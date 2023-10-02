مسقط: تعزيزًا لشراكتهما على مدى 24 عامًا في سلطنة عُمان، قامت شركة شل العُمانية للتسويق (شل عُمان) وشركة بريسيشن تيون للعناية بالسيارات (PTAC)، التابعة لشركة أوبال للتسويق والصناعة ش.م.م.، بتوقيع اتفاقية استراتيجية لتوريد زيوت عالية الجودة من شل عُمان عبر شبكة مراكز الخدمات الواسعة التي تديرها بريسيشن تيون للعناية بالسيارات في جميع أنحاء السلطنة. وتشمل هذه مجموعة زيوت شل Helix Ultra العالية الجودة وكذلك زيوت شل Helix Ultra 0W المحايدة للكربون، والتي تُصنع من الغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيا شل PurePlus . وتوفر هذه المنتجات المتميزة أداءً محسّناً للمحركات حتى في درجات الحرارة القصوى ونظافة مكبس ممتازة .

وقد بنيت العلاقة طويلة الأمد بين شل عُمان وبريسيشن تيون للعناية بالسيارات على الابتكار والتميز وخدمة العملاء. وتجمع الاتفاقية الجديدة بين تكنولوجيا زيوت شل عالية الجودة وخبرة بريسيشن تيون للعناية بالسيارات في خدمات السيارات، والتي تشمل إصلاح السيارات والصيانة الروتينية، مما سيقدم للعملاء تجربة قيادية فريدة من نوعها وسهولة الوصول إلى الزيوت عالية الجودة.

وتعليقاً على الشراكة، قال الفاضل محمد الفطاطري، مدير عام الزيوت وسلسلة التوريد وخدمة العملاء في شل عُمان، "نحن ممتنون لهذا التعاون المتجدد بيننا وشركة بريسيشن تيون للعناية بالسيارات، حيث نسعى دوماً لتجاوز توقعات العملاء وأن نزيد من القيمة المضافة لهم. ومن خلال توفير الزيوت عالية الجودة، بما في ذلك مجموعة المنتجات المحايدة للكربون، ومع شبكة شركة بريسيشن تيون للعناية بالسيارات المتنامية، اتخذنا القرار بأن نقلل من التأثير الناتج على البيئة، وأن ندعم أهداف تحول الطاقة في السلطنة."

ومن طرفه قال الفاضل سنديب غي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبال للتسويق والصناعة ش م م، "تضمن شبكة شركة بريسيشن تيون للعناية بالسيارات القيمة المضافة لعملائها الكرام من خلال تقديم حلول وخدمات ذات جودة عالية، وموجزة زمنياً، وفعّالة من حيث التكلفة، في جميع أنحاء عُمان. وتعد الشراكة بين بيرسيشن تيون للعناية بالسيارات وشل عُمان لتوريد الزيوت تعزيزاً لالتزامنا بتقديم منتجات ذات جودة عالية لعملائنا."

يتم إنتاج زيوت شل عُمان في مصنع في ميناء الفحل بمسقط، والتي تحمل شهادات إيزو 9001، 14001، و 45001. وكذلك يتم إنتاج في مصنع الزيوت الممزوجة محليًا التي تلبي احتياجات ومتطلبات السوق، والتي تصدِّرها شل عُمان إلى أكثر من 14 سوقًا إقليميًا وعالميًا. ويعتبر مصنع مزج الزيوت التابعة لشل عُمان الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان الذي ينتج منتجات شل المفضلة بعلامة "صُنع في عمان"، مما يؤكد تفاني شل عُمان في دعم نمو الاقتصاد والتصنيع محلياً. وتتطلع شركة بريسيشن تيون للعناية بالسيارات إلى أن توفر مراكز خدماتها على بعد يبلغ 50 كيلومترًا من كل عميل، حيث تمتلك حالياً الشركة 59 مركزاً للخدمات منتشراً عبر السلطنة.

وتلتزم شل عُمان بتكوين شراكات ذات تأثير إيجابي مع القادة من مختلف القطاعات الذين يشاركون شل عُمان من حيث الرؤية المستقبلية. ومع مضينا قدماً، تتماشى هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة بريسيشن تيون للعناية بالسيارات تمامًا مع رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى إنشاء اقتصادًا مستدامًا في سلطنة عُمان.

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نبذة عن شركة شل العُمانية للتسويق

تعد شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع أحد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وتعمل شل عُمان في قطاعات التجزئة والوقود التجاري والوقود البحري ووقود الطيران والقار (البيتومين) والزيوت حيث تمتلك وتشغل مصنع مزج الزيوت الوحيد من نوعه في السلطنة والحاصل على شهادة ايسو، والذي يتم فيه إنتاج زيوت شل المصنوعة في عُمان لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وتتميز شل عُمان بالتزامها نحو تطوير المواهب المحلية بنسبة تعمين تصل إلى 95.3% بما في ذلك الإدارة العليا. وتعمل الشركة من أجل تلبية احتياجات السلطنة المتزايدة للطاقة، والمساهمة في ازدهارها بطريقة مسؤولة اقتصاديًا، وبيئيًا، واجتماعيًا، من خلال العمل بشكل آمن ومشاركة الفوائد المستدامة مع المجتمع المحلي.