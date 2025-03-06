ستبدأ أعمال البناء قريباً في مشروع "ذا غراميرسي"، المشروع السكني البوتيكي من سوهو، الذي يوفر فرص استئجار على المدى الطويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُعتبر شركة سوهو علامة رائدةً في مجال تطوير العقارات السكنية المستوحاة من الفنادق الفاخرة، وقد أعلنت رسمياً عن تعيين شركة النظام الجديد الهندسية لتكون المقاول الرئيسي لمشروعها السكني الفاخر "ذا بيركيلي" في مجمّع دبي هيلز إستيت. يشكّل هذا التعيين خطوةً حاسمة في عملية تطوير المشروع الذي طال انتظاره، إذ يُقرّبه من مرحلة الإنجاز خلال الأسابيع المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أنّ مشروع "ذا بيركيلي" قد حظي باهتمام كبير من المشترين، إذ تمّ بيع 90% من وحداته. يعكس هذا الإنجاز الثقة الكبيرة في جودة المشروع ويُعزّز مكانة سوهو كشركة رائدة في توفير مساكن فاخرة مستوحاة من الفنادق الراقية. ومع انطلاق أعمال البناء، ستستخدم شركة النظام الجديد الهندسية خبرتها الواسعة في تطوير المشاريع السكنية الشاهقة الضخمة لضمان تنفيذ المشروع بسلاسة تامة وتسليمه في الوقت المناسب.

تأسّست شركة النظام الجديد الهندسية في العام 2000، وتمتلك خبرة تزيد عن 23 عاماً في قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد سجلت الشركة إنجازات متميزة في مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك المشاريع التجارية، المباني السكنية، المدارس، المستودعات والفلل. وقد اكتسبت الشركة سمعةً طيبةً بفضل التزامها الثابت بمعايير الجودة، السلامة والكفاءة في جميع مشاريعها، مما يعكس حرصها على تقديم أفضل النتائج وضمان رضا العملاء. كما أنّ رؤية فريقها المتمرّس من المهندسين وخبراء البناء تتماشى بشكل كامل مع رؤية شركة سوهو الرامية إلى تطوير مساحات سكنية تجمع بين الأناقة والعملية لتلبية احتياجات العملاء.

وفي هذا السياق، علّق ساهيل خوسلا، الرئيس التنفيذي لشركة سوهو، قائلاً: "يُعَدّ تعيين شركة النظام الجديد الهندسية كمقاول رسمي لنا خطوةً استراتيجيةً بارزةً نحو إنجاز مشروع "ذا بيركيلي". تتمتّع شركة النظام الجديد الهندسية بسجلٍ حافل في تنفيذ المشاريع السكنية الضخمة وعالية الجودة، مما يعزز ثقتنا التامة بقدرتها على تنفيذ رؤيتنا لتوفير مساحات معيشة رفيعة المستوى مستوحاة من الفنادق الفاخرة، وذلك بأعلى درجات الدقّة والتميّز. وبينما تمّ بيع الغالبية العظمى من وحدات مشروع "ذا بيركيلي"، نحن متحمّسون للغاية للتقدّم في عملية البناء وتسليم مشروع يرتقي بمعايير الفخامة والابتكار في دبي هيلز."

ومن المرتقب أن تُقام مراسم وضع حجر الأساس قريباً، لتعلن عن بدء أعمال التشييد بشكل رسمي. ومع تعيين شركة النظام الجديد الهندسية، يستمرّ المشروع في السير على المسار الصحيح لضمان تسليمه في الموعد المحدد، مما يعكس التزام شركة سوهو بتطوير مساكن عالمية المستوى في أحد المجمّعات الأكثر إقبالاً في دبي.

