IQOS ILUMA الجديد في الإمارات العربية المتحدة لتسريع مسيرة الشركة نحو تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان

الإمارات العربية المتحدة أول سوق في منطقة الشرق الأوسط يُطرح فيه الجيل الجديد من جهاز تسخين التبغ IQOS ILUMA

يُشكل IQOS ILUMA، الجهاز الأكثر ابتكاراً حتى تاريخه، الذي يوفر للمدخنين البالغين خياراً آخر أفضل من الاستمرار بالتدخين ويجسد خطوة مهمة في إطار جهود الشركة لتسريع التحول نحو تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الاوسط) المحدودة PMMS، اليوم عن إطلاقIQOS ILUMA ، في الإمارات العربية المتحدة، أحدث إضافة وأكثرها ابتكاراً في إطار مجموعتها المتنامية من المنتجات الخالية من الدخان للبالغين الذين سيستمرّون بالتدخين أو استخدام منتجات النيكوتين. وتشمل حالياً، هذه المجموعة من البدائل الأفضل للسجائر التقليدية، أجيال متعددة من جهاز تسخين التبغ IQOS. ويكتسب IQOS ILUMA الجديد، مكانة استثنائية باعتباره أول نظام لتسخين التبغ بتكنولوجيا التسخين بالحث: تكنولوجيا التسخين عبر تدفق الحرارة كهرومغناطيسياً، التي لا تعتمد على شفرات التسخين ولا تتطلب تنظيف.

وقال تاركان دميرباس، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط، لدى شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة:

اتجهت الإمارات العربية المتحدة، في العام 2019 إلى تنظيم منتجات التبغ المُسخن، حيث كانت أول دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بهذه الخطوة. ويشكل إطلاق جهاز IQOS ILUMA الجديد في الإمارات العربية المتحدة، أحدث مثال ودلالة على التزامنا بتزويد المدخنين البالغين ببدائل مدعومة بأدلة علمية والتي، على الرغم من أنها ليست خالية من المخاطر، تُعتبر بدائل أفضل للأشخاص الذين سيستمرون في التدخين".

من جهته صرح ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة "فيليب موريس انترناشيونال قائلاً: "لقد أطلقنا عدة أجيال ونماذج من IQOS، جهاز تسخين التبغ ، وعملنا على توسيع نطاق مجموعتنا لتمكيننا من تقديم حلول محسنة باستمرار ومدعومة بالعلم، تستفيد من التطورات التكنولوجية، وتساهم في معالجة نقاط الضعف التي يُعبر عنها المستهلكون".

وأضاف "يعكس هذا الالتزام بالابتكار المتواصل، خطوة بارزة في إطار طموحاتنا لتحقيق مستقبل خالٍ من الدخان. ويتيح إطلاق IQOS ILUMA، الجهاز الأكثر ابتكاراً ضمن مجموعة منتجاتنا حتى الآن، خياراً أفضل آخر أمام المدخنين البالغين، ويمثل خطوة مهمة إلى الأمام في إطار جهودنا لتسريع مستقبل خالٍ من الدخان".

تتضمن سلسلة IQOS ILUMA ثلاث أجهزة وفق أسعار مختلفة، لتلبية احتياجات المدخنين البالغين واحتياجات المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة:IQOS ILUMA Prime ، ILUMA IQOS وIQOS ILUMA One. وتعتمد الأجهزة الثلاث، تقنية التسخين بالحث الجديدة، ولكنها تتمايز عن بعضها البعض من خلال تصاميم مختلفة، تتيح للمستخدمين البالغين اختيار الجهاز الذي يناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

تكنولوجيا التسخين بالحث التابعة ل IQOS ILUMA

تتميز هذه الأجهزة بتقنية التسخين المبتكرة، من خلال نظام حث SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™، الذي يعمل على تسخين التبغ من داخل أعواد التبغ الجديدة. وتُستخدم هذه الأعواد المصممة حديثاً حصرياً مع جهاز[1] IQOS ILUMA، الذي يتميز بوظيفة بدء التشغيل التلقائي التي تحدد وقت إدخال عود التبغ، وتعمل على تشغيل الجهاز تلقائياً. وتتيح هذه الأجهزة من دون شفرات تسخين، طريقة أكثر نظافة لتسخين التبغ من دون حرقه، لتوفير تجربة أكثر اتساقاً، ومن دون مخلفات التبغ، كما ليس هناك حاجة إلى تنظيف الجهاز، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستويات أقل من المواد الكيميائية الضارة بنسبة 95٪ مقارنةً بالسجائر. [2]

