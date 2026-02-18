الإمارات العربية المتحدة، دبي، حصلت منصة "تاكيم"، المتخصصة في تكنولوجيا العقارات ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تُسهّل عملية التأجير والتملك، على استثمار من شركة "ريتش" العالمية المتخصصة في تسريع نمو الشركات، والمدعومة من "سيكوند سنتشري فنتشرز"، الذراع الاستثماري الاستراتيجي للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في أمريكا “National Association of Realtors”، والمعروفة عالمياً بأنها من أنشط وأكبر مستثمري رأس المال المغامر في مجال تكنولوجيا العقارات.

جاء هذا الاستثمار من خلال برنامج "ريتش الشرق الأوسط"، الذراع الإقليمي لشبكة "ريتش" التابعة لشركة "سيكوند سنتشري فنتشرز"، والتي تمثل برنامجاً عالمياً مرموقاً لدعم الشركات الناشئة. وتتعاون شبكة "ريتش" مع شركات التكنولوجيا سريعة النمو التي تقدم حلولاً متطورة في مختلف قطاعات السوق العقاري.

وخلال أقل من عام، أضافت "تاكيم" أكثر من 55,000 وحدة سكنية إلى منصتها، بقيمة إيجارية سنوية تتجاوز 5 مليارات درهم إماراتي. ويُشير هذا الإقبال السريع إلى ثقة مؤسسية قوية في نموذج عمل "تاكيم"، فيما تستعد حالياً للتوسع نحو قطاع الأفراد، بهدف تمكين الملاك الجدد ودعم مستأجريهم بحلول أكثر كفاءة ومرونة.

وتُعالج منصة "تاكيم" تحديات هيكلية في أسواق الإيجار، تشمل محدودية شفافية المخاطر، وعدم كفاءة الإجراءات، ومشاكل السيولة المستمرة. ومن خلال محرك معلومات المخاطر الخاص بها ونموذج ضمان الإيجار، تعمل المنصة على تقليل تعرض المالك للمخاطر مع زيادة العوائد، وتوسيع نطاق وصول المستأجرين مع المساعدة في القدرة على تحمل التكاليف، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة، وتمكين نشر رأس المال بشكل أكثر انضباطاً عبر المحافظ السكنية.

وكان نمو الشركة قد حظي بتقدير واسع من خلال جوائز القطاع. ففي أبريل 2024، فازت "تاكيم" بجائزة "التطبيق الأكثر تطوراً" في حفل جوائز "ابتكار التطبيقات" برعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وفي عام 2025، حصدت "تاكيم" لقب "أفضل شركة ناشئة" في حفل جوائز الابتكار التقني في سبتمبر، وجائزة "الوصيف" في فئة "أفضل شركة تقنية عقارية" في حفل جوائز "بروبرتي فايندر" في نوفمبر، وجائزة "أفضل شركة تقنية عقارية" في المؤتمر العالمي للعقارات في ديسمبر.

وفي تعليق له، قال راكيش مافاث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في منصة تاكيم: "يُعدّ الإيجار أكبر التزام مالي يُقدم عليه معظم الناس سنوياً، ومع ذلك، لا تزال البنية التحتية التي يقوم عليها تعتمد على الثقة والإجراءات الورقية والأمل. لقد أنشأنا تاكيم لجعل الإيجار أكثر قابلية للتنبؤ بالنسبة للمؤجرين والمستأجرين والمؤسسات. تتميز تاكيم بالموثوقية وقابلية القياس والتوسع. ولا يقتصر دعم "نار ريتش الشرق الأوسط"، و"سيكوند سنتشري فنتشرز" على ترسيخ صحة الفكرة فقط، وإنما يُسرّع أيضاً من تطبيق معيار جديد لكيفية عمل أسواق الإيجار، لتتحول من حل إقليمي إلى معيار عالمي".

وقال ديف جارلاند، الشريك الإداري في "سيكوند سنتشري فنتشرز": "على الصعيد العالمي، تختار شبكة ريتش الشركات التي تُساهم في بناء البنية التحتية الأساسية لقطاع العقارات في المستقبل. وتُعدّ تاكيم مثالاً بارزاً على هذه الرؤية. ويقدم نهجها في ضمانات الإيجار وتحليل المخاطر حلولاً للتحديات العالمية من خلال نموذج قابل للتطوير وفعّال من حيث رأس المال. ونحن فخورون بدعم فريق تاكيم في بناء منصة تتجاوز أهميتها حدود سوق واحدة."

وقال صديق فريد، المدير الإداري في برنامج "ريتش الشرق الأوسط": "ما لفت انتباهنا في تاكيم هو الفهم العميق لكيفية تفاعل مخاطر الإيجار في هذا السوق. فبدلاً من استيراد نماذج جاهزة، تُطوّر الشركة حلولاً مُصممة خصيصاً لدول مجلس التعاون الخليجي وقابلة للتطبيق عالمياً. ومن خلال برنامج "ريتش مينا"، نفخر بدعم تاكيم في بناء المنصة التي تُعزز الثقة والسيولة والاطمئنان في منظومة الإيجار".

بفضل دعم " سيكوند سنتشري فنتشرز"، والنمو القابل للقياس، وضم محفظة استثمارية واسعة النطاق، والعديد من الجوائز الصناعية، تنضم منصة تاكيم الآن إلى محفظة عالمية من نخبة الشركات التي تشكل العصر القادم للبنية التحتية العقارية.

نبذة عن تاكيم:

تاكيم منصة رقمية تدعم مالكي العقارات والشركات ومديري العقارات في تحقيق دخل إيجاري أكثر استقراراً مع تبسيط العمليات اليومية. صُممت المنصة لتتكامل مع عقود الإيجار الحالية وإجراءات إدارة العقارات، ما يقلل من التعقيدات الإدارية، ويُحسّن موثوقية الدفع، ويحمي العوائد في مختلف أحجام المحافظ العقارية.

نبذة عن "ريتش" و "سيكوند سنتشري فنتشرز"

تُعدّ "سيكوند سنتشري فنتشرز" من أنشط صناديق رأس المال الاستثماري عالمياً في مجال تكنولوجيا العقارات. وبدعم من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، تستفيد الشركة من شبكة عالمية واسعة تضم ملاكاً ومشغّلين ومطوّرين ووسطاء ومديرين تنفيذيين في القطاع، بهدف تمكين شركات التكنولوجيا من التوسّع والنمو. كما تدير "سيكوند سنتشري فنتشرز" برنامج "ريتش"، أول برنامج متخصّص في تسريع نمو شركات تكنولوجيا العقارات، والذي ينشط في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط..

#بياناتشركات