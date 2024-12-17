الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة ليونديل بيزيل (LYB)، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الكيماويات وأحد أكبر منتجي البوليمرات في العالم، عن افتتاح مكتبًا إقليميًا جديدًا خلال شهر أكتوبر 2024 في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في قلب العاصمة الرياض. يمثل هذا الافتتاح أول قاعدة إقليمية للشركة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن استراتيجيتها لتوسيع عملياتها، وتعزيز الاقتصاد الدائري منخفض الكربون، والتحول نحو الطاقة النظيفة.

تُعد شركة ليونديل بيزيل من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق منتجات مبتكرة عالية الجودة لتطبيقات متنوعة تشمل النقل المستدام، وسلامة الغذاء، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية. تهدف الشركة إلى تقديم حلول تركز على الاستدامة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات النوعية.

تُشرف شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على إدارة وتطوير كافد الذي يُعد المحرك الرئيسي لطموحات الرياض الاقتصادية. يمتد كافد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 95 مبنى على مستوى 5 فئات أصول متنوعة، تشمل المساحات المكتبية المتطورة، والمساكن الفاخرة، والمحلات التجارية، وتجارب الضيافة، والفعاليات الترفيهية المميزة، والتي ترتبط جميعها بشبكة من ممرات العبور المخصصة للمشي، في بيئة حضرية تسهّل الوصول لجميع الخدمات الأساسية سيرًا على الأقدام في غضون 10 دقائق.

قال سلطان العبيداء، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي: "يلعب كافد دورًا رياديًا في دعم المشهد التجاري والاقتصادي المتطور في المملكة، مما يجعله وجهة مفضلة لقادة الأعمال والصناعات على مستوى العالم. ويسعدنا انضمام شركة ليونديل بيزيل إلى منظومة الأعمال، مما يعزز من مكانة المركز كمحفز للنمو والابتكار." وأضاف: "كافد منصة متكاملة تدفع عجلة التقدم وتساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030. بفضل مساحاته الذكية المتطورة، وبيئته المستدامة، وفرصه اللامحدودة للتعاون، يمكّن كافد الشركات الرائدة مثل ليونديل بيزيل من التوسع، الابتكار، والازدهار في حقبة مليئة بالفرص الواعدة."

من جانبها أعربت دينا الخيال، المدير العام لشركة ليونديل بيزيل العربية المحدودة، عن حماسها لافتتاح المكتب الجديد في الرياض، مؤكدةً: "يسعدنا أن نكون جزءًا من المشهد الاقتصادي المزدهر في المملكة حيث أن افتتاح المكتب الجديد في كافد سيعزز من نمو ليونديل بيزيل العربية المحدودة محليًا، ويوطد علاقاتنا مع شركائنا وأصحاب المصلحة."

يقع المكتب الجديد للشركة في برج "المقرنص" في المنطقة المالية، وهو معلم مساحته 70،000 متر مربع صممته شركة سكيدموري، أوينغس وميريل (SOM)، أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم. ويتميز البرج المستوحى تصميمه من زخارف "المقرنصات" المعقدة للعمارة الإسلامية، بواجهة تعزز التظليل والحماية من أشعة الشمس، مما يخلق مساحات عمل مريحة وموفرة للطاقة. ويتضمن تصميمه ميزات متقدمة للتحكم في أشعة الشمس وإضاءة النهار لتقليل الوهج واكتساب الحرارة مع تعزيز الاستدامة.

يتميز البرج بتصميم عصري يجمع بين الإنتاجية والرفاهية، ويهدف إلى تحقيق بيئة عمل تعزز التعاون والابتكار. كما يدمج بين التصميم الحضري الحديث والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، ملتزمة بمعايير الاستدامة، مما يجعله نموذجًا فريدًا لمساحات العمل المستقبلية.

يُشار إلى أن كافد يحتضن مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات العالمية مثل "ديلويت" و"جيه إل إل"، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية مثل "جولدمان ساكس" و"أتش أس بي سي". كما يُعد كافد منصة أعمال مبتكرة تحتضن أكثر من 75 شركة عالمية وإقليمية، إلى جانب وكالات حكومية وشركات خاصة في قطاعات متعددة تشمل التمويل، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.

حول مركز الملك عبدالله المالي "كافد"

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في مدينة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة تتميز بطابع فريد، في بيئة متكاملة ومستدامة رقميًا، مصممةً خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواءً على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. تعود ملكية "كافد" وإدارته إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي التي تأسست في عام 2018 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

"كافد" هو أول مدينة عمودية في المملكة تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتضم 95 بُرجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة، والتي أعادت تشكيل أفق مدينة الرياض، وحولت المشهد الاقتصادي في المملكة، لتعيد تعريف مفهوم الحياة الحضرية، برؤية تتمثل في بناء مدينة مستقبلية نابضة بالحياة. ويعد كافد أكبر منطقة أعمال وأسلوب حياة حاصلة على شهادة LEED البلاتينية في العالم، التي تعتبر أعلى اعتماد من مجلس المباني الخضراء الأمريكية (USGBC)، مما يجسد القيم الأساسية لرؤية 2030 للتنويع الاقتصادي، وجودة الحياة، والتنمية المستدامة.

عن ليونديل بيزيل

ليونديل بيزيل (LYB) هي شركة رائدة في صناعة الكيماويات العالمية، تعمل على ابتكار حلول للحياة المستدامة اليومية. ومن خلال التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات المركزة، تعمل على تمكين اقتصاد دائري ومنخفض الكربون. كما تهدف إلى إطلاق العنان لقيمة جديدة لعملائها ومستثمريها ومجتمعاتها.

وباعتبارها أحد أكبر منتجي البوليمرات في العالم ورائدًا في تقنيات البولي أوليفينات، تعمل الشركة على تطوير وتصنيع وتسويق منتجات عالية الجودة ومبتكرة لتطبيقات تشمل النقل المستدام، وسلامة الغذاء، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الجيدة.

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