ومع بدء أعمال البناء، تواصل سوهو تعاونها مع خبراء مرموقين في القطاع لتحقيق رؤيتها وتحويلها إلى واقع ملموس. كما أنّ المكتب الهندسي الوطني الذي يُعَدّ من أبرز الشركات المعمارية والهندسية في المنطقة، أدّى دوراً أساسياً في عملية التصميم، الإنشاء والتخطيط الفنّي للمشروع. وقد استثمر المكتب الهندسي الوطني خبرته الواسعة في مجال المشاريع السكنية الفاخرة، لضمان تحقيق مشروع "ذا بيركيلي" أعلى معايير الإبداع في التصميم، الوظائف العملية والاستدامة. وقد أسهمت هذه الخبرة في تحسين تخطيط المساحات، الارتقاء بالسمات الجمالية المعمارية ودمج الجوانب الإنشائية، ليكون كل عنصر في المشروع متوافقاً مع التزام شركة سوهو بتطوير مساحات عيش راقية مستوحاة من الفنادق الفاخرة. ومن بين الشركاء الاستراتيجيّين الآخرين، يبرز دور شركة إل دبليو ديزاين جروب وشركة إكس بي دي كولكتيف، اللتين ساهمتا في التصميم الداخلي وتخطيط المساحات للمشروع. وأهمّ ما في ذلك أنّ خبرتهما في ابتكار بيئات سكنية عصرية وراقية، تتماشى تماماً مع فلسفة سوهو لتطوير منازل تجمع بين الأناقة والوظائف العملية.

وفيما يتركّز الاهتمام على مشروع "ذا بيركيلي"، لا بدّ من الإشارة أيضاً إلى أنّ أعمال البناء في "ذا غراميرسي"، المشروع السكني الأنيق المجاور، ستبدأ قريباً. يشكّل مشروع "ذا غراميرسي" امتداداً طبيعياً للنهج الذي تتّبعه سوهو في قطاع الضيافة، إذ يوفر للعملاء فرصة استئجار مساكن راقية على المدى الطويل. وهذا ما يجعله الخيار الأمثل للمقيمين المتميّزين الذين يبحثون عن تجربة متكاملة تجمع بين التصميم الراقي، الخدمة الممتازة والراحة الفائقة.

يوفّر مشروع "ذا غراميرسي" أسلوب حياة مستوحى من الفنادق البوتيكية ويقدّم مجموعةً محدودةً من المساكن العصرية المفروشة بالكامل. وفي هذا المشروع، يندمج التخطيط الذكي للمساحات مع التصاميم الداخلية الراقية والإطلالات الهادئة على الحديقة، ليمنح تناغماً فريداً يضمن للسكان تجربة معيشية استثنائية. يكشف المشروع عن إطلالات خلابة على حديقة دبي هيلز بارك، مما يتيح للمقيمين التمتع بتجربة معيشية مفعمة بالرقي والراحة، إذ يمزج تصميمه الاستثنائي بين الأناقة الكلاسيكية ووسائل الراحة العصرية ليكون الخيار الأمثل لأولئك الذين يقدّرون الفخامة والتميز في كل تفاصيل حياتهم.

مع دخول المشروعين مرحلة التنفيذ، تواصل شركة سوهو تأكيد التزامها الراسخ بتقديم تجارب سكنية استثنائية، لترسي بذلك معايير جديدة للفخامة والتميّز في دبي هيلز. ومع استمرار تقدّم أعمال البناء وفق الجدول الزمني المحدّد، من المتوقّع تسليم مشروعَي "ذا بيركيلي" و"ذا غراميرسي" في الربع الرابع من العام 2026.

نبذة عن شركة سوهو:

تُعدّ سوهو شركةً رائدةً في تطوير المشاريع المصمّمة بأسلوب مميّز وتختصّ بتقديم تجارب إقامة مستوحاة من الفنادق الفاخرة في المواقع الأكثر تميّزاً في دبي. تأسّست شركة سوهو عام 2009 على يد الأب والإبن المبدعَين ساهيل وسومندرا خوسلا، واكتسبت سمعة طيّبة في إنشاء مساكن تجمع بين التصميم الفاخر، الطابع العملي وأسلوب الحياة الراقي. تشتهر الشركة بمشاريعها المُقامة في مواقع مطلّة على البحر والحدائق، بما في ذلك مشروع سوهو بالم الأيقوني في بالم ويست بيتش، مشاريع الفلل الاستثنائية في سُعَف نخلة جميرا "آي"، "إن" و"جي"، والمباني السكنية التوأم المرتقب إطلاقها في دبي هيلز. وبالتالي، تواصل سوهو مساعيها إلى رفع مستوى المساكن العصرية الفاخرة لتتجاوز التوقعات وترسي معايير جديدة في عالم التصميم.

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