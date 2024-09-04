دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة ليوس الدولية والمتميزة للتطوير العقاري، والتي بدأت نشاطها في المملكة المتحدة، أن تعلن رسمياً عن أحدث مشاريعها: نايتسبريدج، والذي بلغت القيمة الإجمالية لتطويره 1.75 مليار درهم إماراتي، ويقع في قلب مدينة ميدان بالمنطقة 11. السكن الفاخر في نايتسبريدج لا مثيل له، حيث يهدف المشروع إلى أن يكون أول مجتمع صحي يتكيف مع المناخ في دبي، ويمزج بسلاسة بين الأناقة المعمارية البريطانية، والتكنولوجيا البيئية المبتكرة.

تتضمن المرحلة الأولى من نايتسبريدج مجموعة حصرية عبارة عن 66 وحدة سكنية، بما في ذلك منازل تاون هاوس متعددة الطوابق تحتوي على 4 غرف نوم، وفيلات تحتوي على 5 و6 غرف نوم، ويتمتع تصميمها جميعاً بأرقى معايير الفخامة والاستدامة:

منازل تاون هاوس خلابة تحتوي على 4 غرف نوم: تتراوح مساحتها من 1,853 إلى 4,191 قدم مربع، ومساحة مباني تتراوح من 3,937 إلى 3,971 قدم مربع، وتُعد هذه المنازل مثالية للعائلات.

غرف نوم: تتراوح مساحتها من إلى قدم مربع، ومساحة مباني تتراوح من إلى قدم مربع، وتُعد هذه المنازل مثالية للعائلات. فيلات غروسفينور التي تحتوي على 5 غرف نوم: تتراوح مساحتها من 4,478 إلى 7,722 قدم مربع، ومساحة مباني تصل إلى 5,657 قدم مربع، وتوفر مساحة واسعة للعيش الفاخر، وتتميز بتصميمات داخلية فاخرة وتشطيبات عالية الجودة.

غرف نوم: تتراوح مساحتها من إلى قدم مربع، ومساحة مباني تصل إلى قدم مربع، وتوفر مساحة واسعة للعيش الفاخر، وتتميز بتصميمات داخلية فاخرة وتشطيبات عالية الجودة. فيلات بالمورال تحتوي على 6 غرف نوم: تتراوح مساحتها من 7,131 إلى 8,717 قدم مربع، ومساحة مباني تبلغ 7,260 قدم مربع للمعيشة، وتتمتع هذه الفيلات بالفخامة، مع تصميمات أنيقة، وحدائق خاصة، ووسائل راحة من الدرجة الأولى.

جميع منازل التاون هاوس والفيلات في نايتسبريدج مصممة بشكل فخم وأنيق يحرص على راحة ساكنيها. وتحتوي على حمامات سباحة خاصة، وحدائق تتمتع بالحصاد الطازج، ومصاعد شخصية، وأنظمة منازل ذكية، وشرفات خارجية مُظلَّلة ويمكن التحكم في درجة حرارتها. وللحصول على تجربة أكثر رقياً، توفر الفيلات جاكوزي خاص، وغرف للخدم والسائقين، ومطابخ شيف ومطابخ مفتوحة، وسينما خاصة.

تغطي المرحلة الأولى مساحة إجمالية تبلغ 335,877 قدم مربع مع 70% من المساحات الخضراء، وسيقدم هذا المشروع غير المسبوق تجربة سكنية فريدة تهتم بالصحة والأناقة والانسجام مع البيئة. تم إعداد الخطة الأساسية بالتعاون مع نخيل وميدان، وهي مصممة بدقة لضمان التوازن المثالي بين الحياة الحضرية والمناظر الطبيعية.

وقال مارك جاسكين، الرئيس التنفيذي في شركة ليوس للتطوير العقاري: "رؤيتنا لنايتسبريدج هي إنشاء ملاذ ينعم فيه السكان بحياة في منتهى الرفاهية، وفي نفس الوقت يعيشون في انسجام مع الطبيعة. نحن متحمسون لتحقيق هذه الفكرة المبتكرة في دبي، المدينة التي تستمر في ريادة التطوير العقاري العالمي."

تصميم نايتسبريدج مستوحى من العمارة البريطانية الكلاسيكية، ويمزجها بإضافات مميزة مثل النوافذ الثلاثية البارزة، والخطوط المنحنية للتحكم الأمثل في المناخ، ومزيج متناغم من الحجر الأصفر والواجهة المعدنية. تضمن هذه العناية بالتفاصيل أن كل منزل ليس مجرد سكن للإقامة، بل تحفة فنية من التصميم تراعي معايير الاستدامة.

نايتسبريدج هو أول مجتمع صحي متكيف مع المناخ في دبي، حيث تم تصميم كل جانب من جوانب المشروع ليتكيف مع المناخ الفريد للمنطقة. تشتمل مزايا المشروع المستدامة والقابلة للتكيف مع المناخ على المساحات الخضراء الشاسعة، والألواح الشمسية، وشلال مياه مخصص لتوفير الأكسجين، وشرفات مباني خارجية مُظلّلة ذاتياً، ونظام المنزل الذكي، وأماكن شحن السيارات الكهربائية، وتسخين المياه بالطاقة الشمسية، وإضاءة "ليد" LED الموفرة للطاقة، وزجاج مزدوج مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، وجدران معزولة للمباني، ونظام الري الذكي، وإعادة تدوير المياه الرمادية باستخدام مرشحات الأشعة فوق البنفسجية، وترشيح النباتات القصبية القابلة للتحلل من أجل مياه البحيرة. سينعم السكان بسبل راحة عالمية المستوى، ومصممة بحيث يتمتعون بأقصى قدر من الرفاهية، بما في ذلك بحيرة للسباحة، ومسار للجري، ومنطقة يابانية لليوغا، ومنطقة مشاهدة النجوم، وسينما خارجية، وغير ذلك الكثير.

يقع نايتسبريدج من ليوس بشكل استراتيجي على بعد 3 دقائق سيراً على الأقدام من بحيرة السباحة، مما يتيح للسكان الوصول مباشرةً إلى الطرق السريعة الرئيسية في دبي E66 وE311. يضمن هذا الموقع المتميز أن ينعم السكان بكل رفاهيات دبي، رغم بعدهم عن صخب المدينة.

يركز نايتسبريدج بشكل أساسي على الفخامة والاستدامة، ولذا من المتوقع أن يصبح منطقة بارزة متطورة في دبي، حيث يقدم تجربة معيشية لا مثيل لها لأولئك الذين يبحثون عن أفضل متع الحياة.

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