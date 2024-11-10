القاهرة: أعلنت شركة "كناوف مصر"، الرائدة في مجال أنظمة وحلول البناء الحديثة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "حسن علام للإنشاءات"، إحدى أكبر وأهم شركات الإنشاءات في مصر والشرق الأوسط.

تأتي هذه الشراكة لتمكين كلتا الشركتين من تحقيق نقلات نوعية في قطاع البناء، حيث ستقوم شركة "كناوف مصر" بتزويد شركة "حسن علام" بجميع مستلزمات البناء الحديث من الألواح الجبسية (جبسم بورد)، والقطاعات المعدنية، والإكسسوارات الخاصة بها، بالإضافة إلى المعجون والألواح الأسمنتية وأنظمة أخرى للبناء، مع تقديم الدعم الفني اللازم لأكثر من 100 مشروع خلال الفترة القادمة.

تتماشي هذه الشراكة مع رؤية شركة "كناوف مصر" التي تهدف لتقديم منتجات بمعايير جودة عالمية للسوق المصري، مع التركيز على الابتكار والاستدامة في قطاع البناء الحديث. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030، والتوجه المتزايد نحو البناء الأخضر، وتعزيز الاستثمارات المستدامة، بما يشمل مشاريع سكنية وتجارية ومستشفيات وغيرها من المشروعات التي لا حصر لها.

وفي تعليق على هذه الشراكة الاستراتيجية، عبر مينا وجيه، مدير القطاع التجاري لشركة كناوف مصر عن سعادته بالتعاون مع شركة حسن علام، الرائدة في قطاع المقاولات في مصر، حيث تعكس هذه الشراكة الثقة المتبادلة والقدرة على تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى القومي. وقال "على مدار أكثر من 25 عاما، حرصت شركة كناوف على تقديم حلول بناء مبتكرة، من خلال تصنيع مجموعة واسعة من الألواح الجبسية (جبسوم بورد)، والقطاعات المعدنية، والإكسسوارات الخاصة بها، بالإضافة للمعجون الجبسي والألواح الأسمنتية. كما تقدم الشركة تصميم أنظمة متخصصة لمكافحة الحرائق، ومقاومة الرطوبة، وعزل الصوت والحرارة ذات الجودة العالمية. بفضل خبراتنا الألمانية وأيدٍ عاملة مصرية ماهرة، تمكنا من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية، حيث نصدر منتجاتنا إلى أكثر من 13 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا. نلتزم بصنيع وتوفير منتجات عالية الجودة تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة."

وأضاف مينا وجيه: "نحن في كناوف ملتزمون بدعم التنمية الاقتصادية في مصر، ونعمل على مضاعفة جهودنا لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا. من خلال استثماراتنا المتزايدة في مصر، نسعى إلى مضاعفة قدراتنا الإنتاجية بحلول العام القادم باستثمارات بقيمة مباشرة 80 مليون يورو، لتقديم حلول بناء مبتكرة تساهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات السوق المتزايدة. حيث نفخر بالاعتماد على الكوادر المصرية الشابة والموهوبة، التي تسهم في تحقيق رؤيتنا. هذه الاستثمارات تأتي في إطار التزامنا بالاستدامة الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، وهدفنا المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030

وقد شاركت شركة "كناوف مصر" في العديد من المشاريع القومية الكبرى مثل أبراج العلمين، البرج الأيقوني، والبرلمان المصري الجديد، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل مصر. كما تعمل "كناوف" حاليًا على إنشاء مصنع ثالث باستخدام أحدث التقنيات لتلبية الطلب المحلي والإقليمي. وقد أنشأت "كناوف مصر" مركزين للتدريب باستثمارات تبلغ 600 ألف يورو، وتستقبل هذه المراكز حوالي 4000 متدرب سنويًا لتقديم دورات مجانية تستهدف المتخصصين في قطاع البناء، مما يتيح لهم المعرفة بأحدث أنظمة البناء والتقنيات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون GIZ.

الجدير بالذكر ان شركة كناوف استطاعت تحقيق نجاحات وإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، لما تتميز به منتجاتها وانظمتها بالجودة والكفاءة العالية باستخدام التكنولوجيا الألمانية المتطورة، وتشمل هذه المنتجات الألواح الجبسية، والقطاعات المعدنية والإكسسوارات الخاصة بها، بالإضافة لمجموعة متنوعة من منتجات المعجون التي تستخدم في التطبيقات المختلفة للأسقف المعلقة والقواطع الجبسية والاسمنتية وتأسيس الدهانات، فضلاً عن تقديم تصميم أنظمة متخصصة لمقاومة الحريق، ومقاومة الرطوبة، وعزل الصوت والحرارة.

نبذه عن شركة كناوف مصر:

تأسست شركة كناوف، وهي شركة متعددة الجنسيات، في عام 1932 من قبل ألفونس وكارل كناوف. وتمتلك الشركة أكثر من 250 موقع إنتاج موزعين على أكثر من 90 بلد في جميع أنحاء العالم. تعد كناوف اليوم إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع مواد وأنظمة البناء الحديث على مستوى العالم، حيث تمكنت كناوف من الحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا البناء من خلال المزج بين الابتكار والخبرة التي تزيد 85 عام. ولقد أثبتت أنظمة كناوف الداخلية والخارجية نجاحاً كبيراً عند تركيبها في مختلف أنحاء العالم، ولم تنل الشركة تلك المكانة القيادية إلا من خلال تمتعها بمزيج من الخبرة المتخصصة، وجودة وكفاءة منتجاتها، بالإضافة إلى فهم لاحتياجات العملاء وسجل حافل بالإنجازات الرائدة.

نبذة عن مجموعة حسن علام القابضة

شركة حسن علام القابضة هي مجموعة شركات مصرية رائدة تعمل في مجالات الهندسة، البناء، الاستثمار، والتطوير. تعمل المجموعة في قطاعات متنوعة بما في ذلك البنية التحتية، الطاقة، المياه، الصناعة، اللوجستيات، البتروكيماويات، والمشاريع المعقدة واسعة النطاق في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدأ مؤسسو شركة حسن علام القابضة أعمالهم في عام 1936، لتصبح واحدة من أعرق وأقدم شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بسمعة ممتازة وقدرات تقنية فائقة ومحفظة متنوعة. مع إرثها المتمثل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والاستثمار فيها، قامت المجموعة بتسليم أكثر من 70 مشروعًا في السنوات الخمس الماضية فقط، ولديها تعاقدات حالية تتجاوز 6 مليارات دولار أمريكي. تم تصنيف المجموعة كواحدة من أفضل 250 شركة مقاولات عالمية وفقاً لمؤسسة Engineering News-Record (ENR).

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