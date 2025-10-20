"سيستم إير" تشارك كسفيرة للاستدامة في مؤتمر "الجيل القادم" من "يوروفنت الشرق الأوسط" بالرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة سيستم إير السعودية عن تدشين منشأتها الإنتاجية الجديدة المملوكة بالكامل في الرياض. وتمتد المنشأة على مساحة تبلغ نحو 13,000 متر مربع، منها 9,000 متر مربع مخصصة للمصنع، لتشكّل توسعاً مهماً في حضور الشركة الإقليمي، وتعزيز التزامها بدعم التصنيع المحلي ومساندة طموحات المملكة الصناعية والاستدامية.

وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية "IMARC Group"، من المتوقع أن يصل حجم سوق أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف في السعودية إلى 23.33 مليار ريال سعودي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.98% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وتُعد المنطقة الغربية حالياً السوق الأكبر بحصة تبلغ نحو 41.7% في عام 2024. ويأتي استثمار "سيستم إير" في التصنيع المحلي تماشياً مع هذا النمو المتسارع، مؤكداً على دورها كشريك رئيسي في تطوير تقنيات بناء مستدامة وعالية الكفاءة في مختلف أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة، قال خليل الغزي، المدير العام لشركة سيستم إير السعودية: "يمثل توسعنا في الاستثمار في قطاع التصنيع السعودي محطة رئيسية في التزام "سيستم إير" بدعم رؤية السعودية 2030. ومن خلال تعزيز الإنتاج المحلي والابتكار، نفخر بمساهمتنا في مسيرة المملكة نحو التنويع الصناعي والنمو المستدام. إذ تمكّننا هذه الجهود من تلبية الطلب المتزايد في المنطقة لحلول تهوية موثوقة وموفرة للطاقة، قادرة على الأداء بكفاءة في الظروف المناخية القاسية بدول الخليج، لتوفير هواء نقي وصحي للمنازل والأعمال والصناعات على حد سواء."

وتُعد المنشأة الجديدة خطوة بارزة نحو التميز في التصنيع المحلي، إذ تم تصميمها بكفاءة ومرونة عالية، وتشمل مناطق مخصصة للإنتاج والخدمات وصيانة المعدات. وستقوم المنشأة بإنتاج مجموعة من منتجات التهوية الحاملة لعلامة "صُنع في السعودية" لخدمة العملاء في السعودية والإمارات وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، معززةً الدمج بين الخبرة العالمية للشركة والمعرفة المحلية لتعزيز في الابتكار الإقليمي ودعم تحقيق أهداف رؤية 2030 الصناعية.

وأضاف مورتن شملزر، رئيس الشؤون العامة للمجموعة في شركة "سيستم إير أي بي": "بصفتنا شركة عالمية، نلتزم بتعزيز الاستدامة في جميع مناطق عملنا من أوروبا إلى الشرق الأوسط، بالإضافة لتطوير حلول تعمل بكفاءة حتى في أصعب الظروف المناخية الحارة حول العالم. ويجسّد هذا التوسع في الرياض رؤيتنا العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة، عبر دمج خبراتنا الدولية مع الابتكار المحلي لتقديم حلول أنظف وأكثر كفاءة."

وفي إطار هذا التوجه، تشارك شركة "سيستم إير السعودية" كسفيرة للاستدامة في مؤتمر الجيل القادم لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف الذي تنظمه "يوروفنت الشرق الأوسط" بالتعاون مع "AMCA International"، في 28 أكتوبر 2025 في منتجع درة الرياض انتركونتيننتال. وستستعرض الشركة دراسات حالة حول الاستدامة من مختلف أنحاء المنطقة، كما ستشارك في جلسات نقاشية تسلط الضوء على الدور المحوري للتهوية في دعم جهود كفاءة الطاقة ومواجهة تغير المناخ على المستوى الوطني.

نبذة عن سيستم إير السعودية:

تُعد "سيستم إير السعودية" جزءاً من مجموعة "سيستم إير"، الشركة الرائدة في مجال حلول التهوية، التي تمتد عملياتها إلى 51 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا وأفريقيا. حققت الشركة مبيعات بلغت 4.86 مليار ريال سعودي في السنة المالية 2024/2025، وتوظف حالياً نحو 6,900 موظف. وقد سجلت "سيستم إير" أرباحاً تشغيلية سنوية منذ تأسيسها في عام 1974.

وتحظى المجموعة بحضور قويّ في الأسواق النامية، وتُسوّق منتجاتها تحت علامات Systemair وFrico وFantech وMenerga. وتُدرج أسهم سيستم إير في بورصة ناسداك OMX نوردك في ستوكهولم منذ أكتوبر 2007، وهي تُتداول حالياً ضمن قائمة الشركات الكبرى. وتشمل المجموعة نحو 90 شركة حول العالم.

