTRL" المسؤولة عن إدارة المرافق Facility Management، وشركة النقل والمواصلات "WAYZ" ، وشركة "CIRCUIT" لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوى تقني، بشكل يؤكد انفراد "ميدار" بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.midar.org

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