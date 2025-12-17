الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، بالتزامن مع رعايتها الاستراتيجية لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2025، المنعقد تحت رعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والذي يُعد أكبر تجمع لصُنّاع قرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته السابعة، عن توقيع اتفاقية لزيادة حصتها في شركة سهل المدار التجارية المالكة لمنصة مدار للخدمات اللوجستية، وهي منصة رقمية متقدمة تربط بين الشاحنين والناقلين، وتقدم حلولًا موحّدة لإدارة العمليات اللوجستية.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس عبدالله عبدالرحمن العبيكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان ورئيس مجلس إدارة شركة سهل المدار التجارية، قائلًا: "تُعد منصة مدار منظومة رقمية متكاملة تشمل حلول تتبّع الشحنات في الوقت الفعلي، وأتمتة الإجراءات، والربط مع الخدمات الحكومية، وسوقًا رقمية تفاعلية بين الشاحنين والناقلين، إضافة إلى منصة للمدفوعات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الشفافية والموثوقية".

وأضاف العبيكان: "إن منصة مدار أُسست لإحداث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي السعودي، من خلال ربط الشاحنين والناقلين والجهات التنظيمية ضمن منظومة واحدة، ما يؤكد إمكانات المنصة ودور اللوجستيات الرقمية في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة. إنها خطوة مهمة للقطاع، وللشركة، وللاقتصاد الوطني".

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "عِلم"، الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العُمير، قائلًا: "إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز حلولنا الرقمية المتقدمة، وتنعكس إيجابًا على جودة خدمات شركة عِلم المقدمة للمستفيدين، نحو تحقيق رؤيتنا بأن نكون المُمكّن الرقمي الأبرز لقطاع الأعمال اللوجستية. ونؤمن أن مستقبل اللوجستيات يتجاوز نقل البضائع ليشمل تقديم قيمة مضافة قائمة على الكفاءة والشفافية والسرعة".

وأضاف العُمير: "مع تقنيات مدار المتقدمة وخبرات شركة عِلم الرقمية سيسهم في دمج قدرات منصة مدار التقنية مع البنية الرقمية المتقدمة لشركة عِلم في تطوير منظومة حلول لوجستية شاملة من طرف إلى طرف، تشمل تخطيط الشحنات، والامتثال، وإدارة الأساطيل، والمدفوعات، والتحليلات التشغيلية، مما يدعم تبنّي السوق السعودي للحلول اللوجستية الذكية المعتمدة على البيانات".

وأكد العُمير أن هذه الخطوة تعكس التزام شركة "عِلم" بدعم مستهدفات التحول الاقتصادي والرقمي في المملكة، والمساهمة في ترسيخ موقعها كمركز لوجستي عالمي.

والجدير بالذكر أن شركة "عِلم" أعلنت في عام 2021م استثمارها في شركة سهل المدار التجارية المالكة لمنصة مدار، التابعة لمجموعة العبيكان، بنسبة 30%، وذلك بهدف دعم بيئة الأعمال الريادية وتعزيز الابتكار والشراكات الرقمية المحلية في قطاع الخدمات اللوجستية. وتُعد هذه الخطوة استراتيجية ضمن توجهات شركة عِلم للتوسع في قطاع الأعمال (B2B) نظرًا لكون الخدمات اللوجستية أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تستهدف الشركة تعزيز حضورها فيها، وبما ينسجم مع مسار النمو غير العضوي والتحولات النوعية التي يشهدها القطاع اللوجستي في المملكة. كما تجدر الإشارة إلى أن إتمام العملية سيخضع لاستكمال الحصول على الموافقات النظامية ذات العلاقة.