تعمل شركة "فيليب موريس انترناشونال"، على تعزيز أعمالها التجارية الخاصة بشكلٍ استباقي، حيث تم تخصيص جميع عمليات البحث والتطوير الخاصة بالشركة ومعظم استثماراتها التجارية للمنتجات الخالية من الدخان. وقامت الشركة منذ العام 2008، باستثمارات بقيمة 9 مليارات دولار أميركي[3]، في مجال التطوير والتوثيق العملي وإنتاج منتجات خالية من الدخان كبدائل للتدخين، وستواصل في جهودها هذه في إطار مسيرتها لتشجيع المدخنين البالغين، الذين قد يستمرون في التدخين، على التحول إلى بدائل أفضل.

ويعمل حالياً أكثر من 980 خبيراً في مجال البحث والتطوير، بما في ذلك 300 عالم من نخبة العلماء، في محفظة الشركة الخالية من الدخان.

وتتوفر ابتداءً من سبتمبر 2022، منتجات شركة "فيليب موريس انترناشونال" الخالية من الدخان في 70 سوقاً[4]. وأعلنت الشركة عن سعيها لتحقيق طموحاتها الهادفة إلى توفير المنتجات الخالية من الدخان في 100 سوق بحلول العام 2025. ويتواجد حالياً ما يقرب من 19.5[5] مليون مستخدم، لجهاز IQOS، باستثناء روسيا وأوكرانيا، منهم نحو 13.5 مليون مدخن بالغ تحولوا إلى IQOS وتوقفوا عن التدخين، مع تحقيق التوزان في مراحل التحول المختلفة[6]. وتطمح شركة "فيليب موريس إنترناشونال" بحلول عام 2025، أن يتجه ما لا يقل عن 40 مليون مدخن لسجائر "فيليب موريس انترناشونال"، الذين سيستمرون بالتدخين، إلى التحول إلى منتجات خالية من الدخان. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع الشركة أن يأتي أكثر من نصف صافي إيراداتها من المنتجات الخالية من الدخان بحلول العام 2025.

سيتوفر IQOS ILUMA PRIME، و IQOS ILUMA، و IQOS ILUMA ONE، للبيع في متجر IQOS في "دبي مول"، ابتداءً من 15 نوفمبر 2022، وفي نحو 50 موقعاً في كافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة نهاية نوفمبر.

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فيليب موريس إنترناشونال:

فيليب موريس إنترناشونال: لمستقبل خالٍ من الدخان، هي شركة تبغ عالمية رائدة تعمل على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون محفظة منتجات الشركة الحالية بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان، بما في ذلك منتجات التبغ التي تسخن دون ان تحترق، ومنتجات البخار ومنتجات النيكوتين الفموية، التي تُباع في الأسواق خارج الولايات المتحدة.

استثمرت فيليب موريس انترناشونال، منذ العام 2008 أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي، لتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان ومُثبتة علمياً للبالغين الذين يرغبون الاستمرار بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً. ويشمل ذلك بناء قدرات للتقييم العلمي على مستوى عالمي، لا سيما في مجالات علم سموم النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق. وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بتسويق منتجات شركة فيليب موريس لأجهزة IQOS من نموذج Platform 1 والمواد الاستهلاكية مثل منتجات التبغ المعدلة الخطورة (MRTPs)، ووجدت أن قرارات تعديل التعرض للمواد الضارة لهذه المنتجات تُعتبر مناسبة لتعزيز الصحة العامة. واعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2022، تُباع منتجات فيليب موريس الخالية من الدخان في 70 دولة باستثناء روسيا وأوكرانيا. وتُقدر الشركة ان نحو 13.5 مليون بالغ حول العالم، قد تحولوا بالفعل الى IQOS وتوقفوا عن التدخين. كما أعلنت فيليب موريس انترناشونال في فبراير2021 عن طموحها للتوسع في مجالات الصحة والرعاية وتقديم منتجات وحلول مبتكرة تهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين والمرضى. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.pmi.com and www.pmiscience.com

للتواصل الاعلامي:

مي الخليفة

فيليب مورريس للخدمات الإدارية (الشرق الاوسط) المحدودة"

may.alkhalifa@pmi.com

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تمارا يوسف

ميماك أوجلفي

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