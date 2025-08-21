مسقط، عمان: أعلنت شركة صناعة الكابلات العُمانية، المزود العالمي في تصنيع الكابلات وتوفير الحلول المتكاملة، بدعم من شريكها الاستراتيجي "بريسميان"، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالنسخة الـ 15 من برنامجها الدولي "صناعة المستقبل"، الذي يهدف إلى بناء كفاءات صناعية ووطنية من خلال إعداد وتأهيل الخريجين العُمانيين عبر مسار تدريبي مكثف يركز على تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم بما يمكنهم من الإسهام في قيادة التحول في مجالي الطاقة والصناعة.

ويتيح البرنامج، الذي يمتد لخمس سنوات، للخريجين فرصة الانضمام إلى شبكة عالمية متميزة. ويُعد "صناعة المستقبل" برنامجًا تدريبيًا على رأس العمل، حيث يبدأ المشاركون بالتوظيف منذ اليوم الأول ضمن مسار مهني يجمع بين التدريب العملي والتجارب الدولية. ويتضمن ذلك تدريبًا متخصصًا في "أكاديمية بريسميان" إلى جانب أبرز كليات إدارة الأعمال العالمية، بما يمكّنهم من اكتساب خبرات متقدمة في مجالات البحث والتطوير، والعمليات، والهندسة الصناعية، والتخطيط وغيرها، إضافة إلى فرص وظيفية نوعية في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا. وينطلق المسار بورشة تعريفية بالتعاون مع SDA Bocconi School of Management في ميلانو – إيطاليا، يعقبها عام تدريبي مكثف، ثم تدريب عملي داخل سلطنة عُمان، لتُختتم الرحلة بمهمة دولية مدتها ثلاث سنوات ضمن عمليات "بريسميان" العالمية، تؤهل المشاركين لتولي مناصب تشغيلية وتقنية واستراتيجية.

أبرز مميزات المبادرة:

تدريب معرفي وعملي بمستوى عالمي عبر "أكاديمية بريسميان".

شراكات مع أرقى كليات إدارة الأعمال الدولية في إيطاليا.

فرص مهنية في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

مسارات تخصصية في البحث والتطوير، العمليات، هندسة العمليات، التخطيط وغيرها.

قال أركان أيدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العُمانية وفي تعليقه على البرنامج: "إننا لا نؤهل خريجين فحسب، بل نبني جيلاً يقود مستقبل الصناعة ويسهم في ترسيخ مكانة عُمان كوجهة رائدة في الابتكار والتحول الصناعي." وأضاف: "في شركة صناعة الكابلات العُمانية، نؤمن أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان. ومن خلال برامج معرفية وتدريبية عالمية المستوى مثل "صناعة المستقبل"، نلتزم بتطوير كفاءاتنا الوطنية وصقل مهارات شبابنا ليكونوا قادة قادرين على المنافسة في الساحة العالمية."

حتى الآن، التحق 18 خريجاً عُمانياً بـ "صناعة المستقبل"، واكتسبوا خبرات قيّمة في دول مثل إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، المجر، جمهورية التشيك، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، قبل عودتهم للمساهمة في تنمية القطاعين الصناعي والاقتصادي في السلطنة.

للمزيد من التفاصيل والتسجيل، يرجى زيارة: omancables.com/careers/

حول شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع):

تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكابلات وتوفير الحلول المتكاملة، وتتخذ من سلطنة عُمان مقرًا لها. كما تتخصص في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. وتوفر الشركة أيضًا كابلات ذات مواصفات فريدة، يتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العملاء الخاصة، ولتتناسب مع مختلف البيئات. وتعد الشركة جزءاً من مجموعة "بريسميان" الرائدة عالمياً في صناعة الكابلات، وتستحوذ على مكانة مرموقة ضمن أفضل مصنعي الكابلات والأسلاك على مستوى العالم. وتأسست شركة "صناعة الكابلات العمانية" في عام 1984، وتتوزع مكاتبها في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا والهند.

-انتهى-

#بياناتشركات