الرياض، المملكة العربية السعودية - وقعت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع ومعهد إدارة المشاريع اتفاقية استراتيجية على هامش اليوم العالمي لإدارة المشاريع الذي نظمته شركة كهرباء السعودية لتطوير مشاريع.

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تطوير قدرات محترفي المشاريع في شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع من خلال شهادات معهد إدارة المشاريع مثل إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) وإدارة المخاطر الاحترافية (PMI-RMP) والبناء الاحترافي (PMI-CP) وغيرها، إلى جانب الشهادات المصغرة والدورات التدريبية الأخرى حسب الاحتياج.

وتهدف هذه الدورات وورش العمل التثقيفية المتخصصة إلى المساعدة في تطوير المهارات والمعرفة وتعزيز مهارات القيادة لدى شركة كهرباء السعودية لتطوير مشاريع، والتي تتوافق جميعها مع مهمة الشركة لتقديم أفضل تجربة للعملاء وإضافة قيمة إلى أصحاب المصلحة مع الاستثمار في موظفيها وحماية البيئة ودعم التحول الرقمي في مجال الطاقة وغيرها.

تم توقيع الاتفاقية بحضور سلطان بن صالح السديس، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع، وهاني الشاذلي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعهد إدارة المشاريع.

وقال الشاذلي، "إن التزام شركة كهرباء السعودية لتطوير مشاريع بتعزيز خبرة ونمو مجتمعها المهني يتماشى بشكل كامل مع مهمة معهد إدارة المشاريع لتمكين المجتمعات، ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030. نحن ملتزمون معا برفع المعايير في إدارة المشاريع، وتعزيز التميز من خلال الرؤى المشتركة وأفضل الممارسات العالمية، وتزويد محترفي المشاريع بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح."

تستفيد هذه الشراكة من الخبرة المثبتة لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع والتزامها بمعايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة، لدعم رؤية المملكة العربية السعودية نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ,ووطن طموح.

يعد معهد إدارة المشاريع (PMI) المؤسسة الرائدة عالمياً في إدارة المشاريع، والتي تكرس جهودها لقيادة الطريق إلى نجاح المشاريع. منذ العام 1969، يسلط معهد إدارة المشاريع الضوء على قوة إدارة المشاريع والأشخاص الذين يقفون وراءها. ومن خلال مجتمع عالمي وشهادات متخصصة رفيعة المستوى تمثل المعيار الذهبي في المجال وفرص تعليم على مدار الحياة المهنية، يعمل معهد إدارة المشاريع على تمكين متخصصي المشاريع الحاليين والطموحين، وكذلك المنظمات والمؤسسات، من المعرفة والموارد اللازمة للقيادة بفعالية وخلق تأثير إيجابي في المجتمعات التي يعملون فيها. انضم إلى معهد إدارة المشاريع للارتقاء بعالمنا - مشروع واحد في كل مرة.

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